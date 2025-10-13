Еда в Барселоне невероятно разнообразна: от традиционной кухни до кулинарного авангарда. Но наша задача — не только попробовать самое вкусное, но и устроить вечер по-каталонски. Вы прекрасно проведёте время, наслаждаясь изумительными тапас и вином в компании местного жителя. Рассказы о гастрожизни Барселоны и каталонской культуре прилагаются!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гуляем по-каталонски!

«Тапас» — это не только про еду или национальную кухню. Это важнейшая часть социальной культуры каталонцев. Поверьте, после работы нет ничего лучше, чем встретиться с друзьями в тапас-баре, наслаждаясь закусками под бокал красного вина. Этим мы и займёмся!

Тапас, пинчос и не только

На прогулке вы попробуете традиционные небольшие закуски — тапас и пинчос. Поймёте, в чём между ними разница, какие вкусовые сочетания предпочитают каталонцы, и найдёте свои любимые. И конечно, не забудем про вино и каву.

Наш маршрут охватит 5 различных баров и таверн, которые посещают и любят местные жители. И всё это — в одном из самых очаровательных районов Барселоны! Каждое место по-своему интересно: и я расскажу, чем именно.

Организационные детали