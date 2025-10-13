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Тапас, вино, Барселона: гастротур

Оказаться в гастрономическом раю и попробовать любимые закуски каталонцев
Еда в Барселоне невероятно разнообразна: от традиционной кухни до кулинарного авангарда. Но наша задача — не только попробовать самое вкусное, но и устроить вечер по-каталонски. Вы прекрасно проведёте время, наслаждаясь изумительными тапас и вином в компании местного жителя. Рассказы о гастрожизни Барселоны и каталонской культуре прилагаются!
5
4 отзыва
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур

Описание экскурсии

Гуляем по-каталонски!

«Тапас» — это не только про еду или национальную кухню. Это важнейшая часть социальной культуры каталонцев. Поверьте, после работы нет ничего лучше, чем встретиться с друзьями в тапас-баре, наслаждаясь закусками под бокал красного вина. Этим мы и займёмся!

Тапас, пинчос и не только

На прогулке вы попробуете традиционные небольшие закуски — тапас и пинчос. Поймёте, в чём между ними разница, какие вкусовые сочетания предпочитают каталонцы, и найдёте свои любимые. И конечно, не забудем про вино и каву.

Наш маршрут охватит 5 различных баров и таверн, которые посещают и любят местные жители. И всё это — в одном из самых очаровательных районов Барселоны! Каждое место по-своему интересно: и я расскажу, чем именно.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для компании 4-6 человек, стоимость — 180 евро
  • Дегустации оплачиваются дополнительно: в зависимости от количества съеденного и выпитого получится примерно 50-60 евро с человека за всю прогулку
  • Вы можете поделиться пожеланиями на тему дегустаций и бюджета, я учту их при составлении программы
  • Оплата только наличными

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 509 туристов
Живу в Барселоне с 2005 года и знаю этот город так, как знают только те, кто много лет ходит его узкими улочками, слушает его истории и ловит его настроение. Для меня
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Барселона — не открытка, а живой, яркий, вкусный город, который умеет удивлять каждый день. И мне нравится показывать его таким: через маленькие детали, неожиданные легенды, смешные наблюдения и местную жизнь. Хочу провести вас по Барселоне так, чтобы в конце вы сказали: «Теперь я действительно почувствовал этот город».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Маршрут очень хорошо был спланирован. Мы познакомились с интересными местами и национальными блюдами. Эту культурно - исторически гастрономическую экскурсию рекомендуем всем гурманам.
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M
Хорошо
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E
Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
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Дарья
Интересно и вкусно. Экскурсию брали в день прилета в Барселону - Татьяна сразу дала много хороших рекомендаций. Большое спасибо)
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