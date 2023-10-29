Оказаться в гастрономическом раю и попробовать любимые закуски каталонцев
Еда в Барселоне невероятно разнообразна: от традиционной кухни до кулинарного авангарда. Но наша задача — не только попробовать самое вкусное, но и устроить вечер по-каталонски. Вы прекрасно проведёте время, наслаждаясь изумительными тапас и вином в компании местного жителя. Рассказы о гастрожизни Барселоны и каталонской культуре прилагаются!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляем по-каталонски!
«Тапас» — это не только про еду или национальную кухню. Это важнейшая часть социальной культуры каталонцев. Поверьте, после работы нет ничего лучше, чем встретиться с друзьями в тапас-баре, наслаждаясь закусками под бокал красного вина. Этим мы и займёмся!
Тапас, пинчос и не только
На прогулке вы попробуете традиционные небольшие закуски — тапас и пинчос. Поймёте, в чём между ними разница, какие вкусовые сочетания предпочитают каталонцы, и найдёте свои любимые. И конечно, не забудем про вино и каву.
Наш маршрут охватит 5 различных баров и таверн, которые посещают и любят местные жители. И всё это — в одном из самых очаровательных районов Барселоны! Каждое место по-своему интересно: и я расскажу, чем именно.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для компании 4-6 человек, стоимость — 180 евро
- Дегустации оплачиваются дополнительно: в зависимости от количества съеденного и выпитого получится примерно 50-60 евро с человека за всю прогулку
- Вы можете поделиться пожеланиями на тему дегустаций и бюджета, я учту их при составлении программы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatiana — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я лицензированный гид. По Барселоне мало просто «праздно гулять» — следует проникнуться духом и историей, жизнью и обычаями, стилем и самой атмосферой. Живу в Барселоне более 20 лет, знаю все закоулки и тайны этого города и помогаю гостям Барселоны знакомиться с ним, а также с жизнью испанцев. Барселона очень красивый город, друзья, с богатой историей, очень удобный для жизни, очень доброжелательный и гостеприимный, и я с удовольствием познакомлю вас с ним.
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