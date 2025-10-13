Еда в Барселоне невероятно разнообразна: от традиционной кухни до кулинарного авангарда. Но наша задача — не только попробовать самое вкусное, но и устроить вечер по-каталонски. Вы прекрасно проведёте время, наслаждаясь изумительными тапас и вином в компании местного жителя. Рассказы о гастрожизни Барселоны и каталонской культуре прилагаются!
Описание экскурсии
Гуляем по-каталонски!
«Тапас» — это не только про еду или национальную кухню. Это важнейшая часть социальной культуры каталонцев. Поверьте, после работы нет ничего лучше, чем встретиться с друзьями в тапас-баре, наслаждаясь закусками под бокал красного вина. Этим мы и займёмся!
Тапас, пинчос и не только
На прогулке вы попробуете традиционные небольшие закуски — тапас и пинчос. Поймёте, в чём между ними разница, какие вкусовые сочетания предпочитают каталонцы, и найдёте свои любимые. И конечно, не забудем про вино и каву.
Наш маршрут охватит 5 различных баров и таверн, которые посещают и любят местные жители. И всё это — в одном из самых очаровательных районов Барселоны! Каждое место по-своему интересно: и я расскажу, чем именно.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для компании 4-6 человек, стоимость — 180 евро
- Дегустации оплачиваются дополнительно: в зависимости от количества съеденного и выпитого получится примерно 50-60 евро с человека за всю прогулку
- Вы можете поделиться пожеланиями на тему дегустаций и бюджета, я учту их при составлении программы
- Оплата только наличными
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 509 туристов
Живу в Барселоне с 2005 года и знаю этот город так, как знают только те, кто много лет ходит его узкими улочками, слушает его истории и ловит его настроение. Для меня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Маршрут очень хорошо был спланирован. Мы познакомились с интересными местами и национальными блюдами. Эту культурно - исторически гастрономическую экскурсию рекомендуем всем гурманам.
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M
Хорошо
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E
Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
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Интересно и вкусно. Экскурсию брали в день прилета в Барселону - Татьяна сразу дала много хороших рекомендаций. Большое спасибо)
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