Тапас, вино, Барселона: гастротур

Оказаться в гастрономическом раю и попробовать любимые закуски каталонцев

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Ответы на вопросы
Еда в Барселоне невероятно разнообразна: от традиционной кухни до кулинарного авангарда. Но наша задача — не только попробовать самое вкусное, но и устроить вечер по-каталонски. Вы прекрасно проведёте время, наслаждаясь изумительными тапас и вином в компании местного жителя. Рассказы о гастрожизни Барселоны и каталонской культуре прилагаются!
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гуляем по-каталонски!

«Тапас» — это не только про еду или национальную кухню. Это важнейшая часть социальной культуры каталонцев. Поверьте, после работы нет ничего лучше, чем встретиться с друзьями в тапас-баре, наслаждаясь закусками под бокал красного вина. Этим мы и займёмся!

Тапас, пинчос и не только

На прогулке вы попробуете традиционные небольшие закуски — тапас и пинчос. Поймёте, в чём между ними разница, какие вкусовые сочетания предпочитают каталонцы, и найдёте свои любимые. И конечно, не забудем про вино и каву.

Наш маршрут охватит 5 различных баров и таверн, которые посещают и любят местные жители. И всё это — в одном из самых очаровательных районов Барселоны! Каждое место по-своему интересно: и я расскажу, чем именно.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для компании 4-6 человек, стоимость — 180 евро
  • Дегустации оплачиваются дополнительно: в зависимости от количества съеденного и выпитого получится примерно 50-60 евро с человека за всю прогулку
  • Вы можете поделиться пожеланиями на тему дегустаций и бюджета, я учту их при составлении программы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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