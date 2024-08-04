10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 00:00
7 авг в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Андорру на весь день из Барселоны
Проведите день в Княжестве Андорра, наслаждаясь горными пейзажами, историческими памятниками и уникальной культурой. Вас ждут захватывающие виды и вкусная еда
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от €750 за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 августа 2024Прекрасная экскурсия, необычный музей. Благодаря объяснениям Кирила у нас была возможность попытаться понять мир Дали. И увидеть старый город Жироны и даже купить необычные сувениры.
- ААлександр27 июля 2024Экскурсия с Кириллом оставила великолепное впечатление. Кирилл был пунктуален и внимателен к мелочам. Умеет найти общий язык со всеми. Мы узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и истории, быте Испании.
- ННаталья10 июня 2024Спасибо! От мала до велика все слушали с интересом! Было ощущение, что провели время со старым знакомым. Настолько все было
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Однодневные»
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