читать дальше непринужденно и на одном дыхании. А еще ни один вопрос от мужа, а он любит капнуть поглубже, не застал врасплох 👍

Спасибо! От мала до велика все слушали с интересом! Было ощущение, что провели время со старым знакомым. Настолько все было