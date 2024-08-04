Однодневные – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Барселоне на русском языке, цены от €389. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
80 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 00:00
7 авг в 00:30
389 за всё до 3 чел.
В Княжество Андорра на весь день
На машине
Конные прогулки
6 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Андорру на весь день из Барселоны
Проведите день в Княжестве Андорра, наслаждаясь горными пейзажами, историческими памятниками и уникальной культурой. Вас ждут захватывающие виды и вкусная еда
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 750 за всё до 2 чел.
Из Барселоны сквозь сюрреализм
На машине
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 августа 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, необычный музей. Благодаря объяснениям Кирила у нас была возможность попытаться понять мир Дали. И увидеть старый город Жироны и даже купить необычные сувениры.
  • А
    Александр
    27 июля 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Экскурсия с Кириллом оставила великолепное впечатление. Кирилл был пунктуален и внимателен к мелочам. Умеет найти общий язык со всеми. Мы узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и истории, быте Испании.
  • Н
    Наталья
    10 июня 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Спасибо! От мала до велика все слушали с интересом! Было ощущение, что провели время со старым знакомым. Настолько все было
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    непринужденно и на одном дыхании. А еще ни один вопрос от мужа, а он любит капнуть поглубже, не застал врасплох 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
  2. В Княжество Андорра на весь день
  3. Из Барселоны сквозь сюрреализм
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 389 до 750. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 89 ⭐ отзывов, цены от €389. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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