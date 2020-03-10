15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне

Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве

Александра
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Александра – ваш гид
Неважно, рисуете вы или нет: на моём мастер-классе вы сами создадите картину по мотивам произведения известного художника! Откроете тонкости масляной живописи и погрузитесь в необычный мир кубизма.

Я расскажу об испанском искусстве, а после мастер-класса бережно упакую холст, чтобы вы забрали на память о Барселоне собственный шедевр.
От 40 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Vallcarca
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне

Что вас ожидает

Занимательное искусство: рассказ об испанской живописи
Я встречу вас в своей уютной мастерской, где за бокалом вина мы поговорим об испанских художниках. Вы узнаете об Эль Греко, оказавшем огромное влияние на авангардное искусство. Поймёте, как Диего Веласкес изменил отношение современников к изображению простых людей, и конечно, прикоснётесь к жизни Пабло Пикассо. Я поделюсь удивительной историей его рождения, расскажу, каким было первое слово художника и как на его творчество повлиял отец. Большая часть нашего разговора будет посвящена кубизму — стилю, в котором творил великий Пикассо.

Тонкости масляной живописи и мастер-класс по рисованию
Попробовать себя в роли художника — это удивительный опыт, который запомнится вам надолго. Вы разберетесь, как наносить и разбавлять масло. Научитесь делать лессировки и смешивать цвета. Я объясню, какие кисти лучше использовать и помогу вам нарисовать портрет в стиле кубизм. Дети также смогут поучаствовать в творческом процессе. Малышам до 5 лет я предоставлю карандаши и бумагу, а дети постарше будут учиться работать кистью вместе со взрослыми.
Чтобы вы смогли забрать созданную вами картину, я бережно упакую её. При желании, вас ждёт и небольшой тур по мастерской, где я черпаю вдохновение и пишу картины.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит современное искусство и творчество Пикассо.

Организационные детали

  • Если вы заказываете экскурсию один или в паре, к вам могут присоединиться ещё один или несколько человек
  • Обратите внимание, что это не экскурсия, а мастер-класс по масляной живописи
  • Вино и закуски, а также материалы для рисования входят в стоимость мастер-класса
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Vallcarca.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Привет! Меня зовут Александра и я профессиональный художник, пишу картины маслом, создаю иллюстрации к книгам и обожаю искусство и его историю! Приглашаю вас в мою уютную мастерскую, рядом с парком Гуэль, чтобы полностью погрузиться в атмосферу невероятной творческой Барселоны!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Сегодня было самое впечатляющее мероприятие в Барселоне. Увлекательный и интересный мастер класс по живописи Пикассо, захватывающий процесс, мотивирующий на воплощение своей мечты. Я под большим впечатлением от мастера. Огромное спасибо Вам, Александра.
15 февраля 2020
Очень увлекательный и интересный мастер-класс!Все очень понравилось.Александра интересно рассказывала, подробно объясняла, помогала и направляла.Результатом своих работ довольны.Время провели с большим удовольствием.
1 января 2020
Это была наша лучшая экскурсия в Барселоне! В умелых руках мастера вся наша семья раскрыла дремавшие глубоко внутри таланты и теперь с гордостью везем домой картины в стиле a la Picasso! Большое спасибо тебе, Александра за незабываемые впечатления! Это было круто!
16 декабря 2019
Прекрасное мероприятие! Интересно, захватывающе и очень познавательно.Спасибо, Александре!
8 декабря 2019
Все было просто великолепно!
Тепло, уютно и очень по домашнему. Александра много рассказала про искусство. Делилась жизненным опытом. Всем советую! Вы не пожалеете!
3 ноября 2019
Александра, ограмное спасибо!!Очень интересный и необычный подход к творчеству Пикассо. Открытые новые грани не только в творчестве художника, но и у себя.
Хотите получть новые незабываемые впечатления приходите на мастер класс к Александре это будет незабываемо
25 октября 2019
Очень понравилось! Очень сомневались в своих возможностях художественных, но все получилось! Очень интересно и увлекательно. Словом .. Очень!!! Очень!!! Очень!!!
Александр
23 октября 2019
Хочу поблагодарить Александру за хороший мастер класс и погружение в живопись. Я тот человек, которому в детстве сказали, что рисование это не твое, а оказалось все наоборот ) Если есть рядом хороший преподаватель, который может объяснить и подсказать как правильно делать, то у любого человека есть способности к рисованию.
Елена
20 октября 2019
Созидательный, творческий процесс в сопровождении с прекрасным учителем, с объяснениями, подсказками, подбодриванием это прекрасно проведенное время и большое удовлетворение для души.
Александра, благодарю! Буду ещё когда-нибудь в Барселоне, обязательно повторю мастер-клас.
20 октября 2019
От всей души рекомендую! Это мой первый опыт в рисовании, один сплошной кайф!
Александра встретила нас с вкусным вином, закусками и фруктами. Рассказала про историю искусства начиная 16 века и подвела к истории Пикассо. Его биографию, голубой и Розовый периоды, кубизм. Рисовали каждый своё, под руководством Александры.
Ещё раз огромное спасибо, если вы в Барселоне - не пропустите, отличный экспирианс!
Ещё 5 отзывов

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