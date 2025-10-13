15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Занимательное искусство: рассказ об испанской живописи
Я встречу вас в своей уютной мастерской, где за бокалом вина мы поговорим об испанских художниках. Вы узнаете об Эль Греко, оказавшем огромное влияние на авангардное искусство. Поймёте, как Диего Веласкес изменил отношение современников к изображению простых людей, и конечно, прикоснётесь к жизни Пабло Пикассо. Я поделюсь удивительной историей его рождения, расскажу, каким было первое слово художника и как на его творчество повлиял отец. Большая часть нашего разговора будет посвящена кубизму — стилю, в котором творил великий Пикассо.
Тонкости масляной живописи и мастер-класс по рисованию
Попробовать себя в роли художника — это удивительный опыт, который запомнится вам надолго. Вы разберётесь, как наносить и разбавлять масло. Научитесь делать лессировки и смешивать цвета. Я объясню, какие кисти лучше использовать и помогу вам нарисовать портрет в стиле кубизм. Дети также смогут поучаствовать в творческом процессе. Малышам до 5 лет я предоставлю карандаши и бумагу, а дети постарше будут учиться работать кистью вместе со взрослыми. Чтобы вы смогли забрать созданную вами картину, я бережно упакую её. При желании, вас ждёт и небольшая экскурсия по мастерской, где я черпаю вдохновение и пишу картины.
Кому подойдёт программа
Тем, кто любит современное искусство и творчество Пикассо.
Организационные детали
Если вы заказываете экскурсию один или в паре, к вам могут присоединиться ещё один или несколько человек
Обратите внимание, что это не экскурсия, а мастер-класс по масляной живописи
Вино и закуски, а также материалы для рисования входят в стоимость мастер-класса
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Vallcarca
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 145 туристов
Привет! Меня зовут Александра и я профессиональный художник, пишу картины маслом, создаю иллюстрации к книгам и обожаю искусство и его историю!
Приглашаю вас в мою уютную мастерскую, рядом с парком Гуэль, чтобы полностью погрузиться в атмосферу невероятной творческой Барселоны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Было очень душевно, вдохновляюще и вкусно! Атмосфера — как будто с подружкой на кухне посидели). Ни капли не жалею, что посвятила один день отпуска этому мастер-классу. Александра, спасибо тебе за этот день и мою первую в жизни картину!) Однозначно рекомендую!
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Жанна
Можно сказать, что мы оказались на мастер-классе с Александрой сразу по прилету в Барселону! Мы решили начать свое путешествие с творческого изучения и эстетического мероприятия!! Невероятно гостеприимный прием, как будто читать дальшеуменьшить
мы оказались в доме старого друга. За бокалом вина мы слушали экскурс биографии и становления Мастера Пабло Пикассо. А потом и сами создали под чутким руководством Саши свои первые «творения» в стиле кубизма! Непередаваемый опыт и прекрасные эмоции были у всей нашей компании!!! Спасибо огромное Александре!! Успехов и достижений в творчестве!! И…. Мы не прощаемся!!)
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Е
Елена
Мастер-класс очень понравился! Александра очень интересно и понятно рассказала о художниках. Душевно! Приятная студия, комфортная домашняя атмосфера, приятная беседа - я в восторге! Я не имею опыта написания картин, Саша во всём помогла, результат меня впечатлил! Очень рекомендую!
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Е
Екатерина
Мастер-класс прошёл превосходно! В атмосферной мастерской Александры под приятную музыку, вкуснейшие закуски и бокальчик красного вина я узнала множество подробностей о творчестве, биографии и женщинах Художника. А так же под руководством Александры я научилась рисовать в стиле великого Пикассо. Большое спасибо, я очень довольна!
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Игорь
Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма и сюрреализма позволил создать собственные картины. Результат превзошел ожидания. Вино и закуски добавили красок и уверенности в том, что нет ничего невозможного.
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Наталия
Приобрела тур в качестве подарка дочери на день рождения. Остались очень довольны. Саша - чудесная, нетривиальная! Очень рекомендуем❤️
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