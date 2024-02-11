Совместите трансфер в Мадрид с экскурсией по дороге. Вас ждёт знакомство с Барселоной, осмотр творений Гауди, готического квартала и горы Монтжуик. Вы проведёте час в Сарагосе, пятому по величине городу Испании, который основали ещё римляне. Вы увидите огромный Кафедральный собор богоматери Пилар, Епископский дворец и многое другое. К вечеру вы окажетесь в Мадриде и сможете продолжить ваше путешествие. По пути предусмотрены технические остановки, время на обед и ужин.
Ближайшие даты:
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Описание
Переезд из Барселоны в Мадрид с экскурсией по Барселоне (с 10 до 13 часов) и с остановкой в Сарагосе на 1 час для осмотра исторического центра. Приезд в Мадрид около 23 часов ночи. Организационные детали: - Автобус оснащен кондиционером. - Программа рассчитана так чтобы у пассажиров было время на обед и ужин. - Трансфер предоставляется только по маршруту Барселона-Мадрид. Экскурсия по Мадриду не проводится. Возвращение в Барселону не предусмотрено. ВНИМАНИЕ! Тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется. Адрес пунктов оплаты доступен после бронирования.
По воскресениям в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Экскурсии
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: plaza CatalunyaЗавершение: Мадрид
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресениям в 10:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Тех
- Кто не совершил на сайте предварительную оплату
- Просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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