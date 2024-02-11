Совместите трансфер в Мадрид с экскурсией по дороге. Вас ждёт знакомство с Барселоной, осмотр творений Гауди, готического квартала и горы Монтжуик. Вы проведёте час в Сарагосе, пятому по величине городу Испании, который основали ещё римляне. Вы увидите огромный Кафедральный собор богоматери Пилар, Епископский дворец и многое другое. К вечеру вы окажетесь в Мадриде и сможете продолжить ваше путешествие. По пути предусмотрены технические остановки, время на обед и ужин.

Описание

Переезд из Барселоны в Мадрид с экскурсией по Барселоне (с 10 до 13 часов) и с остановкой в Сарагосе на 1 час для осмотра исторического центра. Приезд в Мадрид около 23 часов ночи. Организационные детали: - Автобус оснащен кондиционером. - Программа рассчитана так чтобы у пассажиров было время на обед и ужин. - Трансфер предоставляется только по маршруту Барселона-Мадрид. Экскурсия по Мадриду не проводится. Возвращение в Барселону не предусмотрено. ВНИМАНИЕ! Тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется. Адрес пунктов оплаты доступен после бронирования.