Групповые экскурсии Барселоны

Найдено 30 экскурсий в категории «Групповые» в Барселоне на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
57 отзывов
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
34 за человека
Барселона от готики до фешенебельных площадей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Готическая Барселона вечером
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
27 за человека
По самым интересным местам Барселоны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
191 отзыв
Путешествие по самым интересным местам Барселоны: от классики до секретов
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 за человека
Ежедневная прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
Барселона для начинающих (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
Хроники преступной Барселоны
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
33 отзыва
Хроники преступной Барселоны
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Начало: На площади Каталонии
Расписание: во вторник в 21:00, в пятницу в 20:00
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
27 за человека
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
45 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
50 за человека
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле
Начало: У больницы Св. Петра и Павла
Расписание: в понедельник и среду в 10:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
133 отзыва
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
27 за человека
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
🛴 На самокатах
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать
Начало: У памятника Колумбу
Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 за человека
Творческое утро в Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
60 за человека
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
20 за человека
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
Подняться на гору и прикоснуться к чудесам монастыря на экскурсии в мини-группе
Начало: У монастыря Монсеррат
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
100 за человека
Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
198 отзывов
Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе: монастырь, скалы, хор
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, скалы и знаменитый хор. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: понедельник, четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
55 за человека
Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
258 отзывов
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
70 за человека
Готический квартал и Рамблас
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
41 отзыв
Готический квартал и Рамблас: погружение в историю Барселоны
Погрузитесь в атмосферу старинного Барселона, гуляя по узким улочкам Готического квартала и знаменитому бульвару Рамблас
Начало: Plaza Catalunya 21
Расписание: По средам и субботам в 17:00, по воскресеньям в 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
20 за человека
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
95 отзывов
Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа
Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Завтра в 10:00
13 июня в 15:00
45 за человека
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
45 за человека
Уникальные бары Барселоны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Уникальные бары Барселоны
Начало: Placa d’Antonio Lopez, 1
Расписание: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
90 за человека
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
5 отзывов
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Начало: Hard Rock Cafe (Адрес: Plaça de Catalunya, 21)
Расписание: воскресенье, среда 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
48 за человека
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
27 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
50 за человека
Алкотур по Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Алкотур по Барселоне
Начало: Plaça Urquinaona, 11, 08010 Barcelona
Расписание: Пн, ср, пт в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
45 за человека
Знакомство с Коста Бравой
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
5 отзывов
Знакомство с Коста Бравой
Начало: Plaza Catalunya
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
70 за человека
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека
Коктейль «Барселона»
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
100 за человека
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за человека
Нетипичная Барселона за один день
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Нетипичная Барселона за один день
Начало: Отель гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
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    средневековья, захватила кусочки античности ну и конечно погрузилась в самую настоящую историю Барселоны. Валерий сумел передать дух и колорит города. Супер энергичный гид, 10 из 10! Обращусь к нему еще за экскурсией по другим районом Барселоны!

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
  • D
    Diana
    3 июня 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Наш гид Алесандр подробно рассказал нам об истории города, архитектуре, показал интересные дворики, ответил на наши вопросы, а так же предложил обращаться к нему в случае необходимости во время поездки. Очень рекомендую.
  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Всё прошло отлично!
  • N
    Nadia
    30 мая 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Мне все очень понравилось, интересно и познавательно рассказывал гид Тарас, большое ему спасибо! Но по времени очень мало получилось. .
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    в смысле должна была экскурсия 3 часа, а продолжалась 2. Не знаю почему? Может потому, что еще 2 х людей с нами не было, которые должны были быть. .

  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Замечательная экскурсия! Бывали в Барселоне уже несколько раз и думали что все видели и нас тяжело удивить. Благодаря Татьяне узнали много нового и интересного. Очень профессиональный гид, сразу видно что любит Барселону. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Уникальные бары Барселоны
    Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алексею. Было легко и непринужденно. Все напитки и бары выбраны со вкусом. Вечерняя Барселона прекрасна. Очень понравились светильники Гауди, вид на ночной город с высоты и кот:)
  • O
    OLGA
    28 мая 2024
    Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе
    Большое спасибо гиду Александру. Всё было информативно, и без лишнего утомления мозга. Кратко, доходчиво и интересно, что необходимо при первом
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    посещении Монтсеррат. При возможности советую эту экскурсию. Спасибо и самой компании Спутник, если будем вновь в Барселоне, то непременно воспользуемся вашими предложениями. С уважением, Ольга.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Групповые»

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  3. Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
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  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Групповые" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 20 до 260. Туристы уже оставили гидам 1701 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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