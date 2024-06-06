🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 57 отзывов Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест Начало: Метро барселонетта Расписание: ежедневно в 10:30 € 34 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 32 отзыва Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Каталунии Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30 € 36 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Вечерняя прогулка по Готическому кварталу Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы Начало: На площади Каталонии € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 289 отзывов Готическая Барселона вечером Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города Начало: Площадь Каталонии Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00 € 27 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 191 отзыв Путешествие по самым интересным местам Барселоны: от классики до секретов Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На улице Avinguda de Gaudí Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 € 60 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 196 отзывов Ежедневная прогулка по Барселоне Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: у монумента Колумбу Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 4 отзыва Барселона для начинающих (в мини-группе) Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья Начало: У храма Святого Семейства Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 33 отзыва Хроники преступной Барселоны Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль Начало: На площади Каталонии Расписание: во вторник в 21:00, в пятницу в 20:00 € 27 за человека

🚲 На велосипеде Групповая 2.5 часа 13 отзывов Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида Начало: Возле нашего офиса Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15 € 23 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 45 отзывов Барселона римская, средневековая, модернистская Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии Начало: У собора Саграда-Фамилия Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 6 отзывов Шедевры каталонского модернизма в Барселоне Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле Начало: У больницы Св. Петра и Павла Расписание: в понедельник и среду в 10:00, в субботу в 16:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 133 отзыва Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Avinguda de la Catedral, 5 € 27 за человека

🛴 На самокатах Мини-группа 3 часа 8 отзывов Многоликая Барселона: по городу на электросамокате Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать Начало: У памятника Колумбу Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00 € 38 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 10 отзывов Творческое утро в Барселоне Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города Начало: Метро Жаумэ 1 Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00 € 60 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 5 отзывов Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди Начало: У собора Саграда Фамилия Расписание: во вторник и четверг в 15:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 1 отзыв Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания Подняться на гору и прикоснуться к чудесам монастыря на экскурсии в мини-группе Начало: У монастыря Монсеррат Расписание: ежедневно в 10:15 € 100 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 5 часов 198 отзывов Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе: монастырь, скалы, хор Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, скалы и знаменитый хор. Уникальный опыт и незабываемые впечатления Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу Расписание: понедельник, четверг в 10:00 € 55 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 9 часов 258 отзывов Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 41 отзыв Готический квартал и Рамблас: погружение в историю Барселоны Погрузитесь в атмосферу старинного Барселона, гуляя по узким улочкам Готического квартала и знаменитому бульвару Рамблас Начало: Plaza Catalunya 21 Расписание: По средам и субботам в 17:00, по воскресеньям в 15:00 € 20 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 3.5 часа 95 отзывов Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00 € 45 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 23 отзыва Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо) Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу Расписание: По средам в 10:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 2 отзыва Уникальные бары Барселоны Начало: Placa d’Antonio Lopez, 1 Расписание: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30 € 90 за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 5 отзывов Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо Начало: Hard Rock Cafe (Адрес: Plaça de Catalunya, 21) Расписание: воскресенье, среда 15:00 € 48 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 27 отзывов Барселона римская, средневековая, модернистская Начало: Ул. Гауди 1 Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 5 отзывов Алкотур по Барселоне Начало: Plaça Urquinaona, 11, 08010 Barcelona Расписание: Пн, ср, пт в 16:00 € 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 5 отзывов Знакомство с Коста Бравой Начало: Plaza Catalunya Расписание: По вторникам в 9:00 € 70 за человека

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа Вся Барселона на велосипеде Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста Расписание: в среду в 10:00 € 60 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа Коктейль «Барселона» Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли Начало: Около старого рынка Эль Борн Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30 € 100 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе) Начало: У станции метро «Sagrada Familia» Расписание: во вторник и четверг в 10:00 € 38 за человека