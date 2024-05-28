1 чел.
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Мини-группа
5 часов
Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе: монастырь, скалы, хор
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, скалы и знаменитый хор. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: понедельник, четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€55 за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
5 часов
Ситжес и погреба шампанского
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€295 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа
Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Завтра в 10:00
13 июня в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
9 часов
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Легенды крепости Каркасон
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в Андорру
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
7 часов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Знакомство с Коста Бравой
Начало: Plaza Catalunya
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Барселоны - в Таррагону
Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин
Начало: На вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Монсеррат
Начало: Barcelona, Plaza España
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€188 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOLGA28 мая 2024Большое спасибо гиду Александру. Всё было информативно, и без лишнего утомления мозга. Кратко, доходчиво и интересно, что необходимо при первом
- ССофья23 мая 2024Больше всего понравился сам гид. У нас был Александр. Интересно рассказывал, очень позитивный)… Особенно хочется сказать спасибо за то, что
- MMila4 мая 2024Были на экскурсии в музей-театр Сальвадора Дали и город Жирона. Впечатлений много, особенно от средневековой Жироны. От музея честно говоря
- ААндрей28 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Александр рассказал много интересных историй из жизни монастыря, решили поехать с ним на следующую экскурсию в музей Дали
- ММарина24 апреля 2024Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать
- HHanna14 апреля 2024Гид хороший, экскурсия интересная, машина комфортная. Но есть несоответствия описания экскурсии (устаревшие данные необходимо исправить): нет подьема на фуникулере, билет в парк Гуэль не входит в стоимость экскурсии
- ТТатьяна1 марта 2024Спасибо Александру, наш визит в Барселону теперь незабываемый. Ходили на несколько экскурсий, и ни одна не повторялась. Очень и очень понравилось!
- ТТатьяна27 февраля 2024Классная экскурсия! Много увидели, узнали… потом возвращались.. В общем, нас впечатлила Барселона. Отпуск прошел классно. Спасибо огромное Александру.
- TTetiana20 сентября 2023Монсеррат это место духовной силы, там все пропитано историей появления "Черной Мадонны". Восторженно прослушали хор мальчиков - воспитанников монастыря. Очень
- ЕЕкатерина15 сентября 2023Прекрасный гид Александр. Барселона открылась во всех красках! Большое спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На автобусе»
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