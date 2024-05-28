Экскурсии на автобусе в Барселоне

Найдено 13 экскурсий в категории «На автобусе» в Барселоне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
198 отзывов
Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе: монастырь, скалы, хор
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, скалы и знаменитый хор. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: понедельник, четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
55 за человека
Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
258 отзывов
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
70 за человека
Ситжес и погреба шампанского
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Ситжес и погреба шампанского
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
295 за всё до 5 чел.
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
95 отзывов
Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа
Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Завтра в 10:00
13 июня в 15:00
45 за человека
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
385 за всё до 5 чел.
Легенды крепости Каркасон
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Легенды крепости Каркасон
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 5 чел.
Поездка в Андорру
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Поездка в Андорру
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
45 за человека
Монтсеррат и Крипта Гюэль
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Путешествие к святыням горы Монсеррат
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 2 чел.
Знакомство с Коста Бравой
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
5 отзывов
Знакомство с Коста Бравой
Начало: Plaza Catalunya
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
70 за человека
Из Барселоны - в Таррагону
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Из Барселоны - в Таррагону
Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин
Начало: На вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 200 за всё до 8 чел.
Поездка в Монсеррат
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Монсеррат
Начало: Barcelona, Plaza España
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
188 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    28 мая 2024
    Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе
    Большое спасибо гиду Александру. Всё было информативно, и без лишнего утомления мозга. Кратко, доходчиво и интересно, что необходимо при первом
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    посещении Монтсеррат. При возможности советую эту экскурсию. Спасибо и самой компании Спутник, если будем вновь в Барселоне, то непременно воспользуемся вашими предложениями. С уважением, Ольга.

  • С
    Софья
    23 мая 2024
    Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе
    Больше всего понравился сам гид. У нас был Александр. Интересно рассказывал, очень позитивный)… Особенно хочется сказать спасибо за то, что
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    после экскурсии довез прям до отеля, хотя это не входило в план экскурсии. Но мы так промокли под дождем, что такое человеческое участие покорило больше всего)… А вот сам Монтсеррат не произвел такого впечатления. Было ощущение, что там все слишком заняты добыванием денег из туристов, так что им некогда думать о боге… Ну у меня такое впечатление сложилось)… И конечно нам дико не повезло с погодой: начался сильный ливень с градом! Так что любоваться окружающими видами не очень получилось)))… Поехала бы я еще раз в Монтсеррат? Скорее всего нет. Выбрала бы я другую экскурсию, но с этим же гидом? Однозначно да!)…

  • M
    Mila
    4 мая 2024
    Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
    Были на экскурсии в музей-театр Сальвадора Дали и город Жирона. Впечатлений много, особенно от средневековой Жироны. От музея честно говоря
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    ожидали большего, музей Дали во Флориде не уступает. А вот городок и правда интересный, старинный, будоражащий воображение. Хочу поблагодарить нашего гида Александра, который с начала и до конца экскурсии, а продолжительность ее 9 часов, смог создать комфортную атмосферу для восприятия всего увиденного, увлечь нас историей, помог заглянуть в интересный мир средневековья. Благодаря ему мы окунулись в историю и легенды Каталонии, и казалось что вот-вот мы увидим в темном переулке поджидающего свою жертву Парфюмера или тени людей, живущих когда-то в еврейском квартале. Это именно те впечатления ради которых мы пересекали океан, чтобы насладиться историей средневековья. Очень рекомендуем! Это уже четвертая страна, где мы пользуемся услугами Спутника и ни разу не разочарованы.

  • А
    Андрей
    28 апреля 2024
    Монтсеррат и Крипта Гюэль
    Очень понравилась экскурсия, гид Александр рассказал много интересных историй из жизни монастыря, решили поехать с ним на следующую экскурсию в музей Дали
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Легенды крепости Каркасон
    Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать
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    во Францию, ухоженный, прелестный городок. Спасибо за рекомендации по ресторану, было очень вкусно и сытно, выбрали по совету гида местные блюда. Замечательная поездка!

  • H
    Hanna
    14 апреля 2024
    Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
    Гид хороший, экскурсия интересная, машина комфортная. Но есть несоответствия описания экскурсии (устаревшие данные необходимо исправить): нет подьема на фуникулере, билет в парк Гуэль не входит в стоимость экскурсии
  • Т
    Татьяна
    1 марта 2024
    Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
    Спасибо Александру, наш визит в Барселону теперь незабываемый. Ходили на несколько экскурсий, и ни одна не повторялась. Очень и очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
    Классная экскурсия! Много увидели, узнали… потом возвращались.. В общем, нас впечатлила Барселона. Отпуск прошел классно. Спасибо огромное Александру.
  • T
    Tetiana
    20 сентября 2023
    Путешествие к святыням горы Монсеррат
    Монсеррат это место духовной силы, там все пропитано историей появления "Черной Мадонны". Восторженно прослушали хор мальчиков - воспитанников монастыря. Очень
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    повезло с гидом Валерием. У нас была с ним индивидуальная экскурсия. Он забрал нас из отеля и заботливо занимался. Глубокие профессиональные качества, душевное тепло, доброжелательность, харизма нашего гида оставила незабываемые эмоции и память на долгие годы. Он заразил нас своей любовью к одному из лучших городов. Спасибо Вам Валерий!

  • Е
    Екатерина
    15 сентября 2023
    Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
    Прекрасный гид Александр. Барселона открылась во всех красках! Большое спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На автобусе»

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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На автобусе" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 45 до 450. Туристы уже оставили гидам 613 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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