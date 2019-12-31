33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии по волшебной Барселоне мы исследуем два совершенно разных облика города: средневековую готику и поражающий воображение мир каталонского модерна. Вы пройдете по основным архитектурным объектам Барселоны, узнаете историю города от Средневековья до современности, а затем сможете выбрать, какая Барселона вам больше по душе: эпохи Королей Католиков или эпохи гениального Гауди.

Что вас ожидает

Знакомство с шедеврами модерна

Начнем знакомство с Барселоной с прогулки по району Эшампле, который славится потрясающими зданиями в стиле каталонского модерна. Мы рассмотрим творения гениального Гауди и других модернистов Барселоны, пройдем по Кварталу Раздора и попробуем разобраться, какие идеи архитекторы хотели донести в своих шедеврах. Вы узнаете об особенностях невероятных домов Мила и Бальо, исследуете фасад Дворца каталонской музыки и поймете, почему испанских буржуа начала 20 века называли «индейцами».

Средневековый колорит Барселоны

Спустившись в исторический центр, мы прогуляемся по узким улочкам и главной городской площади, пройдем по знаменитому бульвару Рамблас. Осмотрим театры, знаменитый рынок Бокерия, великолепные дворцы, Кафедральный собор и церкви 13-14 веков. Вы увидите самую длинную и самую узкую улицы города, исследуете знаменитый Готический квартал, узнаете о разных эпохах города и окунетесь в его непростую историю. А по пути, если захотите, зайдем на чашку кофе в местечко, где любили бывать Гауди, Пикассо, Дали и другие представители бомонда Барселоны.

Кому подойдет эта экскурсия

Это прогулка заинтересует как взрослых, так и детей, которые обычно с удовольствием слушают городские истории и разгадывают загадки фасадов Гауди.