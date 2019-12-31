33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с шедеврами модерна Начнем знакомство с Барселоной с прогулки по району Эшампле, который славится потрясающими зданиями в стиле каталонского модерна. Мы рассмотрим творения гениального Гауди и других модернистов Барселоны, пройдем по Кварталу Раздора и попробуем разобраться, какие идеи архитекторы хотели донести в своих шедеврах. Вы узнаете об особенностях невероятных домов Мила и Бальо, исследуете фасад Дворца каталонской музыки и поймете, почему испанских буржуа начала 20 века называли «индейцами».
Средневековый колорит Барселоны Спустившись в исторический центр, мы прогуляемся по узким улочкам и главной городской площади, пройдем по знаменитому бульвару Рамблас. Осмотрим театры, знаменитый рынок Бокерия, великолепные дворцы, Кафедральный собор и церкви 13-14 веков. Вы увидите самую длинную и самую узкую улицы города, исследуете знаменитый Готический квартал, узнаете о разных эпохах города и окунетесь в его непростую историю. А по пути, если захотите, зайдем на чашку кофе в местечко, где любили бывать Гауди, Пикассо, Дали и другие представители бомонда Барселоны.
Кому подойдет эта экскурсия
Это прогулка заинтересует как взрослых, так и детей, которые обычно с удовольствием слушают городские истории и разгадывают загадки фасадов Гауди.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Юлия и я русский гид в Барселоне — городе, в который я влюбилась с первого взгляда, переехав сюда в 2000 году. Я хочу, чтобы с моей помощью вы познакомились со столицей Каталонии, с ее гениями и сумасшедшими, с ее неповторимой архитектурой — покорившей не одно сердце путешественника. С детства люблю историю, но годы обучения я посвятила другому своему увлечению — языкам. Знание языков помогает мне находить интересные факты в истории Барселоны и Каталонии из оригинальных источников.
Прекрасная экскурсия! Спасибо Юлии за приятное и интересное начало нашего знакомства с потрясающей Барселоной! Было очень увлекательно! Много интересных фактов и не примитивный пеший маршрут!
Благодарим,
Ольга и Валерий :)
Антон
26 декабря 2019
Пишу отзыв в день экскурсии. Мне понравилось абсолютно все! И не только мне! Встретились в о означенном месте в указанное время и сразу же пошёл диалог! Не монолог, а диалог! Это уже говорит о многом. Отмечу сразу - это мой первый визит в Барселону. Мы попали в удивительную и захватывающую историю о городе, о его судьбе. Время экскурсии пролетело незаметно. Мы побывали в разных периодах, с их уникальной историей и культурой. Поняли как создавался прекрасный город Барселона. По ходу была возможность задать все интересующие вопросы и подучить на них исчерпывающие ответы.
Побывав на многих экскурсиях в других странах, есть с чем сравнить. Редко встречаешь человека, который готов открыть для тебя новый город, показать его во всей красе, при этом не перегрузить сухими фактами и цифрами, которые мало кто запоминает. Но при этом расставить все точки над и.
Огромное Спасибо Юлии за проведенное время и экскурсию! Однозначно рекомендую и саму экскурсию и Юлию в качестве экскурсовода и гида!
Анастасия
1 ноября 2019
Интересная и познавательная экскурсия, приятный в общении гид. Юлия, спасибо!
Стелла
22 сентября 2019
Юлия провела для нашей семьи познавательную и очень
интересную экскурсию!Эрудиция, обширное знание темы и увлекательная подача сделало незаметными четыре часа нашей прогулки! Я не только буду рекомендовать Юлию как экскурсовода своим друзьям, но и себе пожелаю вернуться в Барселону и ещё раз насладиться интересными экскурсиями Юли!
Наталья
24 июля 2019
Выбрали для знакомства с Барселоной экскурсию у Юлии и не пожалели! Очень интересно и познавательно провели время! Четыре часа пролетели незаметно, довольны остались и взрослые и подростки. Рекомендуем экскурсии Юлии по Барселоне!
Anastasia
21 июня 2019
Великолепный экскурсовод! Превосходное знание и владение материалом, которое преподносится тебе с любовью и гордостью местного жителя. Все мы, включая ребенка 11 лет, прослушали и проходили экскурсию на одном дыхании и даже в конце экскурсии не хотелось отпускать Юлю. Говорили от увиденном и услышанном весь вечер! Спасибо, Юля. Всем, кто хочет получить яркую, разностороннюю, честную, непередаваемо увлекательную и завораживающую картину этого великолепного города, рекомендую именно этого экскурсовода!
Юлия
24 мая 2019
Интересная и познавательная экскурсия, раскрывающая облик города Барселоны. Время пролетает незаметно. Информация грамотно выстроена , исторические экскурсы помогают вспомнить древний мир. Маршрут экскурсии построен так , чтобы показать наиболее выдающиеся архитектурные творения.
Ирина
12 мая 2019
Было интересно и самим сложно организовать такой маршрут за такое время
Ева
11 апреля 2019
Впервые воспользовались этим сайтом для выбора экскурсии и не пожалели! Всё было прекрасно, отличный гид. По новому взглянули на Барселону. Всем советую!)
Марина
21 марта 2019
Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду!
Понять величайшее творение Гауди и изучить его детали
Экскурсия позволит вам проникнуть в тайны и символику храма Святого Семейства — одной из лучших работ легендарного Антонио Гауди. Мы прочтем библейские сюжеты на грандиозном фасаде, рассмотрим фантастические архитектурные детали и поговорим об истории создания храма, который каталонцы уже сейчас считают лицом Барселоны.
Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны
Приглашаю вас совершить небольшое путешествие сквозь века и встретиться с разными лицами и эпохами Барселоны! Вы пройдете улочками старинного Готического квартала, где в каждой постройке сохранилась частица многовековой истории Каталонии. Вас ждут величественные фасады и темные переулки, легенды об инквизиции и истории о королях, средневековый колорит и эхо древних римлян, а самое главное – потрясающая атмосфера старой Барселоны!
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.