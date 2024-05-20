1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Барселоны
Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене
«Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер «Барселона - Андорра»
С комфортом добраться до горного княжества
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Барселоне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Начало: La Rambla 61
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€380 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей20 мая 2024Воспользовался услугой трансфера. Всё прошло отлично! Спасибо 🤝
- ААлексей25 декабря 2023Великолепно!!! В следующий раз поедем малька с Володей. Потрясающий водитель. Очень интересный и разносторонний человек. Огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Трансфер" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Трансфер», 2 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август