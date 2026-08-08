173 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Готическая Барселона вечером

Прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Готический квартал хранит секреты двух тысяч лет, которые остаются невидимыми для тех, кто изучает его самостоятельно.

Я помогу вам расшифровать лабиринт улиц и переулков, раскрою подлинную историю Барселоны через античные руины и средневековые легенды.

Эта прогулка изменит ваше представление о городе — вы не просто увидите его, а почувствуете его уникальный дух.
5
332 отзыва
Готическая Барселона вечером
Готическая Барселона вечером
Готическая Барселона вечером

Описание экскурсии

Вы увидите

  • римское кладбище.
  • Кафедральный собор Святого Креста и Святой Евлалии.
  • настенную живопись Пикассо на здании Коллегии архитекторов.
  • остатки древнеримской городской стены 2 века.
  • самую старую в городе кондитерскую.
  • площадь Короля и Королевский дворец.
  • жилые дома, построенные ещё в 11 веке.
  • Еврейский квартал.
  • Храм Святого Филиппа Нери.
  • Королевскую площадь.
  • бульвар Ла Рамбла.

И узнаете:

  • легенду о святящемся надгробии.
  • историю появления Новой площади.
  • легенду о Святой Евлалии, Святом Кресте и битве при Лепанто.
  • подробности охоты на ведьм во времена Инквизиции.
  • легенду о графе Рамоне Беренгере I и его любовнице.
  • трагедию времён Гражданской войны на площади Святого Филиппа Нери.
  • историю появления фонарей Гауди на Королевской площади.

в понедельник в 18:00, в пятницу в 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 18:00, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 9529 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 332 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
313
4
15
3
2
2
1
1
1
Н
Очень информативно и интересно
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A
Это не первая моя экскурсия по Барселоне, поэтому у меня не было особых ожиданий, что я получу какие-то новые потрясающие эмоции.

Но подход Евгения мне очень понравился!

Во-первых, техническая организация. В шумном
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городе использовать наушник — отличная идея. Ухо за два часа немного устало, но это уже детали. Зато как приятно чётко слышать голос гида, даже если он идёт впереди. В прошлый раз этого очень не хватало: гид говорил слишком тихо, и приходилось сильно напрягать слух.

Во-вторых, новая информация. Были ли это легенды или факты — в любом случае очень интересно добавить к уже известным данным немало новых деталей.

Ну и, конечно, открытость к диалогу: Евгений был спокоен и не показывал, что его могут раздражать наши вопросы и комментарии, чему мы были очень рады:)

Отдельное спасибо за рекомендацию замечательной таверны, где можно было объесться pintxos и выпить что-нибудь — как раз то, что нужно после двухчасовой прогулки по Готическому кварталу.

Спасибо, Евгений!

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А
Провели с Евгением три экскурсии и всеми остались довольны! Очень порадовала грамотная речь Евгения и способность заинтересовать, большое спасибо!! Маршрут по Готическому кварталу классный, все было понятно и интересно
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Максим
Отличная экскурсия, интересные истории! Понравилось абсолютно всё!
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A
очень крутой мужик,лучший день провел с ним
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В
Было очень интересно и познавательно!
Было очень интересно и познавательно!
Было очень интересно и познавательно!
Было очень интересно и познавательно!
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