173 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Готический квартал хранит секреты двух тысяч лет, которые остаются невидимыми для тех, кто изучает его самостоятельно.
Я помогу вам расшифровать лабиринт улиц и переулков, раскрою подлинную историю Барселоны через античные руины и средневековые легенды.
Эта прогулка изменит ваше представление о городе — вы не просто увидите его, а почувствуете его уникальный дух.
Я помогу вам расшифровать лабиринт улиц и переулков, раскрою подлинную историю Барселоны через античные руины и средневековые легенды.
Эта прогулка изменит ваше представление о городе — вы не просто увидите его, а почувствуете его уникальный дух.
Описание экскурсии
Вы увидите
- римское кладбище.
- Кафедральный собор Святого Креста и Святой Евлалии.
- настенную живопись Пикассо на здании Коллегии архитекторов.
- остатки древнеримской городской стены 2 века.
- самую старую в городе кондитерскую.
- площадь Короля и Королевский дворец.
- жилые дома, построенные ещё в 11 веке.
- Еврейский квартал.
- Храм Святого Филиппа Нери.
- Королевскую площадь.
- бульвар Ла Рамбла.
И узнаете:
- легенду о святящемся надгробии.
- историю появления Новой площади.
- легенду о Святой Евлалии, Святом Кресте и битве при Лепанто.
- подробности охоты на ведьм во времена Инквизиции.
- легенду о графе Рамоне Беренгере I и его любовнице.
- трагедию времён Гражданской войны на площади Святого Филиппа Нери.
- историю появления фонарей Гауди на Королевской площади.
в понедельник в 18:00, в пятницу в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 18:00, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 9529 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 332 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень информативно и интересно
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A
Это не первая моя экскурсия по Барселоне, поэтому у меня не было особых ожиданий, что я получу какие-то новые потрясающие эмоции.
Но подход Евгения мне очень понравился!
Во-первых, техническая организация. В шумном
Но подход Евгения мне очень понравился!
Во-первых, техническая организация. В шумном
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А
Провели с Евгением три экскурсии и всеми остались довольны! Очень порадовала грамотная речь Евгения и способность заинтересовать, большое спасибо!! Маршрут по Готическому кварталу классный, все было понятно и интересно
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Отличная экскурсия, интересные истории! Понравилось абсолютно всё!
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A
очень крутой мужик,лучший день провел с ним
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В
Было очень интересно и познавательно!
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