173 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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городе использовать наушник — отличная идея. Ухо за два часа немного устало, но это уже детали. Зато как приятно чётко слышать голос гида, даже если он идёт впереди. В прошлый раз этого очень не хватало: гид говорил слишком тихо, и приходилось сильно напрягать слух.



Во-вторых, новая информация. Были ли это легенды или факты — в любом случае очень интересно добавить к уже известным данным немало новых деталей.



Ну и, конечно, открытость к диалогу: Евгений был спокоен и не показывал, что его могут раздражать наши вопросы и комментарии, чему мы были очень рады:)



Отдельное спасибо за рекомендацию замечательной таверны, где можно было объесться pintxos и выпить что-нибудь — как раз то, что нужно после двухчасовой прогулки по Готическому кварталу.



Спасибо, Евгений!