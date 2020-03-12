173 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В целом экскурсия понравилась. И я бы везде поставила исключительно высшие оценки, если бы на следующий день не побывала на пешей экскурсии по Барселоне и обнаружила, что накануне вечером в Готическом квартале мы не побывали во двориках Готического квартала. Они просто закрыты в вечернее время. Хорошо, что днем другой гид включил в свою экскурсию визиты в эти дворики .

Но, тем не менее, вечерняя экскурсия была интересной.