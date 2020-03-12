173 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города

Евгений
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Евгений – ваш гид
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны.

Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить.

Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
19 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Каталонии
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У этой экскурсии173 отзыва
4.9
Готическая Барселона вечером
Готическая Барселона вечером

Маршрут

  • Римское кладбище II века,
  • Кафедральный собор Святого креста и Святой Евлалии,
  • настенную живопись Пикассо на здании Коллегии архитекторов,
  • остатки древнеримской городской стены II века,
  • самую старую в городе кондитерскую,
  • площадь Короля и Королевский дворец,
  • жилые дома, построенные ещё в XI веке,
  • Еврейский квартал,
  • Храм Святого Филиппа Нери,
  • Королевскую площадь,
  • бульвар Ла Рамбла.

Вы узнаете:

  • Легенду о святящемся надгробии,
  • историю появления Новой площади,
  • легенду о Святой Евлалии,
  • историю о Святом Кресте и битве при Лепанто,
  • легенду о графе Рамоне Беренгере I и его любовнице,
  • историю появления Кафедрального собора Барселоны,
  • легенду о графе-братоубийце,
  • историю появления Каганеров,
  • легенду о палаче Барселоны,
  • историю охоты на ведьм во времена Инквизиции,
  • легенду о гаргульях,
  • трагическую историю гибели детей во времена Гражданской войны на площади Святого Филиппа Нери,
  • легенду о Проклятом доме алхимика,
  • историю появления фонарей Гауди на Королевской площади.
Готическая Барселона вечером
Готическая Барселона вечером
Готическая Барселона вечером
Готическая Барселона вечером
Готическая Барселона вечером

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура площадь Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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173 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Все огонь
10 марта 2020
Всё прошло супер!! Евгений профессионал в своём деле!!
10 марта 2020
Спасибо за экскурсию! Евгений - замечательный гид, рекомендую всем!
20 февраля 2020
Интересная насыщенная экскурсия. Гид увлечённо рассказывает историю города, используя разные былины. Однако, предположу, что было чрезмерно много кровавых подробностей этих историй, на любителя.
17 февраля 2020
Спасибо большое Евгению за интересную экскурсию! Не скучно, с юмором рассказал о прошлом Барселоны, история которой временами очень даже мрачновата. Два часа пролетели незаметно). Также Евгений дал советы,где можно вкусно и недорого поесть в Готическом квартале,чем не преминула воспользоваться на следующий день) Спасибо, Евгений!
11 февраля 2020
Евгений- отличный гид! Вечерняя двухчасовая экскурсия по готической Барселоне была очень интересной и познавательной, время пробежало мгновенно. Рекомендую!
Елена
8 февраля 2020
Наша экскурсия вышла персональной: январь не самый туристический месяц в Барселоне, и мы с мамой были единственными участниками. Вполне подходит для первого знакомства с Готическим кварталом — Евгений делится и историческими фактами, и легендами. Для более полного представления об этом месте нужно вернуться сюда снова — уже днем и с новыми знаниями.
7 февраля 2020
В целом экскурсия понравилась. И я бы везде поставила исключительно высшие оценки, если бы на следующий день не побывала на пешей экскурсии по Барселоне и обнаружила, что накануне вечером в Готическом квартале мы не побывали во двориках Готического квартала. Они просто закрыты в вечернее время. Хорошо, что днем другой гид включил в свою экскурсию визиты в эти дворики .
Но, тем не менее, вечерняя экскурсия была интересной.
6 февраля 2020
Обязательно нужно сказать про самого гида -человек необычный, знающий, с юмором. Доступно и интересно обо всем поведал, оснастил группу наушниками, так что было всем удобно. Ну и сама экскурсия - тут вам и история, и байки, и "ежедневность". Без налета мистики тоже не обошлось. Отлично!
6 февраля 2020
Интересная и содержательная экскурсия, время пролетело незаметно. Евгений очень артистично рассказывает.
Ещё 163 отзыва

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