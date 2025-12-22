225 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Детская экскурсия по Барселоне предлагает юным путешественникам уникальную возможность побывать в местах, где оживают легенды.
Вместо скучных дат и имен, дети услышат захватывающие истории о рыцарях и привидениях, прогуляются по узким улочкам и увидят необычные здания.
Программа включает посещение горы Тибидабо и парка Гуэль, а также знакомство с мистическими домами и волшебными колодцами. Отличный выбор для семейного отдыха
Вместо скучных дат и имен, дети услышат захватывающие истории о рыцарях и привидениях, прогуляются по узким улочкам и увидят необычные здания.
Программа включает посещение горы Тибидабо и парка Гуэль, а также знакомство с мистическими домами и волшебными колодцами. Отличный выбор для семейного отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные детские истории
- 🏰 Посещение волшебных мест
- 🐉 Легенды о драконах
- ⛰️ Восхождение на гору Тибидабо
- 🎠 Аттракционы для детей
Что можно увидеть
- Готический квартал
- Парк Гуэль
- Саграда Фамилия
- Гора Тибидабо
- Парк Цитадель
Описание экскурсии
На экскурсии мы (на выбор):
- Пройдём по камням, где ходили короли и ведьмы
- Поиграем с огромным котом-путешественником и рассмотрим Кошкин дом
- Перепрыгнем через самую узкую улицу города
- Сфотографируемся на фоне церкви, которая напоминает огромную пещеру
- Заберёмся на самую высокую в Барселоне гору
- Зайдём в Пряничный домик
- Посидим на самой длинной в мире скамье
- Потрогаем мамонта
- Покатаемся на лодочке в таинственном парке
- Раскроем легенды о Доме-драконе и Доме-зонтике
- И прислонимся к волшебному колодцу, который помогает сдавать на отлично все экзамены и контрольные работы!
Достопримечательности по маршруту
Готический квартал — районы Раваль, Борн, Эшампле — парки Гуэль и Цитадель — Саграда Фамилия — гора Тибидабо (вы уже знаете, что там расположен детский парк развлечений с аттракционами?).
Организационные детали
- Чтобы увидеть все локации, заявленные в описании, потребуется 6 часов. Чтобы уложиться в 2 часа, вы можете выбрать самое интересное для вас и ваших детей
- Каждые дополнительные два часа — €125
- Дети 10 лет и старше могут принять участие без сопровождения родителей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9515 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 328 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 13 дек 2025
У нас была 4 часовая экскурсия по Барселоне с Евгением. Для моего ребенка 7 лет это была его первая большая экскурсия и благодаря интересному, адаптированному для него рассказу, она прошла очень познавательно. Евгений предоставляет наушники, профессиональную аудиогид-систему, зарядку для телефона. У ребенка осталась масса впечатлений, он с радостью вспоминает этот день. Больше спасибо Евгению.
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Отличная ознакомительная экскурсия по самому центру Барселоны! Подходит для семейного отдыха! Евгений в полной мере смог передать атмосферу всех эпох через которые прошла Барселона!
Особенно запомнилось посещение старинных улочек, где можно было почувствовать атмосферу прошлых веков.
Экскурсия оставила приятные самые впечатления. Было сожаление что время экскурсии так быстро пролетело! Рекомендую всем и взрослым и детям! Благоларим за Кастели!
Особенно запомнилось посещение старинных улочек, где можно было почувствовать атмосферу прошлых веков.
Экскурсия оставила приятные самые впечатления. Было сожаление что время экскурсии так быстро пролетело! Рекомендую всем и взрослым и детям! Благоларим за Кастели!
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Всё было настолько интересно и детям и нам взрослым! Рекомендую Евгения! Слушали настолько внимательно, что и фото забыли сделать!
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Евгений невероятно интересно рассказывает, адаптируя историю под детей. Взрослым тоже было очень интересно и познавательно. 2 часа пролетели незаметно. Наша 7-летняя девочка не выспалась в тот день и казалось, что не запомнит, но дома она рассказала нам все самые интересные моменты!
Спасибо большое Евгению за чудесную экскурсию 🤗
Спасибо большое Евгению за чудесную экскурсию 🤗
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Потрясающе. Просто потрясающе. Дети в восторге, даже наш 5-летний малыш внимательно прослушал всю экскурсию, хотя после долгой дороги были переживания, что он просто уснет где-нибудь по пути. Но Евгений настоящий профессионал. Экскурсия хорошо продуманна, с интересными фактами, юмором и без за унылых рассказов, которые потом не вспомнишь. Только положительные впечатления. Всех благ и отличных туристов!
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Очень интересно, познавательно, увлекательно. Первая экскурсия, которую дочь 8 лет слушала. Взрослые тоже остались в восторге. Рекомендуем.
+2
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