225 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По вашему выбору мы подберем маршрут. Пройдём по тем самым камням, по которым ходили короли и ведьмы. Поиграем с огромным котом-путешественником и увидим самый настоящий Кошкин дом. Перепрыгнем через самую узкую улицу города. Заберёмся на самую высокую в Барселоне гору. Посидим на самой длинной в мире скамье. Сфотографируемся на фоне самой необычной в мире церкви, которая напоминает огромную пещеру. Зайдём в Пряничный домик. Потрогаем мамонта. Покатаемся на лодочке в таинственном парке. Узнаем легенды о Доме-драконе и Доме-зонтике. Прислонимся к волшебному колодцу, который помогает сдавать на отлично все экзамены и контрольные работы!

Маршрут

За время экскурсии мы побываем в Готическом квартале, районах Раваль, Борн, Эшампле, в парках Гуэль и Цитадель, у Саграды Фамилии и на горе Тибидабо – вы уже знаете, что там расположен детский парк развлечений с аттракционами?