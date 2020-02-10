225 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей

Евгений
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Евгений – ваш гид
Для знакомства маленького путешественника с городом не стоит выбирать серьёзную, «взрослую» экскурсию.

Сами посудите: разве детям интересно слушать про какие-то памятники, стили архитектуры и самих архитекторов? Все эти даты, имена, события… Это же невозможно запомнить! Совсем другое дело — оказаться там, где проводили турниры настоящие рыцари, где живут привидения и исполняются самые невероятные желания! Всего за несколько часов (а можем растянуть прогулку и до 6и, правда, за дополнительную стоимость) в моей компании вы и ваши дети побываете в самых волшебных местах и услышите самые необыкновенные истории Барселоны.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии225 отзывов
4.96
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия

По вашему выбору мы подберем маршрут. Пройдём по тем самым камням, по которым ходили короли и ведьмы. Поиграем с огромным котом-путешественником и увидим самый настоящий Кошкин дом. Перепрыгнем через самую узкую улицу города. Заберёмся на самую высокую в Барселоне гору. Посидим на самой длинной в мире скамье. Сфотографируемся на фоне самой необычной в мире церкви, которая напоминает огромную пещеру. Зайдём в Пряничный домик. Потрогаем мамонта. Покатаемся на лодочке в таинственном парке. Узнаем легенды о Доме-драконе и Доме-зонтике. Прислонимся к волшебному колодцу, который помогает сдавать на отлично все экзамены и контрольные работы!

Маршрут

За время экскурсии мы побываем в Готическом квартале, районах Раваль, Борн, Эшампле, в парках Гуэль и Цитадель, у Саграды Фамилии и на горе Тибидабо – вы уже знаете, что там расположен детский парк развлечений с аттракционами?

Организационные детали

  • Чтобы увидеть все локации, заявленные в описании, потребуется 6 часов. Чтобы уложиться в 2 часа, вы можете выбрать самое интересное для вас и ваших детей.
  • Стоимость экскурсии указана за два часа. Каждые дополнительные два часа — 125 евро. Сообщите желаемую продолжительность экскурсии.
  • Дети 10 лет и старше могут принять участие без сопровождения родителей
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия
Обзорная Барселона: детская версия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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225 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Отличный гид, сразу нашёл подход к детям , хотя младшему 4 года всего , рекомендую ...
24 января 2020
Мы так много путешествуем, что дети с большим огорчением встретили новость ещё об одной «скучной» экскурсии. НО Евгений смог заинтересовать детей (5 и 7 лет) с первых минут и, когда они в конце дня спросили меня «как долго шла экскурсия?», то были поражены, что «целых» 2! Часа ️😁 они думали она длилась 30-45минут от силы. Так много историй + манера подачи этих историй заинтересовала не только детей, но и меня с мужем. Из многих десятков экскурсий, могу сказать это была одна из самых увлекательных, веселых и интересных экскурсий в моей жизни. Огромное спасибо!!!!
23 января 2020
Были на экскурсии на новогодних праздниках. Прелестно провели время. Дети (3 и 6 лет) довольны, родители счастливы. Спасибо Евгению за увлекательный рассказ!
11 января 2020
Спасибо Евгению за экскурсию! Нашей компании (4 взрослых+2 подростка+2 дктей) очень понравилось! Было интересно слушать всем. Два часа по Готическому кварталу просто пролетели.
10 января 2020
Потрясающий русский гид по Барселоне! Первый раз встречаю, чтобы подача материала была интересна как детям, так и взрослым! Эта экскурсия сделала нашу поездку незабываемой! Советуем семьям с детьми! Прям очень!
20 ноября 2019
Нам очень повезло что нашим гидом был Евгений! Подача материала превосходная! Если вы хотите не только сходить на экскурсию по Барселоне, но еще и запомнить услышанное - вам только к Евгению!!!
20 ноября 2019
Главные оценщики - наши дети. Поставили 5+. Спасибо, Евгений!!!
7 ноября 2019
Отлично проведённое время с прекрасным гидом - Евгением! Всем рекомендую! Мы были с сыном вдвоём. Моему ребёнку очень понравилось! Евгений сразу под него подстроился: к ритму, к интересам, и экскурсия пролетела на одном дыхании. О чем жалею: что заранее не забронировала больше времени. У Евгения очень плотный график, так что продлить такое замечательное путешествие по Барселоне мы не смогли. Если повезёт вернуться в этот прекрасный город, обязательно попрошу Евгения показать нам что-нибудь ещё! Спасибо!!!
6 ноября 2019
Ребёнку было интересно)
21 октября 2019
Очень профессиональный гид! Интересный в общении, сдержанный, с приятным тембром голоса!
Ещё 215 отзывов

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