4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов

Олег
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Олег – ваш гид
С горы к морю и обратно на гору — таков маршрут нашей обзорной экскурсии по Барселоне, во время которой вы узнаете истории главных достопримечательностей города и увидите их с неожиданных ракурсов.
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.25
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле

Что вас ожидает

Наша поездка начнется с потрясающего зрелища Барселоны с высоты птичьего полета. Практически каждый, кто приезжает в каталонскую столицу, начинает свое знакомство с ней, стоя спиной к этому каменному кресту в Парке Гуэль. Нет другого такого места, где бы вы увидели всю Барселону на все стороны света, а она увидела вас.

Мы не случайно выбрали отправным пунктом нашего путешествия знаменитый парк Гуэль. Аллеи из каменных пальм и колонны зала без стен, где даже в самый жаркий день царит приятная прохлада. Но главная достопримечательность парка — большой балкон с мозаичными скамьями — с него открывается не менее потрясающий вид на Барселону. А чтобы сфотографироваться с одним из символов города — мозаичной саламандрой работы Антонио Гауди, вам, пожалуй, придется занять очередь.

От одного творения Гауди, мы спустимся к другому его шедевру — базилике Святого Семейства. Храм этот еще не достроен, но даже в таком — незавершенном виде чувствуется мощь гения и его веры.

Другой храм — храм истории — это Готический квартал Барселоны. Здесь зародился город, здесь среди развалин римских зданий стоят каменные дома эпохи Возрождения. Какие тайны, виденные за века, выкрикивают каменные рты горгулий, чьи дома соединяет мост-балкон, кто жил, а может, и теперь живет за этими тяжелыми деревянными воротами исторических зданий Готического квартала? Все это мы вам с удовольствием расскажем.

Старый Город, пожалуй, самое насыщенное музеями место в Барселоне. Здесь можно найти собрание редкостей на любой вкус — от мамонтов, живших на земле нынешней Барселоны до картин знаменитого Пикассо, от музея марихуаны до музея шоколада. Маршрутов прогулки вниз к порту может быть великое множество.

Завершить обзорную экскурсию лучше всего на другой знаковой горе Барселоны — Монтжуик. Это достаточно обширный холм, который смог вместить в себя не меньше достопримечательностей: парк кактусов, Греческий театр, прогулочная зона, Олимпийский стадион, где проходило открытие Олимпийских игр 1992 года и самый большой в городе концертный зал — палау Сант Джорди. И не забудьте про дворец Альфонса XIII и выставочные павильоны Фира, Барселона — место проведения многих престижных выставок и конгрессов; каскад, обрамляющий Волшебный фонтан и последнюю точку нашей обзорной экскурсии — крепость Монтжуик.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что в стоимость экскурсии не включаются входные билеты (около 10 евро) и питание.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с водителем и лицензированным гидом. Бронировать экскурсию необходимо заранее.
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Я один из русских лицензированных гидов в Барселоне. Профессиональный историк, выпускник сразу двух исторических факультетов – Санкт-Петербургского Государственного Университета (Россия) и Таррагонского Государственного Университета (Испания). С 2006 года я - лицензированный гид. Свои экскурсии я делаю не только по разным уголкам Барселоны, но и по самым интересным местам Каталонии, причем это всегда индивидуальные туры и передвигаться вы будете на комфортабельном автомобиле, а значит, сможете остановиться или завернуть в место интересное в первую очередь Вам. Знакомьтесь с Каталонией и Барселоной в компании профессионала!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 июля 2019
Барселона удивительный город, полный очарования . Почувствовать и увидеть его многообразие поможет гид. За четыре часа экскурсии вы знакомитесь с городом, а дальше уже самостоятельно узнаете его, находите свой город и возвращаетесь к нему снова и снова .
3 мая 2017
Олег, эрудированный, образованный, интеллигентный человек. Знает все ответы на любые вопросы. Мы воспользовались услугами многих гидов с Трипстера и по итогам можно сказать, что стоимость данной экскурсии несколько завышена, возможно потому, что Олег гид с лицензией. Тем не менее экскурсия нам понравилась. Спасибо Олегу за интересные истории!
11 сентября 2016
Брали экскурсию у Олега. Остались довольны. Сами мы столько не посмотрели и не узнали. Удобно на машине, комфортно. Знаний у него очень много, язык понятен. Все вроде бы неспешно и спокойно-но все успели.
Вход в Саграду у него отдельный и без очереди. В Гуэль надо было покупать билет заранее через интернет.
Единственный момент, который не понравился-это парковка машины на парковке рядом с достопримечательностью. А оттуда всегда надо пройтись, а мы это ох как не любим, но видимо, это издержки города и парковок. Но все успели и ресторан в конце Олег нам вкусный рядом с отелем забронил и в нужный магазин завел. Так что спасибо ему несколько раз!
21 октября 2014
Спасибо Олегу за отличную экскурсию!!! Интересно, познавательно, комфортно и легко!!!

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