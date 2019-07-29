4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наша поездка начнется с потрясающего зрелища Барселоны с высоты птичьего полета. Практически каждый, кто приезжает в каталонскую столицу, начинает свое знакомство с ней, стоя спиной к этому каменному кресту в Парке Гуэль. Нет другого такого места, где бы вы увидели всю Барселону на все стороны света, а она увидела вас.

Мы не случайно выбрали отправным пунктом нашего путешествия знаменитый парк Гуэль. Аллеи из каменных пальм и колонны зала без стен, где даже в самый жаркий день царит приятная прохлада. Но главная достопримечательность парка — большой балкон с мозаичными скамьями — с него открывается не менее потрясающий вид на Барселону. А чтобы сфотографироваться с одним из символов города — мозаичной саламандрой работы Антонио Гауди, вам, пожалуй, придется занять очередь.

От одного творения Гауди, мы спустимся к другому его шедевру — базилике Святого Семейства. Храм этот еще не достроен, но даже в таком — незавершенном виде чувствуется мощь гения и его веры.

Другой храм — храм истории — это Готический квартал Барселоны. Здесь зародился город, здесь среди развалин римских зданий стоят каменные дома эпохи Возрождения. Какие тайны, виденные за века, выкрикивают каменные рты горгулий, чьи дома соединяет мост-балкон, кто жил, а может, и теперь живет за этими тяжелыми деревянными воротами исторических зданий Готического квартала? Все это мы вам с удовольствием расскажем.

Старый Город, пожалуй, самое насыщенное музеями место в Барселоне. Здесь можно найти собрание редкостей на любой вкус — от мамонтов, живших на земле нынешней Барселоны до картин знаменитого Пикассо, от музея марихуаны до музея шоколада. Маршрутов прогулки вниз к порту может быть великое множество.

Завершить обзорную экскурсию лучше всего на другой знаковой горе Барселоны — Монтжуик. Это достаточно обширный холм, который смог вместить в себя не меньше достопримечательностей: парк кактусов, Греческий театр, прогулочная зона, Олимпийский стадион, где проходило открытие Олимпийских игр 1992 года и самый большой в городе концертный зал — палау Сант Джорди. И не забудьте про дворец Альфонса XIII и выставочные павильоны Фира, Барселона — место проведения многих престижных выставок и конгрессов; каскад, обрамляющий Волшебный фонтан и последнюю точку нашей обзорной экскурсии — крепость Монтжуик.