18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат

Познакомиться с древней святыней Каталонии в окружении причудливых скальных богатырей

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Ежедневно тысячи туристов съезжаются к склонам Монтсеррата, чтобы добраться до вершины и загадать желание.

В путешествии вы услышите легенды о главной реликвии монастыря — Черной Мадонне, а также узнаете о деятельности бенедектинских монахов, старейшем церковном хоре мальчиков в Испании и тайных экспедициях Гитлера к священной горе.

Откроете нетривиальные пейзажи Каталонии и посетите ярмарку, где сеньорита Каролина вас угостит местными лакомствами и расскажет о традиционных продуктах.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Испании
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат

Что вас ожидает

С площади Испании на вершину мира!
Вам предстоит «покорить» Монтсеррат самым увлекательным способом — начав с поездки на пригородном поезде от площади Испания. Затем кремайеры (мини-поезда) доставят вас к монастырю по серпантину, и вы окажетесь во владениях каталонской покровительницы — Черной Мадонны. Посетите службу в главном храме Каталонии, послушаете волшебные голоса старейшего в Испании хора мальчиков и увидите знаменитую статую Девы Марии с черным ликом, к которой традиционно обращаются за исполнением желаний. Я расскажу о загадочных явления, происходивших с реликвией; изложу разные версии возникновения обители и базилики — от полуфантастических до исторически достоверных — и обозначу основные этапы, через которые прошел религиозный символ региона. Вы узнаете, кто такие монахи-бенедиктинцы, как проходит жизнь за монастырский стенами, по какой причине в середине 19 века в Монтсеррате остался всего один монах и чем заинтересовала священная гора фашистов.

Священная пещера и дары каталонской ярмарки
Чтобы ощутить атмосферу глубокой древности и таинственности, вы спуститесь в пещеру «Санта Кова», где и нашли монтсерратскую Деву Марию. По желанию, подниметесь на фуникулере на самую верхнюю точку горы, с которой открываются фантастические виды на окрестности. А после головокружительных пейзажей отправитесь на местную ярмарку, где я познакомлю вас с очаровательной Каролиной, которая расскажет об уникальных местных сырах, меде, твороге и сладостях. Под занавес путешествия вы сможете опустить открытки с видами Монтсеррата и вашим адресом в пасть почтового льва, а также зайти в сувенирный магазинчик.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • До места мы доедем на пригородном поезде
  • Возможна организация трансфера на автомобиле. Стоимость уточняйте при бронировании.
  • Начать желательно в 9:00, обратно вы вернетесь к 18:00
  • Предусмотрена пауза на обед. Вы сможете заказать блюда в местном ресторане или перекусить едой, которую возьмете с собой.
  • После экскурсии вы также получите в подарок фоторепортаж от гида

Дополнительные расходы

  • билеты на пригородный поезд и кремайеру (в том числе для гида) — 23€/чел туда и обратно
  • подъемник на вершину горы — около 14€/чел (опционально)
  • общий билет на весь транспорт, включая фуникулер — 33,60€/чел

Стоимость экскурсии указана для группы 1 — 6 человек. Если вас больше, за каждого следующего участника доплачивается по 20€.

Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Испании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
Напишите мне

18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Елена, не просто гид - она супер турбо гид! После прекрасной обзорной экскурсии с ней (В поисках драконов и одного кота), мы точно знали с кем поедем на гору Монтсеррат.Всего на экскурсии нас было 6 человек. Нам повезло, ведь помимо нашей семьи, была еще одна. Дети 7 и 10 лет сразу нашли общий язык. Экскурсия классная. Мы доехали до горы на общественном транспорте (электричка-метро) поднялись по специальной железной дороге на саму гору, и по пути Елена с удовольствием рассказывала про все то что мы видим за окном, отвечала на наши многочисленные вопросы и поведывала массу интересных фактов. На самой горе мы успели и погулять по горе, и сходить в храм на песнопения, и спуститься по крутым дорогам к необычному месту (не рассказываю, сходите сами:)). Спасибо огромное Елене на чудно проведенное время! И еще плюсик: Елена делала прекрасные фотографии и потом прислала их нам,за что ей отдельное спасибо!!!
24 февраля 2020
Добрый вечер Женя! Экскурсия понравилась. Гид Елена очень приятный в общении человек. Помимо интересного рассказа и маршрута экскурсии (мы побывали в пещере, где впервые нашли статую Мадонны), Елена предоставила много полезной информации о том какие места стоит посетить в Барселоне, где вкусно поужинать, что лучше купить в супермаркете. Вообщем, действительно была нашем гидом по Барселоне. Экскурсией довольны. Спасибо!
20 февраля 2020
Елена замечательный гид, очень грамотно подошла к составлению маршрута Исходя из времени и физических возможностей туристов. У нас в компании было двое детей, Елена попыталась до всех донести информацию доступную для их возраста. Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию в кругу хорошей компании!!!
14 ноября 2019
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность Елене за экскурсию на Монсеррат, которая состоялась 12.11.2019 г. Нам очень понравилось!!! Елена, спасибо Вам большое, Вы не только профессионал своего дела, но и очень хороший человек- с Вами легко, комфортно и интересно!
Планируем приехать в Испанию летом и хотим, чтобы Вы провели для нас экскурсию и не одну!!! Рекомендуем!!!
Наталья
2 ноября 2019
Время, которое мы провели с Еленой, пролетело. Маршрут был продуман до мельчайших подробностей, учитывая разные физические возможности участников группы. Для того, чтобы понять в полной мере значение Монтсеррат для каталонцев и проникнуться атмосферой горы, насладиться волшебными видами, берите экскурсию в полном объёме на целый день, как брали мы. Елена рассказала не только историю монастыря Монтсеррат, но и истории, связанные с различными достопримечательностями, находящимися на горе, и также о заповеднике Монтсеррат. Елена - интересный собеседник: в ходе нашей экскурсии Елена охотно и ярко отвечала на все наши многочисленные вопросы. Общение с Еленой помогло каждому из нас лучше понять Каталонию и каталонцев. Елена на протяжении всего маршрута фотографировала нашу группу и по окончанию экскурсии прислала фотографии. Спасибо Елене за замечательный день!
12 октября 2019
Экскурсию на гору Монсеррат провела для нас Елена. Всё, от момента встречи до окончания, прошло на высшем уровне! Елена прекрасно владеет материалом, разбирается во всех тонкостях и всегда старается угодить всем участникам экскурсии. Мы прошли по двум живописным маршрутам, пообедали в отличном месте, посетили Монастырь, купили сувениры и сыры. Нам очень понравилась экскурсия. Монсеррат потрясающее место!
Мы очень рады, что у нас был такой знающий, жизнерадостный и внимательный гид. Елена, спасибо большое! Будем всем рекомендовать Вас!
6 октября 2019
Благодарим, Елена, Вас за неспешную прогулку, за комфортную атмосферу, которую вы создаёте для туристов! Рекомендую туристам, которые планируют гулять в своём темпе и не ждут тяжеловесный рассказ с датами об истории, отдельная благодарность за план дня-который предполагает вход в монастырь уже после толп групп (!), немного лично мне не хватило истории о личностях и их значении в контексте монастыря -имею в виду статуи, которые увековечены на тропе при спуске от креста, хотя возможно, что такое ощущение сложилось потому что мы были весь день
на ногах...
Мы провели великолепный день, привезли купленный по рекомендации Елены обалденный сыр и море фотографий. Это один из самых запоминающихся дней в Испании! ЕЛЕНА, спасибо Вам!
3 октября 2019
Огромное спасибо Елене за потрясающий тур на гору Монсеррат ,лучший гид которого я встречал . Высоко эрудированный ,интеллигентный и просто прекрасный человек ! который вам покажет чудеса горы Монсеррат ,расскажет настоящую историю ,а также легенды ,которые навсегда останутся в вашей памяти.
15 августа 2019
Спасибо Елене за очень интересный и насыщенный день! Думаю впечатления не были бы такими, если бы мы поехали без гида. Мы получили много новой информации не только о Монтсеррат, но и об Испании. Также Елена порекомендовала места Барселоны, которые необходимо посетить. Елена позитивный человек и интересный собеседник.
3 июля 2019
Нам очень понравились и сама экскурсия и экскурсовод Елена. Спокойная, позитивная, с хорошим языком. Провела с нами целый день, больше заявленного в экскурсии времени. Дала много полезных дополнительных советов по Барселоне
Ещё 8 отзывов

Елена проводит ещё 8 экскурсий

Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
130 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Гауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гением
150 за экскурсию
7 часов
13 отзывов
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Ваш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в Барселоне
150 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Эта экскурсия — неограниченная свобода: вы приобретаете время, и я планирую маршрут по вашим интересам. Так вы увидите ту Барселону, которую ждете: шедевры Гауди или средневековые стены Готического квартала, горы Тибидабо или Монтжуик, пляжи или аутентичные кафе. В любом случае прогулка наполнится увлекательными рассказами, поможет понять и полюбить город!
Самые известные шедевры Гауди за 3 часаСамые известные шедевры Гауди за 3 часаСамые известные шедевры Гауди за 3 часа
115 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Наследие великого каталонского мастера, конечно, трудно вместить в 3 часа — настолько поражают воображение его нетривиальные работы и дарят почву для многочисленных толкований смыслов. Я расскажу главное о знаковых проектах Гауди — домах Бальо и Мила, Саграде Фамилии и парке Гуэль. Будем говорить о новаторских идеях, символизме и биографии яркого архитектора.
Коридоры времени, или приключение в Готическом кварталеКоридоры времени, или приключение в Готическом кварталеКоридоры времени, или приключение в Готическом квартале
99 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города
В закоулках таинственного квартала вы откроете прекрасные истории и ужасающие легенды. Узнаете, как заморские купцы попадали в город без причалов и где черпал вдохновение Пикассо. Посетите Дом алхимика и отыщете черепаху удачи, а также услышите о наводящих страх черных монахах и «спрячетесь» от язычников в средневековых подземных ходах.
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузыГотика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузыГотика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
155 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Прогулка 18+ по двум самым старым и аутентичным районам города с историко-гастрономическим акцентом
Вы услышите рассказы о святых и палачах, королях и рыцарях, колдунах и их прекрасных дочерях. И все эти леденящие кровь истории с романтическими легендами — под аккомпанемент напитков и закусок в самых атмосферных уголках Барселоны: в полумраке крохотного кафе, баре в стиле Альмодовара и лучших кондитерских.
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-ТропеНевероятный Ситжес, или испанский Сен-ТропеНевероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
150 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Всего полчаса от Барселоны — и вы в одном из самых престижных курортов Каталонии! На прогулке по Ситжесу вы познакомитесь с аутентичными домиками рыбаков и роскошными модернистскими виллами, белоснежными пляжами и уютными улочками, архитектурными памятниками и скульптурами выдающихся каталонских мастеров. Узнаете, как развивался будущий город искусств и услышите городские легенды, а еще прокатитесь на туристическом поезде и отведаете местный вермут (он выше всяких похвал!).
Неизвестный Гауди и гора ТибидабоНеизвестный Гауди и гора ТибидабоНеизвестный Гауди и гора Тибидабо
125 за экскурсию
3.5 часа
Перейти на новый уровень отношений с Барселоной, отыскав секретные шедевры ее великого мастера
Вы прогуляетесь по районам каталонских буржуа, обнаружите новые образы любимых вдохновителей Гауди — драконов — и познакомитесь с малоизвестными проектами гения, работавшего над королевскими резиденциями. А закончится приключение историями о старейшем парке развлечений Испании на горе Тибидабо, с которой вам откроется чудесная панорама города.

Экскурсии в монастырь Монтсеррат

Монтсеррат и Тибидабо за один день!Монтсеррат и Тибидабо за один день!Монтсеррат и Тибидабо за один день!
250 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
Таинственный монастырь в окружении скал и самая высокая точка Барселоны на автомобильной экскурсии
Вы узнаете историю происхождения горы Монтсеррат и одноименного монастыря, познакомитесь с легендарной Черной мадонной и послушаете хор мальчиков. А еще посетите храм Святого Сердца и впечатлитесь видами Барселоны с вершины Тибидабо!
Священная гора МонсерратСвященная гора МонсерратСвященная гора Монсеррат
55 за человека
9 часов
264 отзыва
Живописная природа, бенедектинский монастырь, старые легенды и местные угощения
Приготовьтесь к головокружительным видам и свежему горному воздуху! Поезд домчит нас к подножию древней каталонской святыни: перед образом Девы Марии монастыря Монсеррат паломники со всего света молят о сокровенном. Вы прокатитесь на фуникулёре, попробуете продукцию местных фермеров и погрузитесь в историю духовного центра Каталонии, быт монахов-бенедиктинцев и тысячелетние легенды.
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие КаталонииМонсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие КаталонииМонсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
250 за экскурсию
8 часов
24 отзыва
Узнать историю сакрального места, без которого не представить республику, и открыть лучшие панорамы!
В путешествии к религиозному и культурному центру региона вы встретитесь с поражающими воображение видами, ощутите мощь причудливых скал, услышите легенды о древних реликвиях. И в результате осознаете, что неспроста именно здесь тысячу лет назад появилась обитель старейшего католического ордена. И одного из самых влиятельных в мире.
Монтсеррат — источник силы и вдохновенияМонтсеррат — источник силы и вдохновенияМонтсеррат — источник силы и вдохновения
125 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Познакомиться с легендами духовного символа Каталонии и открыть неповторимые горные пейзажи
Фантастический скальный массив, потрясающая энергетика и тысячелетний монастырь — все это Монтсеррат, без которого невозможно представить Каталонию. Здесь вы откроете вдохновляющие пейзажи, услышите легенды бенедиктинцев и знаменитых реликвий обители, а также узнаете историю старейшего хора мальчиков в Испании и подниметесь к Кресту покровителя горы.
Гора Монсеррат и винный дом ТорресГора Монсеррат и винный дом ТорресГора Монсеррат и винный дом Торрес
370 за экскурсию
8 часов
14 отзывов
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
На живописной горе Монсеррат расположился Бенедиктский монастырь, куда уже несколько столетий стремятся паломники любых религий, чтобы загадать желание у Чёрной Мадонны. Побудьте одним из них, вдохните глубже чистый горный воздух Каталонии, чтобы после открыть для себя вкус лучшего местного вина и все секреты производства этого напитка, отправившись в гости к винному дому Торрес.
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из БарселоныГрупповой тур в сказочный Монтсеррат из БарселоныГрупповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
54 за человека
5 часов
32 отзыва
Узнать тайны Черной Мадонны, пройтись по священной тропе и полюбоваться Каталонией с вершины горы
Монастырь Монтсеррат — самое загадочное место региона. Я поделюсь секретами этого необычного сооружения: вы услышите легенду о Черной Мадонне и узнаете, как с религиозной обителью связан один из первых правителей Барселоны. Проникнетесь историей и мифами горы Монтсеррат и полюбуетесь Каталонией с высоты.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные