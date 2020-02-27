18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

С площади Испании на вершину мира!

Вам предстоит «покорить» Монтсеррат самым увлекательным способом — начав с поездки на пригородном поезде от площади Испания. Затем кремайеры (мини-поезда) доставят вас к монастырю по серпантину, и вы окажетесь во владениях каталонской покровительницы — Черной Мадонны. Посетите службу в главном храме Каталонии, послушаете волшебные голоса старейшего в Испании хора мальчиков и увидите знаменитую статую Девы Марии с черным ликом, к которой традиционно обращаются за исполнением желаний. Я расскажу о загадочных явления, происходивших с реликвией; изложу разные версии возникновения обители и базилики — от полуфантастических до исторически достоверных — и обозначу основные этапы, через которые прошел религиозный символ региона. Вы узнаете, кто такие монахи-бенедиктинцы, как проходит жизнь за монастырский стенами, по какой причине в середине 19 века в Монтсеррате остался всего один монах и чем заинтересовала священная гора фашистов.

Священная пещера и дары каталонской ярмарки

Чтобы ощутить атмосферу глубокой древности и таинственности, вы спуститесь в пещеру «Санта Кова», где и нашли монтсерратскую Деву Марию. По желанию, подниметесь на фуникулере на самую верхнюю точку горы, с которой открываются фантастические виды на окрестности. А после головокружительных пейзажей отправитесь на местную ярмарку, где я познакомлю вас с очаровательной Каролиной, которая расскажет об уникальных местных сырах, меде, твороге и сладостях. Под занавес путешествия вы сможете опустить открытки с видами Монтсеррата и вашим адресом в пасть почтового льва, а также зайти в сувенирный магазинчик.