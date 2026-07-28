18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит «покорить» Монтсеррат самым увлекательным способом — начав с поездки на пригородном поезде от площади Испания. Затем кремайеры (мини-поезда) доставят вас к монастырю по серпантину, и вы окажетесь во владениях каталонской покровительницы — Черной Мадонны. Посетите службу в главном храме Каталонии, послушаете волшебные голоса старейшего в Испании хора мальчиков и увидите знаменитую статую Девы Марии с черным ликом, к которой традиционно обращаются за исполнением желаний. Я расскажу о загадочных явлениях, происходивших с реликвией; изложу разные версии возникновения обители и базилики — от полуфантастических до исторически достоверных — и обозначу основные этапы, через которые прошел религиозный символ региона. Вы узнаете, кто такие монахи-бенедиктинцы, как проходит жизнь за монастырский стенами, по какой причине в середине 19 века в Монтсеррате остался всего один монах и чем заинтересовала священная гора фашистов.
Священная пещера и дары каталонской ярмарки
Чтобы ощутить атмосферу глубокой древности и таинственности, вы спуститесь в пещеру «Санта Кова», где и нашли монтсерратскую Деву Марию. По желанию, подниметесь на фуникулере на самую верхнюю точку горы, с которой открываются фантастические виды на окрестности. А после головокружительных пейзажей отправитесь на местную ярмарку, где вам расскажут об уникальных местных сырах, меде, твороге и сладостях. Под занавес путешествия вы сможете опустить открытки с видами Монтсеррата и вашим адресом в пасть почтового льва, а также зайти в сувенирный магазинчик.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
До места мы доедем на пригородном поезде
Возможна организация трансфера на автомобиле. Стоимость уточняйте при бронировании.
Начать желательно в 9:00, обратно вы вернетесь к 18:00
Предусмотрена пауза на обед. Вы сможете посетить «шведский стол» в местном буфете или перекусить тем, что возьмёте с собой
После экскурсии вы также получите в подарок фоторепортаж от гида
Дополнительные расходы
билеты на пригородный поезд и кремайеру (в том числе для гида) — €26.30/чел туда и обратно
Фуникулёр «Святой пещеры» — €4,5 с человека в одну сторону, €9 — туда и обратно
Подъёмник на вершину горы — около €15/чел. (опционально)
Общий билет на весь транспорт, включая фуникулеры — €50/чел.
Билеты на транспорт (в том числе и для гида) оплачиваются прямо на месте
Входные билеты к Деве, на хор мальчиков и в храм приобретаются только на вас заранее и онлайн. Все ссылки и инструкции гид вышлет заранее.
Вход к Деве и в храм — €10 с чел.
Хор мальчиков и вход к Деве – €14 с чел.
Стоимость экскурсии указана для группы 1 — 6 человек. Если вас больше, за каждого следующего участника доплачивается по €30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3448 туристов
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что читать дальшеуменьшить
его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галия
Замечательная экскурсия! все было очень спокойно, без суеты - мы и погуляли, и пофоткались, и пообедали, и, конечно, зашли к Деве! Елена - прекрасный рассказчик! мы узнали о тайнах волшебной читать дальшеуменьшить
горы Монтсеррат, легенды, о которых не прочтёшь в Википедии, ну и за жизнь тоже поболтали! день сегодня был жаркий, но маршрут совсем не утомил. Возвращаясь домой, мы продолжали вспоминать сегодняшнюю прогулку. огромное спасибо Елене за прекрасный день!
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Albina
Были на экскурсии 4.11.25 на горе Монтсеррат - полный восторг! Во-первых, сама гора абсолютно фантастическая и просто поражает воображение! А во-вторых, наша гид Елена была прекрасна во всем: от начала читать дальшеуменьшить
до конца экскурсии в буквальном смысле водила нас за ручку, рассказала миллион интереснейших историй и фактов об этом месте, и уже на обратном пути поведала о тонкостях жизни в Испании (что тоже было оч интересно). Сложилось впечатление, что мы были знакомы с ней уже давно, наше времяпрепровождение (а это, на минуточку, весь день!) получилось очень душевным! С большим удовольствием закажем экскурсию с ней в следующий раз! 😍
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О
Оксана
О том, как это место прекрасно есть много информации в интернете, но ни одно фото не передает реального размаха гор и энергетики Девы Марии.
Елена - это находка! Благодарю Tripster за читать дальшеуменьшить
возможность найти такого профессионала. Организация на высшем уровне, ни одной очереди, толпы, дискомфорта, ожиданий, вся экскурсия очень продумана.
Чтобы без спешки, и сфотографироваться на каждом углу, и кофе попить, и энергией космической напитаться, а главное комфортно прийти к Деве Марии и попросить помощи в реализации самого заветного, нужен большой опыт.
Одно НО! Жалею, что не встретила Елену в первый день в Барселоне, это избавило бы меня от бессмысленных блужданий и непродуманных поездок. Поэтому прийдется возвращаться и изучать город, тк ничего толком не успела посмотреть.
Рекомендацию отрываю от сердца, потому что однозначно в следующую поездку хотелось бы попасть к Елене на экскурсии.))
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Мария
Отличная экскурсия! Не смотря на дождь и туман, не на минуту не жалею о посещении такого чудного места! Елена очень приятный человек и отличный гид. Всем советую посетить это место с Еленой! 5⭐️
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Е
Елена
Елена отлично спланировала поездку и мы успели посетить и знаменитую пещеру, в которой обрели образ Марии, и увидеть ее в храме и просто насладиться великолепными видами, открывающимися с горы Монтсеррат. Спасибо Елене за ее прекрасное чувство людей и их потребностей! ❤️
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Наталия
Это наша вторая экскурсия с Еленой, от которой мы в полном восторге) Получили очередную порцию невероятных впечатлений, гора уникальна по своей красоте, энергетике и истории. Елена, огромное Вам спасибо!
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