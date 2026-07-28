18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

пейзажи Каталонии и посетите ярмарку, где сеньорита Каролина угостит вас местными лакомствами и расскажет о традиционных продуктах. Экскурсия включает поездку на пригородном поезде, посещение монастыря и священной пещеры, а также возможность подняться на вершину горы на фуникулере

Описание экскурсии

С площади Испании на вершину мира!

Вам предстоит «покорить» Монтсеррат самым увлекательным способом — начав с поездки на пригородном поезде от площади Испания. Затем кремайеры (мини-поезда) доставят вас к монастырю по серпантину, и вы окажетесь во владениях каталонской покровительницы — Черной Мадонны. Посетите службу в главном храме Каталонии, послушаете волшебные голоса старейшего в Испании хора мальчиков и увидите знаменитую статую Девы Марии с черным ликом, к которой традиционно обращаются за исполнением желаний. Я расскажу о загадочных явлениях, происходивших с реликвией; изложу разные версии возникновения обители и базилики — от полуфантастических до исторически достоверных — и обозначу основные этапы, через которые прошел религиозный символ региона. Вы узнаете, кто такие монахи-бенедиктинцы, как проходит жизнь за монастырский стенами, по какой причине в середине 19 века в Монтсеррате остался всего один монах и чем заинтересовала священная гора фашистов.

Священная пещера и дары каталонской ярмарки

Чтобы ощутить атмосферу глубокой древности и таинственности, вы спуститесь в пещеру «Санта Кова», где и нашли монтсерратскую Деву Марию. По желанию, подниметесь на фуникулере на самую верхнюю точку горы, с которой открываются фантастические виды на окрестности. А после головокружительных пейзажей отправитесь на местную ярмарку, где вам расскажут об уникальных местных сырах, меде, твороге и сладостях. Под занавес путешествия вы сможете опустить открытки с видами Монтсеррата и вашим адресом в пасть почтового льва, а также зайти в сувенирный магазинчик.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

До места мы доедем на пригородном поезде

Возможна организация трансфера на автомобиле. Стоимость уточняйте при бронировании.

Начать желательно в 9:00, обратно вы вернетесь к 18:00

Предусмотрена пауза на обед. Вы сможете посетить «шведский стол» в местном буфете или перекусить тем, что возьмёте с собой

После экскурсии вы также получите в подарок фоторепортаж от гида

Дополнительные расходы

билеты на пригородный поезд и кремайеру (в том числе для гида) — €26.30/чел туда и обратно

Фуникулёр «Святой пещеры» — €4,5 с человека в одну сторону, €9 — туда и обратно

Подъёмник на вершину горы — около €15/чел. (опционально)

Общий билет на весь транспорт, включая фуникулеры — €50/чел.

Билеты на транспорт (в том числе и для гида) оплачиваются прямо на месте

Входные билеты к Деве, на хор мальчиков и в храм приобретаются только на вас заранее и онлайн. Все ссылки и инструкции гид вышлет заранее.

Вход к Деве и в храм — €10 с чел.

Хор мальчиков и вход к Деве – €14 с чел.

Стоимость экскурсии указана для группы 1 — 6 человек. Если вас больше, за каждого следующего участника доплачивается по €30