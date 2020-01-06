14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Быт и архитектура бенедиктинского монастыря

Бенедиктинский монастырь Монтсеррат расположился на достаточно скромном участке земли, но при этом обладает полноценной инфраструктурой, с которой вы познакомитесь: здесь есть гостиницы, магазины, отделения почты и полиции, два музея и сельскохозяйственный рынок. Я расскажу, какое отношение к столь практичному распределению пространства имеет Жозеп Пуч-Кадафалк, один из главных каталонских архитекторов. Кроме почитаемой скульптуры Чёрной Мадонны в базилике монастыря вы увидите и другие произведения искусства разных эпох, среди который часовня в стиле модерн, молельня, построенная при участии Антонио Гауди, и даже подарок монастырю футбольного клуба «Барселона».

Святая пещера и тайна Чёрной Мадонны

Затем вдоль скалы мы пройдем наиболее интересным маршрутом горы Монтсеррат — к Святой пещере, где по легенде и была найдена знаменитая Чёрная Мадонна. К слову, есть много других версий её происхождения: обо всех я обязательно расскажу на прогулке, как и о многих других легендах, связанных с этим священным местом.

Природные тропы Монтсеррат

Несмотря на достаточно большой поток туристов и паломников, Монтсеррат остается замечательным природным парком, местом для спокойной прогулки или уединения. Вокруг гор и монастыря проложено несколько пеших маршрутов разной сложности: вы узнаете о самых интересных из них, и при желании сможете в неспешном темпе продолжить осмотр гор, а затем вернуться в Барселону проверенным маршрутом.