14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в бенедектинский монастырь и легенды о Чёрной Мадонне в Святой пещере

Егор
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Егор – ваш гид
Монтсеррат, она же «распиленная гора», по праву считается главной святыней каталонцев.

Всего за час на скоростной электричке мы доберемся из центра Барселоны к горному массиву и поднимемся к бенедиктинскому монастырю по захватывающей канатной дороге.

Вы обойдете всю деревню, окружающую монастырь, увидите постройки работы Пуч-Кадафалка и Гауди, познакомитесь с живописными окрестностями Монтсеррат и спуститесь в Святую пещеру, где, согласно легенде, была найдена Чёрная Мадонна.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Испании
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии

Что вас ожидает

Быт и архитектура бенедиктинского монастыря
Бенедиктинский монастырь Монтсеррат расположился на достаточно скромном участке земли, но при этом обладает полноценной инфраструктурой, с которой вы познакомитесь: здесь есть гостиницы, магазины, отделения почты и полиции, два музея и сельскохозяйственный рынок. Я расскажу, какое отношение к столь практичному распределению пространства имеет Жозеп Пуч-Кадафалк, один из главных каталонских архитекторов. Кроме почитаемой скульптуры Чёрной Мадонны в базилике монастыря вы увидите и другие произведения искусства разных эпох, среди который часовня в стиле модерн, молельня, построенная при участии Антонио Гауди, и даже подарок монастырю футбольного клуба «Барселона».

Святая пещера и тайна Чёрной Мадонны
Затем вдоль скалы мы пройдем наиболее интересным маршрутом горы Монтсеррат — к Святой пещере, где по легенде и была найдена знаменитая Чёрная Мадонна. К слову, есть много других версий её происхождения: обо всех я обязательно расскажу на прогулке, как и о многих других легендах, связанных с этим священным местом.

Природные тропы Монтсеррат
Несмотря на достаточно большой поток туристов и паломников, Монтсеррат остается замечательным природным парком, местом для спокойной прогулки или уединения. Вокруг гор и монастыря проложено несколько пеших маршрутов разной сложности: вы узнаете о самых интересных из них, и при желании сможете в неспешном темпе продолжить осмотр гор, а затем вернуться в Барселону проверенным маршрутом.

Организационные детали

  • Проезд на поезде и канатной дороге оплачивается дополнительно — около 22 евро.
  • Встречаемся на станции Placa Espanya, предпочтительно у турникетов на поезд в сторону Монтсеррат.
  • Удобная обувь, ветровка и головной убор приветствуются.
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии
Монтсеррат — в горы к главной покровительнице Каталонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Испании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Егор
Егор
Привет, мне 34 года, знаю и люблю Барселону, в которой мне посчастливилось жить и работать. С радостью составлю компанию для прогулки по городу, поездки на Монтсеррат или по окрестностям, поделюсь тем, что знаю об истории и современной жизни каталонцев. Стараюсь уделять внимание как историческим фактам, так и деталям повседневной жизни. Когда провожу индивидуальные экскурсии, всегда могу скорректировать маршрут, ориентируясь на ваши предпочтения.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Настоятельно рекомендую Егора, который рассказал нам много интересного об Испании и Каталонии помимо темы экскурсии. Моя семья в восторге.
4 декабря 2019
Отличная получилась экскурсия. Долгий путь на поезде был скрашен непрерывным и разносторонним рассказом, очень много полезной и интересной информации.
Маршрут на месте подобран отлично, мы путешествовали с мамой, я боялась, что ей будет нелегко подниматься по горам, но путь был построен так, что мы не устали. Виды открываются отличные.
31 октября 2019
Мы очень рады, что попали на экскурсию с Егором. Он- внимательный и предупредительный гид. А главное, знающий, обладающий огромным количе твом информации. Понравилась и прогулка и посещение храма. И, конечно, встреча с покровительницей Каталонии - черной Мадонной. Спасибо, Егор, еще раз.
12 сентября 2019
Все прошло отлично. Второй раз на Монтсеррат. Есть с чем сравнивать. Рекомендую Егора и все его предложения по экскурсиям. Хороший гид и приятный человек.
19 июля 2019
Отличная экскурсия, приятный гид. Очень понравилось, рекомендую!
15 мая 2019
Экскурсия понравилась. Гид Егор очень приятный и грамотный молодой человек.
Анастасия
11 мая 2019
Экскурсия с Егором прошла замечательно, много интересной информации. Мужчины немного устали от пешеходного маршрута:), оказались не готовы преодолевать большие дистанции в горку. А место очень красивое, притягательное, наслаждаешься увиденным! Спасибо Егору за время, уделённое нам.
александра
23 марта 2019
Экскурсия с Егором очень понравилась. Егор отличный гид, эрудированный, интересный разказчик, тактичный. Я уже раз сто пользовалась услугами гидов с трипстера и есть с кем/с чем сравнить, так сказать. Экскурсия с Егором приятно порадовала, он безусловно профессионал своего дела. Все путешествие г горе на 5+, и однозначно, эта экскурсия -одно из лучших воспоминаний о поездке в Барселону в целом
6 января 2019
Экскурсию на гору Монтсеррат для нас провёл Егор - очень образованный человек. Видно, что он любит своё дело, рассказывает очень интересно, с готовностью отвечает на вопросы, в том числе и на отвлечённые, т.к. мы первый раз в Испании. Мы получили огромное удовольствие и от экскурсии и от общения с Егором. Рекомендуем его другим путешественникам!!!
3 ноября 2018
Это была наша вторая экскурсия с Егором, так что мы уже знали, что нам будет интересно. Егор
- настоящая кладезь информации; мы рекомендуем его всем любителям истории и архитектуры. Следует иметь в виду, что во время экскурсии нужно много ходить по горам, так что удобная обувь обязательна. Лучше всего рассчитывать на целый день (с хорошей погодой), так как имеет смысл посмотреть не только сам монастырь Монсеррат и его музей, но и пещерную церковь Santa Cueva de Montserrat, а также подняться наверх на фуникулёре Sant Joan, откуда открываются панорамные виды на монастырь и окрестности.
Ещё 4 отзыва

Егор проводит ещё 1 экскурсию

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