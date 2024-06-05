Экскурсии па парку Гуэль

Найдено 15 экскурсий в категории «Парк Гуэль» в Барселоне на русском языке, цены от €45, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
Всё о Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 7 чел.
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Пешком по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
465 отзывов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Парк Гуэль в компании Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
237 за всё до 10 чел.
Тайны творческой лаборатории Гауди
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Тайны творческой лаборатории Гауди: путешествие по Барселоне
Откройте для себя мир Гауди: уникальная возможность увидеть знаменитые шедевры и их скрытые смыслы
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Визитные карточки Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 209 за всё до 10 чел.
Гауди - гений или сумаcшедший?
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
С корабля - по Барселоне
🚗 На машине
Круиз
4 часа
1 отзыв
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Парк Гуэль - открытая книга природы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Парк Гуэль - открытая книга природы
Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Начало: У входа в парк (сторона Кармело)
1 июля в 09:00
2 июля в 09:30
181 за всё до 7 чел.
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
240 за всё до 3 чел.
Все о гении Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Все о гении Гауди
Начало: Театр Лисео
Расписание: По понедельникам в 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
165 за всё до 6 чел.
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
45 за человека
Барселона за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пешком по Барселоне
    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
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    на перекусы в атмосферных ресторанчиках до дома Гуэля и Саграды Фамилия. Дарья чудесный рассказчик, профессионал своего дела! С огромной любовью и воодушевлением нас перенесла в атмосферу Барселоны и влюбила в этот город! Рекомендую!

    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли
  • A
    Aleksandrs
    27 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
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    кроме фламенко, корриды и прекрасного вина. Решили, что перед самостоятельным осмотром города, не плохо бы пополнить багаж знаний и понять "направления движения" на остальные три дня путешествия. Обратились к сайту для выбора желаемого маршрута, темы и конечно же того, кто нам будет это все представлять. По отзывам и по желаемому маршруту выбрали гида, Дарью и … …. Обычно фото-сопровождение нашего путешествия это мое хобби, но в этот раз мы решили, что пусть руки будут у меня пустые, а голова будет полностью занята восприятием материала, а не поиском интересных "фото-ракурсов". Поэтому, мы обратились к Дарье и она посоветовала своего фотографа, предварительно выслав его работы. Нам они понравились и мы согласились. В итоге, нас сопровождал прекрасный семейный тандем - Дарья и Дмитрий. Что Вам сказать, мы остались очень довольны! Да простят нас ребята, но вместо 6-ти часов, мы их мучали почти 7-мь. Кроме того, что Дарья оказалась прекрасной рассказчицей, стараясь, чтобы мы запомнили исторические факты, фамилии и даты, но и еще прекрасной спортсменкой - я думаю, что еще пару таких-же семичасовых кругов для нее ничто. Дмитрию было немного сложнее - с аппаратурой в руках и за плечами и предугадывать куда мы завернем и куда кинем взгляд. Итог - экскурсия отличная, советы по посещению лакомых заведений оказались замечательными и аутентичными и конечно же память, в виде фотографий, в этот раз вдвоем а не по отдельности! Ребята, Дарья и Дмитрий - огромное спасибо за вашу проделанную работу и выдержку:-) Четыре дня оказалось очен очень мало даже для одного города Испании ….. мы еще вернемся!!!

    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно
  • И
    Ина
    21 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!
  • J
    Janna
    10 мая 2024
    Всё о Гауди
    Уважаемая Людмила, нам очень приятно было провести с вами экскурсию, огромное спасибо вам и всего самого наилучшего
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Тайны творческой лаборатории Гауди
    Мы очень благодарны Людмиле и Евгению за замечательную экскурсию, особенно в такой дождь:) маршрут полностью учитывал наши пожелания. мы услышали много интересной информации о творчестве и жизни Гауди. парк Гуэль под проливным дождем - незабываемые впечатления:)
  • Н
    Натали
    4 мая 2024
    С корабля - по Барселоне
    Спасибо, Наталье, за интересную экскурсию и подробную информацию. Мы вернется обязательно еще раз в Барселону, чтоб побольше провести время в этом замечательном городе и уделить ему больше времени, потому как у нас его, к сожалению, было немного. Натали
  • Л
    Леся
    4 мая 2024
    Всё о Гауди
    Отличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когда на следующий день младший
    читать дальше

    сын уже во время нашей самостоятельной прогулки стал вспоминать факты, которые нам рассказывала очаровательная Люсия, а мне, казалось, что он уже тогда устал и не слушал. Но дело все - в интересной подаче👍🏼

    Отличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когда

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Парк Гуэль»

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  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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