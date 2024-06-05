1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€237 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны творческой лаборатории Гауди: путешествие по Барселоне
Откройте для себя мир Гауди: уникальная возможность увидеть знаменитые шедевры и их скрытые смыслы
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от €209 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Круиз
4 часа
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Парк Гуэль - открытая книга природы
Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Начало: У входа в парк (сторона Кармело)
1 июля в 09:00
2 июля в 09:30
€181 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все о гении Гауди
Начало: Театр Лисео
Расписание: По понедельникам в 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
- AAleksandrs27 мая 2024Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
- ААнастасия23 мая 2024Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
- ИИна21 мая 2024очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
- ААнастасия20 мая 2024Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
- ММария17 мая 2024Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!
- JJanna10 мая 2024Уважаемая Людмила, нам очень приятно было провести с вами экскурсию, огромное спасибо вам и всего самого наилучшего
- ННаталья7 мая 2024Мы очень благодарны Людмиле и Евгению за замечательную экскурсию, особенно в такой дождь:) маршрут полностью учитывал наши пожелания. мы услышали много интересной информации о творчестве и жизни Гауди. парк Гуэль под проливным дождем - незабываемые впечатления:)
- ННатали4 мая 2024Спасибо, Наталье, за интересную экскурсию и подробную информацию. Мы вернется обязательно еще раз в Барселону, чтоб побольше провести время в этом замечательном городе и уделить ему больше времени, потому как у нас его, к сожалению, было немного. Натали
- ЛЛеся4 мая 2024Отличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когда на следующий день младший
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Парк Гуэль»
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