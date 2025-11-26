Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Людмила Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-2 человека €250 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Антонио Гауди (1852–1926) — архитектор, которому удалось приручить камень и вдохнуть в него душу природы. Гений каталонского модерна, он стал самым ярким и самобытным мастером органической архитектуры в истории Испании. Его имя сегодня — синоним самой Барселоны, ее неповторимого образа, сказочного и живого одновременно. Гауди стремился разрушить геометрию как условность. Прямые линии он отвергал как холодное творение человека, утверждая, что лишь плавные изгибы — круги, спирали, волны — являются истинным отражением Божественного замысла. Его вдохновляли облака и горы, древа и цветы, звери и раковины — всё, что создано природой, становилось архитектурной формой. Парк Гуэль — это симфония природных мотивов, воплощённых в камне и мозаике. Здесь архитектура словно вырастает из земли — плавно, органично, как будто ее построила сама природа. Храм Святого Семейства (Sagrada Familia) — венец жизни и творчества Гауди. В этом величественном соборе он выразил всё: религию, национальное самосознание, любовь к Каталонии и стремление к вечности. С 1910 года он посвятил себя исключительно этому проекту, превратив стройплощадку в мастерскую своей души. Дом Батльо — не просто здание, а живая легенда. Сюжетная основа — победа святого Георгия над драконом — отразилась в формах и цветах фасада: мозаичные чешуйки, костяной балкон и извилистая крыша создают сказочное, почти литературное впечатление. Дом Мила (Ла Педрера) — каменная волна, у которой нет ни одной прямой линии. Это здание восхищает своей формой и свободой мысли — настолько смелой, что современники прозвали его «каменоломней». Дом Висенс — восточная сказка в самом сердце Барселоны. Его яркая облицовка и экзотический стиль напоминают дворцы из «Тысячи и одной ночи». Дворец Гуэль — изысканная эклектика и благородная экстравагантность, построенный для богатого покровителя. Вход в павильоны его загородного дома украшает гигантский дракон из кованого железа — страж фантазийного сада. Дом Кальвет — самое сдержанное из творений Гауди, но именно за него он получил престижную муниципальную премию как за лучшее здание Барселоны в 1900 году. Антонио Гауди не просто строил — он мечтал, и мечты его обрели форму. Его архитектура не поддается правилам, зато подчиняет себе чувства. Каждое его творение — это живая легенда, застывшая в камне и мозаике, и в то же время — бесконечно движущаяся в воображении каждого, кто её видит.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату