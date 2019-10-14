6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные творения

Ваше знакомство с Антонио Гауди начнется у дома Кальвет — это один из ранних проектов архитектора. После вы увидите фантазийный дом Батльо, крышу которого украсила чешуя дракона. Пройдем по самому красивому и дорогому району Эшампле, который когда-то заканчивался домом Мила — еще один шедевр Гауди.﻿ Пара станций на метро — и мы у вечно строящегося храма Саграда Фамилия, разглядывать фасады которого можно бесконечно.

Гауди: творческий путь

Я открою вам самое интересное из жизни великого Гауди, объясню, какое влияние оказала родная Каталония на творчество гения, и расскажу, что думают каталонцы о храме Святого Семейства и об его окончании. Поговорим и о тонкостях его стиля и подходе к работам. Рассмотрим его творения во всех деталях и обсудим, какое впечатление они производят. Завершится наш тур в парке Гуэль — мы прогуляемся по его бесплатной части, а после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить платную и увидеть знаменитую скамью, извивающуюся на триста метров.