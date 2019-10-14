6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главные творения Ваше знакомство с Антонио Гауди начнется у дома Кальвет — это один из ранних проектов архитектора. После вы увидите фантазийный дом Батльо, крышу которого украсила чешуя дракона. Пройдем по самому красивому и дорогому району Эшампле, который когда-то заканчивался домом Мила — еще один шедевр Гауди. Пара станций на метро — и мы у вечно строящегося храма Саграда Фамилия, разглядывать фасады которого можно бесконечно.
Гауди: творческий путь Я открою вам самое интересное из жизни великого Гауди, объясню, какое влияние оказала родная Каталония на творчество гения, и расскажу, что думают каталонцы о храме Святого Семейства и об его окончании. Поговорим и о тонкостях его стиля и подходе к работам. Рассмотрим его творения во всех деталях и обсудим, какое впечатление они производят. Завершится наш тур в парке Гуэль — мы прогуляемся по его бесплатной части, а после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить платную и увидеть знаменитую скамью, извивающуюся на триста метров.
Организационные детали
Отдельно оплачивается проезд на общественном транспорте, такси от храма до парка Гуэль (5-8 евро) и посещение платной части парка (до 10 евро — по желанию).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура по договоренности.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
Прочитав все отзывы, выбрала гида Викторию. Договорились с ней о встрече через емейл. Отдельно уточняли место. Отдельно уточняли время. ГИД НА ВСТРЕЧУ НЕ ПРИШЛА! Позднее после звонков в роуминге выяснилось, что она нас предупредила по почте, но в тот момент, когда мы были уже в пути к месту встречи. Она уехала на другую экскурсию (как нам потом сообщили). Как будто о другой экскурсии она узнала за 20 минут до встречи с нами. Вместо себя прислала другого гида, которая сотяла в одном месте, мы в другом. После неоднократных звонков Виктории в роуминге мы все же встретились с этим другим гидом. К ней претензий нет. Одни благодарности. Почему нас не связали с другим гидом заблаговременно так и осталось загадкой.
Замену гида в Трипстере встречаю не в первый раз. Совсем не понятно зачем читать отзывы и надеяться на определенного человека. Кот в мешке он и есть кот в мешке! Так и пишите: "Придет один из свободных гидов".
Екатерина
19 июля 2019
Очень интересная экскурсия, легкая. Виктория очень приятная девушка
Ольга
19 марта 2019
Спасибо за экскурсию! Видно, что Виктория очень много знает о Гауди и о Барселоне, но при этом не перегружает тебя этой информацией. С нами был ребёнок (10лет) - экскурсия ему очень понравилось! С удовольствием вернусь в Барселону и воспользуюсь услугами Виктории!
Искандер
24 февраля 2019
Виктория легко и обаятельно поделилась с нами её обширными знаниями о Барселоные и Каталонии , которые явно выходят за рамки предлагаемых ею экскурсий.
Реккомедеум её без всяких сомнений и надеемся, что нам удастся воспользоваться ее услугами в следующий приезд
Оксана
8 февраля 2019
Великолепное впечатление от экскурсии, проведенной Викторией! Удобно спланированный маршрут, интересный материал, плюс Виктория прекрасный экскурсовод и собеседник. Всем очень рекомендую!
Jana
21 ноября 2018
Экскурсия о Гауди прошла великолепно ! Узнала много интересного не только о Гауди, но и о Барселоне и Каталонии в целом. Виктория большой профессионал своего дела.
Разобрать антикварный район на достопримечательности и погрузиться в дух средневековой Испании
Самая старая часть Барселоны хранит свои тайны и нерассказанные истории за каждым углом и монументальным фасадом. Я покажу вам площади, королевские дворцы и лучшие ракурсы квартала, а также поделюсь увлекательными фактами о сердце Барселоны.
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Мы поедем на один из главнейших символов Каталонии — пик Сант-Жерони на горе Монтсеррат! Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр Каталонии, привлекающий паломников-католиков со всего мира. Мы увидим все, что есть на Монсеррате и подробно поговорим про монастырь, я расскажу историю этих мест.
Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди
Эта экскурсия — возможность узнать интересные детали о жизни выдающегося архитектора, услышать анекдоты из его повседневной жизни, понять почему та или иная скульптура находится на фасаде Рождества или Страстей и многое другое.
Всё о романе каталонской столицы с водной стихией — прогулка по району Барселонета
Моя экскурсия — о крепкой, страстной, неразделимой связи между Барселоной и морем. Вы проникнете в самое сердце рыбацкого района Барселонета, узнаете, куда исчез газоперерабатывающий завод, подниметесь на одну из самых красивых террас Барселоны с потрясающим видом на город, подставите лицо солёному ветру и проникнетесь духом морской романтики.
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Гениальное творчество и жизнь Гауди. Легенды и средневековая атмосфера на улочках Готического квартала. Каталонские вкусности и рассказы о местных традициях. За 3 часа вы составите яркую картину прошлого и настоящего Барселоны, сориентируетесь в городе и взглянете на него глазами местных.
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
На 4 часа вы погрузитесь в ту Барселону, которую знают и любят местные жители! А поможет в этом незаезженный маршрут — для тех, кто уже познакомился с самым главным. Виды с горы Тибидабо, престижные районы, дворец Педральбес: все это и многое другое в сопровождении истории и рассказов о причудах Каталонии.
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Приглашаю вас в увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир Сальвадора Дали. Во время посещения Театра-Музея в городе Фигерас я познакомлю вас с жизнью, творчеством и удивительным мировоззрением эксцентричного художника, мы поговорим о его окружении, музах и привычках.
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.