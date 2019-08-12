43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте о шедеврах Гауди и каталонском модерне, погрузитесь в символику Саграда Фамилия и насладитесь атмосферой Барселоны
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мир Антонио Гауди. Прогулка по Барселоне включает осмотр таких шедевров, как Каса-Бальо и Каса-Мила. Участники узнают о главной идее каталонского модерна - запечатлеть природу в камне. В одной из уютных кофеен Барселоны можно обсудить личность Гауди и его творческий путь.
Завершение экскурсии у храма Саграда Фамилия позволит понять символику и уникальность этого архитектурного чуда
Вы рассмотрите легендарные творения Гауди: фантастический Каса-Бальо и «каменоломню» Каса-Мила, увидите работы модернистов Монтанера и Кадафалка, узнаете о главной идее каталонского модерна — запечатлеть природу в камне. Мы пройдём по улице Диагональ, мимо дома основателя первой в Испании шоколадной фабрики и монастыря, куда каталонцы приходили свататься к монашкам.
Научиться понимать Гауди
Заглянем в одну из уютных кофеен Барселоны и поговорим о личности Гауди, его воспитании, творческом становлении и жизненном пути. Вы узнаете, для кого архитектор строил потрясающие крыши, зачем изучал анатомию и систему акустики, каким Гауди запомнился своим современникам — и многое другое.
Разобраться в символике храма Саграда Фамилия
Затем мы подойдём к главному творению Антонио Гауди — храму Саграда Фамилия. Вы рассмотрите рельефы и скульптуры, научитесь понимать их символику и читать «библию в камне». Я расскажу, как Гауди работал над проектом храма, кто стал прототипом фигур на фасадах и чем уникален «божественный лес».
Организационные детали
Отдельно по желанию оплачивается кофе во время прогулки — €5-6 за чел.
После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Саграду Фамилию, купив билеты заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 2681 туриста
С удовольствием познакомлю вас с прекрасной Барселоной: её историческими кварталами, атмосферными барами, шедеврами каталонского модерна, созданными воображением гения Гауди. Я постоянно узнаю новую информацию о городе от местных жителей, из городских библиотек и новых книг, поэтому смогу удивить вас оригинальными историями и интересными фактами о Барселоне!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Сегодня были с эрудированным гидом и потрясающим рассказчиком Алексеем на экскурсии: Понять творения Гауди. Во- первых, отлично построен маршрут, который даёт представление о творенияхсамыхярких представителей архитекторов творивших в одно время читать дальшеуменьшить
с Гауди, Во- вторых, самые необходимые и сжатые сведения, которые помнишь и по завершении экскурсии. В- третьих, глубокие знания и способность увлечь. И конечно сам собор Святого семейства, Саграда Фамилья. Алексей рассказал обо всем в мельчайших деталях. Было потрясающе интересно. Рекомендуем всем. Кстати по дороге получили рекомендации о кухне, ресторанах и барах. Воспользовались советами. Вкусно и колоритно. Елена и Юлия Петербург
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Н
Наталья
Спасибо Алексею за экскурсию! Находились в Барселоне уже неделю и посетили немало мест, связанных с жизнью и творчеством Гуади, брали экскурсии и аудиогиды… Но благодаря Алексею узнали немало нового и читать дальшеуменьшить
даже переосмыслили ранее увиденное! С Алексеем очень комфортно, он прекрасный разказчик, время пролетело незаметно! Гений Гуади равнодушным не оставит никого, порой даже сложно слова подобрать, чтобы выразить все те эмоции, которые он вызывает… немое восхищение с привкусом грусти… Рассказ Алексея эмоционально очень правильный, по моим ощущениям… Но своим позитивом и открытым отношением загрустить Алексей вам не даст))) Приятно, что Алексей уделяет внимание на экскурсии великолепным Льюису Доменек-и-Монтанеру и Жузепу Пуч-и-Кадафалку. Спасибо Алексею за прекрасную прогулку!
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Г
Георгий
Уважаемые путешественники если вы ищете лучшего гида по Барселоне, внимательного, знающего Историю Барселоны, любящего этот город и способного заразить этой любовью и Вас, чтобы кусочек Барселоны навсегда остался в вашем читать дальшеуменьшить
Сердце -то тогда Алексей это именно тот Гид который Вам нужен. Мы провели прекрасную, замечательную, насыщенную и интересную экскурсию в дружеской атмосфере. Наша экскурсия с Алексеем должна была состояться после полудня, и до этого мы сходили самостоятельно в SAGRADA FAMILIA (Храм Святого Семейства) чтобы ознакомиться с Храмом изнутри, и мы взяли аудио гида, НО ПОВЕРТЕ, там и 5% не рассказывалось того что нам увлекательно, познавательно и интересно рассказал Алексей. За три часа он показал все главные творения великого Гауди, рассказал интересные факты жизни и творчества. За интересным рассказом и дискуссией время пролетело не заметно. Впечатление как будто встретились со старым другом, который показал город и достопримечательности. А его дальнейшие советы, куда еще сходить, какой ресторан посетить, или где позавтракать были неоценимы, мы открыли Барселону для себя еще и с гастрономической стороны. Безумно благодарны Алексею!!!
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А
Андрей
Пришли на экскурсию Алексея сильно уставшие после шопинга и предыдущих экскурсий. Результат в разы превзошел ожидания. Это лучший гид у которого я когда либо брал экскурсию. Действительно любит Барселону и читать дальшеуменьшить
его любовь передается (у многих гидов которые пишут "я влюблен в этот город и вы со мной влюбитесь тоже" это просто пиар слова в резюме, не подтверждающиеся по факту). Когда у Саргады Фамилии Алексей рассказывал о замысле Гауди, один из посторонних людей, который краем уха слушал экскурсию, спросил у него "вы гид?" - он "да", в ответ палец верх -"супер!!!". Алексей открыт душой и сердцем, я никогда не чувствовал себя так комфортно с посторонним человеком. Он говорит то, что реально думает и его менталитет полностью совпадает с духом Барселоны. И чувство юмора в порядке. Я и моя семья в абсолютном восторге. Искренне считаю что из гидов Барсы он просто топ-1.
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Е
Евгения
По внутреннему комплексу выбрали гидом Алексея и попали в яблочко)) классный, позитивный парень, информацию дает просто и ясно, при этом оперируя множественными историческими фактами. С удовольствием отвечает на все вопросы читать дальшеуменьшить
(я вот очень люблю поприставать с доп. вопросами) и вообще вся экскурсия проходит в такой дружеской, познавательной атмосфере. Довольны очень-очень мало сказать, я была просто счастлива! Перед поездкой много читала про Гауди, но Алексей рассказал много отсутствующих в Сети фактов. Помог и советами, что еще посмотреть интересного и объяснил, почему. Браво, Алексей! 👏👏👏
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И
Ирина
Я очень хочу поделиться своими впечатлениями о моей экскурсии «Понять творения Гауди» с самым замечательным экскурсоводом Алексеем!!! Все было прекрасно организованно, программа интересная и насыщенная, но при этом не было ощущения читать дальшеуменьшить
загруженности и вечной спешки. Очень понравился подход Алексея: не нужно успеть посмотреть все, важно прочувствовать и осознать увиденное. Объём информации огромен, и очень доступно передаётся! Все было душевно, интересно, комфортно. Благодарим! Все прошло отлично!!! 👍👏😉🤝🥰