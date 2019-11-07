43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шедевры каталонского модерна

Мы пройдет по кварталам Барселоны, где собраны лучшие здания в стиле каталонского модерна. Вы рассмотрите легендарные творения Гауди: фантастический Каса-Бальо и «каменоломню» Каса-Мила, увидите работы модернистов Монтанера и Кадафалка, узнаете о главной идее каталонского модерна – запечатлеть природу в камне. Наш маршрут пройдет мимо красивейших домов улицы Диагональ, средневекового монастыря, куда каталонцы приходили свататься к монашкам, а также дома основателя первой в Испании шоколадной фабрики, где можно попробовать вкуснейший шоколад!

Научиться понимать Гауди

Затем мы заглянем в одну из уютных кофеен Барселоны и поговорим о личности Гауди, его воспитании, творческом становлении и жизненном пути. Вы узнаете, для кого архитектор строил потрясающие крыши, зачем изучал анатомию и систему акустики, каким Гауди запомнился своим современникам и еще многое другое.

Разобраться в символике Саграда Фамилия

Затем мы подойдем к самому грандиозному символу Барселоны – храму Саграда Фамилия, который стал главным творением Антонио Гауди. Вы рассмотрите все рельефы и скульптуры фасадов храма, научитесь понимать их символику и читать «библию в камне». Я расскажу вам, как Гауди работал над проектом храма, кто стал прототипом фигур на фасадах Саграда Фамилия и чем уникален «божественный лес», спрятанный внутри храма.