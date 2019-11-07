43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Понять творения Гауди

Символика храма Саграда Фамилия и шедевры каталонского модерна

Алексей
Задать вопрос
Алексей – ваш гид
Моя экскурсия создана для тех, кто желает понять творения гениального Гауди и разобраться в философии каталонского модерна.

Мы пройдем мимо главных модернистских шедевров Барселоны, поговорим за чашкой кофе о жизни и творчестве каталонских архитекторов.

А завершим прогулку около грандиозного храма Саграда Фамилия, где вам откроются интереснейшие особенности, символы и секреты главного творения Антонио Гауди.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в центре
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии43 отзыва
4.91
Понять творения Гауди
Понять творения Гауди

Что вас ожидает

Шедевры каталонского модерна
Мы пройдет по кварталам Барселоны, где собраны лучшие здания в стиле каталонского модерна. Вы рассмотрите легендарные творения Гауди: фантастический Каса-Бальо и «каменоломню» Каса-Мила, увидите работы модернистов Монтанера и Кадафалка, узнаете о главной идее каталонского модерна – запечатлеть природу в камне. Наш маршрут пройдет мимо красивейших домов улицы Диагональ, средневекового монастыря, куда каталонцы приходили свататься к монашкам, а также дома основателя первой в Испании шоколадной фабрики, где можно попробовать вкуснейший шоколад!

Научиться понимать Гауди
Затем мы заглянем в одну из уютных кофеен Барселоны и поговорим о личности Гауди, его воспитании, творческом становлении и жизненном пути. Вы узнаете, для кого архитектор строил потрясающие крыши, зачем изучал анатомию и систему акустики, каким Гауди запомнился своим современникам и еще многое другое.

Разобраться в символике Саграда Фамилия
Затем мы подойдем к самому грандиозному символу Барселоны – храму Саграда Фамилия, который стал главным творением Антонио Гауди. Вы рассмотрите все рельефы и скульптуры фасадов храма, научитесь понимать их символику и читать «библию в камне». Я расскажу вам, как Гауди работал над проектом храма, кто стал прототипом фигур на фасадах Саграда Фамилия и чем уникален «божественный лес», спрятанный внутри храма.

Организационные детали

  • После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Саграду Фамилию, купив билеты заранее. Билеты в стоимость экскурсии не входят, их нужно покупать на официальном сайте собора, заранее обсудив с гидом время окончания экскурсии.
  • Дополнительные расходы: остановка на кофе во время нашей прогулки (по желанию) – 5-6 евро с человека
Понять творения Гауди
Понять творения Гауди
Понять творения Гауди
Понять творения Гауди
Понять творения Гауди
Понять творения Гауди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алексей
Алексей
Мне 27 лет. С удовольствием познакомлю вас с прекрасной Барселоной: её историческими кварталами, атмосферными барами, шедеврами каталонского модерна, созданными воображением гения Гауди. Я постоянно узнаю новую информацию о городе от местных жителей, из городских библиотек и новых книг, поэтому смогу удивить вас оригинальными историями и интересными фактами о Барселоне!
Напишите мне

43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Спасибо Алексею за интересную экскурсию, благодаря его усердию и терпению творчеством Гауди заитересовался мой 12-летний сын.
18 октября 2019
Алексей провёл нам экскурсию по Творения Гауди и кроме того, что было очень познавательно и подобранно со вкусом, от него получили рекомендации, где можно вкусно поесть в Барселоне и относительно не дорого.
Единственное просьба к Алексею, что во время экскурсии было ощущение, что он куда-то торопился.
А так нам очень понравилось его детальное повествование о гениальном человеке прошлого столетия.
Рекомендую его как гида.
19 сентября 2019
Это был последний наш день в Барселоне и казалось, что мы уже много видели. Но эта экскурсия помогла по-новому взглянуть на город и оценить творения Гауди. Спасибо нашему гиду Алексею за вдохновенный рассказ о прекрасном городе. Все очень понравилось.
13 сентября 2019
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии.
Алексей очень знающий и увлекающий своим рассказом гид.
Просто в восторге!
12 августа 2019
Сегодня были с эрудированным гидом и потрясающим рассказчиком Алексеем на экскурсии : Понять творения Гауди . Во- первых, отлично построен маршрут, который даёт представление о творенияхсамыхярких представителей архитекторов творивших в одно время с Гауди, Во- вторых, самые необходимые и сжатые сведения, которые помнишь и по завершении экскурсии . В- третьих, глубокие знания и способность увлечь. И конечно сам собор Святого семейства, Саграда Фамилья. Алексей рассказал обо всем в мельчайших деталях . Было потрясающе интересно . Рекомендуем всем . Кстати по дороге получили рекомендации о кухне, ресторанах и барах . Воспользовались советами . Вкусно и колоритно . Елена и Юлия Петербург
3 июля 2019
Это была наша вторая экскурсия с Алексеем, все понравилось, претензий нет. Единственное, как творение Гауди никак не отражен парк Гуэль (понятно, что это далеко от центра), хотя он определенно заслуживает внимания
23 мая 2019
Были на экскурсии в начале апреля. Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Рассказ Алексея о жизни и творчестве Гауди не только был содержательным и интересным, но и оставил впечатление чуть ли не личного знакомства с этим великим Архитектором.

Отдельное спасибо за рекомендации кафе и остановку в пекарне во время прогулки.
28 апреля 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании, материал интересный и разнообразный. Помимо отличной экскурсии по городу мы получили множество полезных рекомендаций от ресторанов и магазинов до хороших местных вин. Однозначно рекомендуем. Алексей, еще раз спасибо:)
25 апреля 2019
Экскурсия мне очень понравилась! Алексей отлично владеет материалом
Ради объективности стоит добавить, что немного холодно говорилось "не перебивайте, все дополнительные вопросы потом" (думаю, что лучше в начале экскурсии сказать, что "в конце экскурсии у нас будет время, вы зададите доп. вопросы") а также стоит заполнить какими-то рассказами о Барселоне молчаливые паузы во время переходов.
Но это мелочи.
В целом - экскурсия мне понравилась и я ее советую другим путешественникам!
22 апреля 2019
Очень приятная, не физически сложная экскурсия.
Спасибо большое за проведенное время с нами!
Взглянули на знаменитые здания под новым углом.
И спасибо за список заведений, очень пригодился!
Ещё 33 отзыва

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Первые шаги в БарселонеПервые шаги в БарселонеПервые шаги в Барселоне
35 за человека
3 часа
375 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая групповая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам. А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!
Первые шаги в БарселонеПервые шаги в БарселонеПервые шаги в Барселоне
150 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Дружеская индивидуальная прогулка по главным местам города
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам. А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!

Исторические экскурсии в Барселоне

Пешком по БарселонеПешком по БарселонеПешком по Барселоне
От 110 за экскурсию
6 часов
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Барселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не только
От 75 за экскурсию
3.5 часа
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
130 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Гауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гением
150 за экскурсию
7 часов
13 отзывов
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Всё о ГаудиВсё о ГаудиВсё о Гауди
164 за экскурсию
5 часов
10 отзывов
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Саграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифы
От 59 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные