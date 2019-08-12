43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мир Антонио Гауди. Прогулка по Барселоне включает осмотр таких шедевров, как Каса-Бальо и Каса-Мила. Участники узнают о главной идее каталонского модерна - запечатлеть природу в камне. В одной из уютных кофеен Барселоны можно обсудить личность Гауди и его творческий путь. Завершение экскурсии у храма Саграда Фамилия позволит понять символику и уникальность этого архитектурного чуда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Познакомиться с каталонским модерном

Вы рассмотрите легендарные творения Гауди: фантастический Каса-Бальо и «каменоломню» Каса-Мила, увидите работы модернистов Монтанера и Кадафалка, узнаете о главной идее каталонского модерна — запечатлеть природу в камне. Мы пройдём по улице Диагональ, мимо дома основателя первой в Испании шоколадной фабрики и монастыря, куда каталонцы приходили свататься к монашкам.

Научиться понимать Гауди

Заглянем в одну из уютных кофеен Барселоны и поговорим о личности Гауди, его воспитании, творческом становлении и жизненном пути. Вы узнаете, для кого архитектор строил потрясающие крыши, зачем изучал анатомию и систему акустики, каким Гауди запомнился своим современникам — и многое другое.

Разобраться в символике храма Саграда Фамилия

Затем мы подойдём к главному творению Антонио Гауди — храму Саграда Фамилия. Вы рассмотрите рельефы и скульптуры, научитесь понимать их символику и читать «библию в камне». Я расскажу, как Гауди работал над проектом храма, кто стал прототипом фигур на фасадах и чем уникален «божественный лес».

Организационные детали