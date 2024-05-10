Встретимся в Барселоне и в 08:00 позавтракаем в маленьком уютном кафе, где вы сможете попробовать знаменитые яйца Бенедикт, французские тосты с кленовым сиропом, различные каши и свежесваренный кофе.

Подкрепившись, отправимся в Готический квартал, увидим Кафедральный собор и прогуляемся по римским улочкам. Сегодня вы подниметесь на видовые террасы за эффектными кадрами, а потом спуститесь в таинственные подземелья.

Пообедаем в семейном рыбном ресторане и насладимся блюдами из ночного улова. Дальше будем гулять по современной части Барселоны. Вы увидите работы Гауди и других каталонских архитекторов.

Дальше отправимся на улицу, состоящую из одних баров! Здесь на ужин возьмём пинчос — маленькие бутерброды с разными начинками, к ним купим вино или шампанское и насладимся едой на террасе, любуясь видом города в закатных лучах.

После ужина вернёмся в отель.