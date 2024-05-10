Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен
В меню знаменитые бутерброды пинчос, местное шампанское кава, свежайшие морепродукты, выдержанное вино, вкуснейшие сыры из козьего, коровьего и овечьего молока и устрицы прямиком с фермы.
Вас ждут роскошные обеды на винодельнях, в уютных семейных ресторанах и прямо на террасах с видом на город в лучах заката.
А ещё вы увидите главные достопримечательности Каталонии, побываете в монастыре, куда стекаются в поисках Святого Грааля, и заглянете в таинственные подземелья Барселоны.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 250
Описание
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле 3* в Барселоне и Пенедесе, 2-местное размещение.
Питание. В программу входят завтраки и обеды в ресторанах на винодельнях, в каталонском ресторане у горы Монсеррат и в лучшем ресторане Дельта де Эбро.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Барселоне и первые гастрономические открытия
Встретимся в Барселоне и в 08:00 позавтракаем в маленьком уютном кафе, где вы сможете попробовать знаменитые яйца Бенедикт, французские тосты с кленовым сиропом, различные каши и свежесваренный кофе.
Подкрепившись, отправимся в Готический квартал, увидим Кафедральный собор и прогуляемся по римским улочкам. Сегодня вы подниметесь на видовые террасы за эффектными кадрами, а потом спуститесь в таинственные подземелья.
Пообедаем в семейном рыбном ресторане и насладимся блюдами из ночного улова. Дальше будем гулять по современной части Барселоны. Вы увидите работы Гауди и других каталонских архитекторов.
Дальше отправимся на улицу, состоящую из одних баров! Здесь на ужин возьмём пинчос — маленькие бутерброды с разными начинками, к ним купим вино или шампанское и насладимся едой на террасе, любуясь видом города в закатных лучах.
После ужина вернёмся в отель.
Монастырь Монсеррат, Путь молитв и дегустация кавы
С 08:00 до 09:00 позавтракаем и поедем в бенедиктинский монастырь Монсеррат 11 века. Вы увидите главную святыню — Чёрную Мадонну. После второго завтрака поедем в Святую Пещеру, где и была найдена Мадонна.
На экскурсии вы узнаете историю монастыря, как с ним связаны Наполеон и Гитлер, и почему именно здесь паломники ищут Святой Грааль.
Пройдём Путь молитв, прогуляемся по природному заповеднику и познакомимся с каталонским модернизмом. Затем заглянем в семейный каталонский ресторан. Все блюда здесь приготовлены из натуральных продуктов: от оливкового масла до вкуснейшего вина.
Дальше отправимся в бодег, где производят местный вариант шампанского — кава. Вы увидите весь процесс производства напитка и обязательно его продегустируете.
Ужинать будем в деревенском ресторане с гостеприимными хозяевами.
Семейная винодельня в регионе Приорат, дегустация и мишленовский ресторан
Позавтракаем и поедем на уютную семейную винодельню в регионе Приорат. По прибытии насладимся вторым завтраком и в сопровождении хозяйки пойдём на винные плантации, где познакомимся с процессом выращивания и созревания винограда. Затем спустимся в старинные подвалы — именно здесь созревают вина.
Вы сможете насладиться дегустационными сетами, а ещё узнаете, какие пропорции винограда бывают, сколько месяцев вино созревает и почему французский дуб самый ценный.
После дегустации отправимся в мишленовский ресторан, где обед для вас приготовит известный испанский повар. Шеф лично представит нам каждое блюдо!
Следующая локация — старинная деревушка, возраст которой более 2000 лет! Познакомимся с её историей, а затем поужинаем в ресторане в горах.
Винная дегустация, устричная ферма и пляжный отдых
После завтрака продолжим знакомиться с регионом Приорат. На очереди винодельня, которая поставляет напитки императорской семье Японии! Вы побываете на виноградниках, увидите производство и спуститесь в подвалы, где вино зреет. Затем продугестируем напиток.
Пообедаем в семейном ресторане и поедем в долину реки Эбро, на устричную ферму. До места разведения устриц и мидий доберёмся на катере, прямо в открытое море. Обязательно попробуем морские деликатесы с белым вином и кавой.
Затем вас ждёт релакс на пляже Коста Дорада. Поужинаем в уютном ресторане, а завершим день бокалом шампанского на террасе.
Семейные сыроварни, дегустация молочных продуктов и экскурсия в город Жирон
Позавтракаем и поедем в регион, славящийся своими сырами. Мы посетим старинные семейные сыроварни, где производят сыры из разных видов молока, кефиры, йогурты и другие продукты.
Будем наблюдать весь процесс производства, а затем сами приготовите сыр и творог, попробуете разные виды сыров и побываете в старинных соляных подвалах.
Пообедаем в ресторане и поедем в город Жирона — негласную столицу Каталонии. На его атмосферных улочках часто снимаются исторические фильмы. Увидим Кафедральный собор и познакомимся с историей города, а на финальный ужин отправимся в ещё один уютный ресторан.
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Что включено
- Проживание в отелях 3* в Барселоне и Пенедесе
- Завтраки и обеды
- Посещение 3 виноделен и дегстация вин и кавы
- Посещение сыроварни и дегустация сыров
- Дегустация мидий и устриц
- Экскурсии
- Трансферы на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Билеты до Барселоны и обратно
- Ужины