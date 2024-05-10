Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Авторский тур в Барселоне

Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен

Отправляемся в самое вкусное путешествие в Барселону.

В меню знаменитые бутерброды пинчос, местное шампанское кава, свежайшие морепродукты, выдержанное вино, вкуснейшие сыры из козьего, коровьего и овечьего молока и устрицы прямиком с фермы.

Вас ждут роскошные обеды на винодельнях, в уютных семейных ресторанах и прямо на террасах с видом на город в лучах заката.

А ещё вы увидите главные достопримечательности Каталонии, побываете в монастыре, куда стекаются в поисках Святого Грааля, и заглянете в таинственные подземелья Барселоны.
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле 3* в Барселоне и Пенедесе, 2-местное размещение.

Питание. В программу входят завтраки и обеды в ресторанах на винодельнях, в каталонском ресторане у горы Монсеррат и в лучшем ресторане Дельта де Эбро.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Барселоне и первые гастрономические открытия

Встретимся в Барселоне и в 08:00 позавтракаем в маленьком уютном кафе, где вы сможете попробовать знаменитые яйца Бенедикт, французские тосты с кленовым сиропом, различные каши и свежесваренный кофе.

Подкрепившись, отправимся в Готический квартал, увидим Кафедральный собор и прогуляемся по римским улочкам. Сегодня вы подниметесь на видовые террасы за эффектными кадрами, а потом спуститесь в таинственные подземелья.

Пообедаем в семейном рыбном ресторане и насладимся блюдами из ночного улова. Дальше будем гулять по современной части Барселоны. Вы увидите работы Гауди и других каталонских архитекторов.

Дальше отправимся на улицу, состоящую из одних баров! Здесь на ужин возьмём пинчос — маленькие бутерброды с разными начинками, к ним купим вино или шампанское и насладимся едой на террасе, любуясь видом города в закатных лучах.

После ужина вернёмся в отель.

Прогулка по Барселоне и первые гастрономические открытияПрогулка по Барселоне и первые гастрономические открытияПрогулка по Барселоне и первые гастрономические открытияПрогулка по Барселоне и первые гастрономические открытия
2 день

Монастырь Монсеррат, Путь молитв и дегустация кавы

С 08:00 до 09:00 позавтракаем и поедем в бенедиктинский монастырь Монсеррат 11 века. Вы увидите главную святыню — Чёрную Мадонну. После второго завтрака поедем в Святую Пещеру, где и была найдена Мадонна.

На экскурсии вы узнаете историю монастыря, как с ним связаны Наполеон и Гитлер, и почему именно здесь паломники ищут Святой Грааль.

Пройдём Путь молитв, прогуляемся по природному заповеднику и познакомимся с каталонским модернизмом. Затем заглянем в семейный каталонский ресторан. Все блюда здесь приготовлены из натуральных продуктов: от оливкового масла до вкуснейшего вина.

Дальше отправимся в бодег, где производят местный вариант шампанского — кава. Вы увидите весь процесс производства напитка и обязательно его продегустируете.

Ужинать будем в деревенском ресторане с гостеприимными хозяевами.

Монастырь Монсеррат, Путь молитв и дегустация кавыМонастырь Монсеррат, Путь молитв и дегустация кавыМонастырь Монсеррат, Путь молитв и дегустация кавыМонастырь Монсеррат, Путь молитв и дегустация кавы
3 день

Семейная винодельня в регионе Приорат, дегустация и мишленовский ресторан

Позавтракаем и поедем на уютную семейную винодельню в регионе Приорат. По прибытии насладимся вторым завтраком и в сопровождении хозяйки пойдём на винные плантации, где познакомимся с процессом выращивания и созревания винограда. Затем спустимся в старинные подвалы — именно здесь созревают вина.

Вы сможете насладиться дегустационными сетами, а ещё узнаете, какие пропорции винограда бывают, сколько месяцев вино созревает и почему французский дуб самый ценный.

После дегустации отправимся в мишленовский ресторан, где обед для вас приготовит известный испанский повар. Шеф лично представит нам каждое блюдо!

Следующая локация — старинная деревушка, возраст которой более 2000 лет! Познакомимся с её историей, а затем поужинаем в ресторане в горах.

Семейная винодельня в регионе Приорат, дегустация и мишленовский ресторанСемейная винодельня в регионе Приорат, дегустация и мишленовский ресторанСемейная винодельня в регионе Приорат, дегустация и мишленовский ресторанСемейная винодельня в регионе Приорат, дегустация и мишленовский ресторан
4 день

Винная дегустация, устричная ферма и пляжный отдых

После завтрака продолжим знакомиться с регионом Приорат. На очереди винодельня, которая поставляет напитки императорской семье Японии! Вы побываете на виноградниках, увидите производство и спуститесь в подвалы, где вино зреет. Затем продугестируем напиток.

Пообедаем в семейном ресторане и поедем в долину реки Эбро, на устричную ферму. До места разведения устриц и мидий доберёмся на катере, прямо в открытое море. Обязательно попробуем морские деликатесы с белым вином и кавой.

Затем вас ждёт релакс на пляже Коста Дорада. Поужинаем в уютном ресторане, а завершим день бокалом шампанского на террасе.

Винная дегустация, устричная ферма и пляжный отдыхВинная дегустация, устричная ферма и пляжный отдыхВинная дегустация, устричная ферма и пляжный отдыхВинная дегустация, устричная ферма и пляжный отдых
5 день

Семейные сыроварни, дегустация молочных продуктов и экскурсия в город Жирон

Позавтракаем и поедем в регион, славящийся своими сырами. Мы посетим старинные семейные сыроварни, где производят сыры из разных видов молока, кефиры, йогурты и другие продукты.

Будем наблюдать весь процесс производства, а затем сами приготовите сыр и творог, попробуете разные виды сыров и побываете в старинных соляных подвалах.

Пообедаем в ресторане и поедем в город Жирона — негласную столицу Каталонии. На его атмосферных улочках часто снимаются исторические фильмы. Увидим Кафедральный собор и познакомимся с историей города, а на финальный ужин отправимся в ещё один уютный ресторан.

Семейные сыроварни, дегустация молочных продуктов и экскурсия в город ЖиронСемейные сыроварни, дегустация молочных продуктов и экскурсия в город ЖиронСемейные сыроварни, дегустация молочных продуктов и экскурсия в город ЖиронСемейные сыроварни, дегустация молочных продуктов и экскурсия в город Жирон

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3* в Барселоне и Пенедесе
  • Завтраки и обеды
  • Посещение 3 виноделен и дегстация вин и кавы
  • Посещение сыроварни и дегустация сыров
  • Дегустация мидий и устриц
  • Экскурсии
  • Трансферы на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
  • Билеты до Барселоны и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, 08:00
Завершение: Барселона, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Барселоны

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыВинные туры

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