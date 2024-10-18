5 дней
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен
Начало: Барселона, 08:00
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€3 500 за человека
8 дней
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Изучить замки и святыни, погрузиться в сюрреализм и съездить на любимый монарший курорт
Начало: Отель в Барселоне, 8:00
30 ноя в 08:00
10 дек в 08:00
€5 600 за человека
12 дней
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке
Начало: Барселона, вечер
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€7 000 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнатолий18 октября 2024В сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по Каталонии. Получилось очень насыщенно, красиво и многогранно:
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На машине»
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Сколько стоит тур в Барселоне в ноябре 2024
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