Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен
Начало: Барселона, 08:00
«Здесь на ужин возьмём пинчос — маленькие бутерброды с разными начинками, к ним купим вино или шампанское и насладимся едой на террасе, любуясь видом города в закатных лучах»
8 июн в 08:00
15 июн в 08:00
€3500 за человека
В мини-группе по окрестностям Барселоны: Монсеррат, малоизвестный Гауди и дегустация кавы и вина
Увидеть духовный символ Каталонии и крипту культового архитектора, заглянуть в музей и на винодельню
Начало: Барселона, 8:00
«Все экскурсии и дегустации проводятся на русском языке»
13 июн в 08:00
20 июн в 08:00
€235 за человека
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке
Начало: Барселона, вечер
«Важной частью путешествия будут гастрономические удовольствия: вы попробуете кухню нескольких регионов и побываете на устричной ферме»
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
€7000 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнатолий17 октября 2024В сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по Каталонии. Получилось очень насыщенно, красиво и многогранно:
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Барселоне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 235 до 7000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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