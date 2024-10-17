Гастрономические туры Барселоны

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Барселоне на русском языке, цены от €235. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
На машине
5 дней
1 отзыв
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен
Начало: Барселона, 08:00
«Здесь на ужин возьмём пинчос — маленькие бутерброды с разными начинками, к ним купим вино или шампанское и насладимся едой на террасе, любуясь видом города в закатных лучах»
8 июн в 08:00
15 июн в 08:00
€3500 за человека
В мини-группе по окрестностям Барселоны: Монсеррат, малоизвестный Гауди и дегустация кавы и вина
На машине
На микроавтобусе
2 дня
В мини-группе по окрестностям Барселоны: Монсеррат, малоизвестный Гауди и дегустация кавы и вина
Увидеть духовный символ Каталонии и крипту культового архитектора, заглянуть в музей и на винодельню
Начало: Барселона, 8:00
«Все экскурсии и дегустации проводятся на русском языке»
13 июн в 08:00
20 июн в 08:00
€235 за человека
Испанская одиссея с заездом в Португалию
На машине
12 дней
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке
Начало: Барселона, вечер
«Важной частью путешествия будут гастрономические удовольствия: вы попробуете кухню нескольких регионов и побываете на устричной ферме»
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
€7000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анатолий
    17 октября 2024
    Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
    В сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по Каталонии. Получилось очень насыщенно, красиво и многогранно:
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    посмотрели и топовые винодельни, и древности, ночевали в совершенно необыкновенных комфортных "деревенских" гостиницах - ооо! Это вообще отдельная тема. Спасибо Владимиру, что чутко уловил наши интересы и возможности. Мы не любим мегаполисы, поэтому самый первый пункт - Монсеррат - заложил верный вектор всей поездке. Удалось даже сгонять на день в Андорру! Маленькая Швейцария в горах, лесах и отличных дорогах🥰 С общем, впечатления только положительные и стимулирующие на следующую поездку (её мы тоже намечаем именно с Владимиром). Располагающий и грамотный гид, человек увлеченный (чего стоит только его любовь к личности и деятельности Дали! Ждём, кстати, выхода его книги на эту тему). Ответственный: не было ни одного "прокола" за 7 дней. Маршрут и детали корректировались на месте при необходимости. В общем, с нетерпением ждём следующей поездки (район уже определили:))!

    В сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по КаталонииВ сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по КаталонииВ сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по КаталонииВ сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по Каталонии

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Гастрономические»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
  2. В мини-группе по окрестностям Барселоны: Монсеррат, малоизвестный Гауди и дегустация кавы и вина
  3. Испанская одиссея с заездом в Португалию
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Сколько стоит тур в Барселоне в июне 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 235 до 7000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Барселоны, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025