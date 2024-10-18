5 дней
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен
Начало: Барселона, 08:00
25 окт в 08:00
10 ноя в 08:00
€3 000 за человека
10 дней
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
1 ноя в 00:00
15 ноя в 00:00
€7 000 за человека
10 дней
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
26 окт в 08:00
9 ноя в 08:00
€7 000 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнатолий18 октября 2024В сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по Каталонии. Получилось очень насыщенно, красиво и многогранно:
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «В декабре»
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