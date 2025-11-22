Описание тураЭто насыщенный и разнообразный экскурсионный тур по Испании, в котором вы познакомитесь с самыми знаменитыми городами страны — от величественной Барселоны до солнечной Андалусии. Тур сочетает в себе архитектуру Гауди, королевский шарм Мадрида, духовную атмосферу монастыря Монсеррат и восточную сказку южных городов — Кордовы, Севильи и Гранады. Показать Испанию во всей её многогранности — от каталонского модернизма и королевской столицы до андалусского колорита, мавританских Важная информация: После внесения 15% на сайте необходимо оплатить ещё 50% при бронировании. Полная оплата — за 30 дней до начала тура. 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии 2. Переводом с карты по линку +3% к сумме счета (ссылка действует 24 часа) (евро) 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли).
Что включено
- Проживание в 3* отелях
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под все рейсы
- Завтраки
- Перемещения на автобусе по маршруту
- Экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом: Барселона, Мадрид, Валенсия
- Прогулка по городу с сопровождающим группы: Сарагоса, Кордова
Что не входит в цену
- Аудиогид
- Налог в отелях
- Чаевые водителю - 10 евро
- Факультативные экскурсии
- Проезд из вашего города до Барселоны и обратно
- Виза
- Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Барселона Эль-Прат, Аэропорт · 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Завершение: Международный аэропорт Барселона Эль-Прат, Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- После внесения 15% на сайте необходимо оплатить ещё 50% при бронировании. Полная оплата - за 30 дней до начала тура
- 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии
- 2. Переводом с карты по линку +3% к сумме счета (ссылка действует 24 часа) (евро)
- 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
