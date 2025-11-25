После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Мадриду. Вы увидите такие знаковые места, как площадь Колумба и площадь Испании, бульвары Реколетас, Кастельяно, Пасео-дель-Прадо, арену для корриды «Лас Вентас», храм Дебод, собор Сан-Франциско-эль-Гранде и вокзал Аточа.

Во второй половине дня — свободное время. Можно посетить музей Прадо или отправиться на колоритное шоу фламенко.