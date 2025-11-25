Мои заказы

Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия

Увидеть собор, где хранится копия чаши Грааля, пройтись по Сарагосе и полюбоваться творениями Гауди
Этот маршрут по Испании наполнен архитектурными шедеврами, историей и южным темпераментом.

Мы пройдёмся по знаменитым площадям и бульварам столицы, увидим мечеть-собор в Кордове, прогуляемся по центру Валенсии и прокатимся на автобусе
читать дальше

по Барселоне.

У вас также будет возможность присоединиться к факультативным экскурсиям в Севилью, Толедо, по дворцово-парковому ансамблю Альгамбра в Гранаде.

Желающие смогут посетить знаменитый парк Гуэль — выдающееся творение Антонио Гауди, заглянуть в музей Прадо и посмотреть шоу фламенко.

Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия
Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия
Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты и страховка приобретаются самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Барселона: встреча и первое знакомство

Встречаемся в аэропорту, важно прибыть до 15:00, чтобы успеть присоединиться к автобусной экскурсии по городу. Затем — трансфер в отель и размещение. Тем, кто захочет продолжить знакомство с городом вечером, будет предложена дополнительная экскурсия «Ночная Барселона».

Барселона: встреча и первое знакомствоБарселона: встреча и первое знакомствоБарселона: встреча и первое знакомство
2 день

Переезд в Мадрид с остановкой в Сарагосе

После завтрака состоится факультативная экскурсия по знаменитому парку Гуэль — выдающемуся творению Антонио Гауди, которое объединяет элементы архитектуры и природы.

Далее направимся в Мадрид. По дороге сделаем остановку в Сарагосе, чтобы прогуляться по её центру. Поздно вечером прибудем в столицу Испании и разместимся в отеле.

Переезд в Мадрид с остановкой в СарагосеПереезд в Мадрид с остановкой в СарагосеПереезд в Мадрид с остановкой в СарагосеПереезд в Мадрид с остановкой в СарагосеПереезд в Мадрид с остановкой в Сарагосе
3 день

Мадрид: культурные символы и свободный вечер

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Мадриду. Вы увидите такие знаковые места, как площадь Колумба и площадь Испании, бульвары Реколетас, Кастельяно, Пасео-дель-Прадо, арену для корриды «Лас Вентас», храм Дебод, собор Сан-Франциско-эль-Гранде и вокзал Аточа.

Во второй половине дня — свободное время. Можно посетить музей Прадо или отправиться на колоритное шоу фламенко.

Мадрид: культурные символы и свободный вечерМадрид: культурные символы и свободный вечерМадрид: культурные символы и свободный вечерМадрид: культурные символы и свободный вечерМадрид: культурные символы и свободный вечер
4 день

Толедо и Кордова - путешествие по эпохам

После завтрака желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в старинный Толедо — город, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляться по его узким улочкам, осмотреть собор, храмы и еврейский квартал.

Затем переедем в Андалусию через просторы Кастилии-Ла Манчи. Посетим Кордову, бывшую столицу арабского халифата. Здесь нас ждут достопримечательности Старого города: Великая мечеть, Алькасар, а также памятники, улочки и еврейский квартал. Размещение в отеле в Кордове.

Толедо и Кордова - путешествие по эпохамТоледо и Кордова - путешествие по эпохамТоледо и Кордова - путешествие по эпохамТоледо и Кордова - путешествие по эпохам
5 день

Севилья - столица андалусийского духа

Сегодня можно остаться в Кордове или отправиться на экскурсию в Севилью. В столице Андалусии вы увидите величественный Кафедральный собор — третий по размерам в мире, где покоится Христофор Колумб. Прогуляемся по кварталу Санта-Крус, площади Испании и Америки, посмотрим на здания, построенные к выставкам 1929 и 1992 годов, и арену для корриды. По желанию — прогулка на катере по Гвадалквивиру. Вечером вернёмся в Кордову.

Севилья - столица андалусийского духаСевилья - столица андалусийского духаСевилья - столица андалусийского духаСевилья - столица андалусийского духа
6 день

Гранада и арабское наследие

После завтрака отправимся в Гранаду. Здесь, по желанию, можно принять участие в экскурсии по знаменитому дворцово-парковому ансамблю Альгамбра или заглянуть в живописные сады Хенералифе. Если посещение Альгамбры будет невозможно, в программе предусмотрена замена на осмотр дворца Алькасар в Севилье.

После продолжим путь и остановимся на ночёвку в районе Мурсии.

Гранада и арабское наследиеГранада и арабское наследие
7 день

Валенсия и возвращение в Барселону

В этот день отправимся в Валенсию. Вас ждёт пешеходная экскурсия по центру города с осмотром собора, где хранится копия чаши Грааля, средневековой биржи, центрального рынка, вокзала и арены.

Затем поедем обратно в Барселону.

Валенсия и возвращение в БарселонуВаленсия и возвращение в Барселону
8 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака состоится трансфер в аэропорт Барселоны. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€650
1-местное размещение€980
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего
  • Экскурсии с лицензированными гидами в Барселоне, Мадриде и Валенсии
  • Прогулки с сопровождающим по Сарагосе и Кордове
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Барселоны и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - цена в билете
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - €50, второй ряд - €40, третий ряд - €30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - €10/чел
  • Факультативные экскурсии:
  • Ночная Барселона - €35
  • Парк Гуэль - €35
  • Входной билет впарк Гуэль - €20
  • Экскурсия в музей Прадо - €30
  • Входной билет в музей Прадо - €18
  • Шоу фламенко с ужином - €75
  • Экскурсия в Толедо - €65
  • Экскурсия в Севилью - €65
  • Прогулка на кораблике по реке Гвадалквивир - €30
  • Экскурсия по дворцу Альгамбра - €35
  • Входной билет в Альгамбру - €15
  • Обязательные доплаты:
  • Наушники на весь период поездки - €16
  • Городской налог в отелях (оплата на месте)
  • Чаевые водителю - €10
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, аэропорт, 11:00
Завершение: Барселона, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Тур входит в следующие категории Барселоны

Похожие туры из Барселоны

Барселона: входные билеты в парк Гуэль и дом-музей Гауди
Пешая
1 день
4 отзыва
Билеты
Барселона: входные билеты в парк Гуэль и дом-музей Гауди
Начало: Парк Гуэль
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€28 за билет
Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду
3 дня
Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду
Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо
Начало: Барселона, 10:00
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
€750 за человека
Барселона, Каталония и шоу фламенко. Индивидуальный тур
На машине
3 дня
Барселона, Каталония и шоу фламенко. Индивидуальный тур
Увидеть творения Гауди, окунуться в мир Сальвадора Дали и загадать желание у горы Монтсеррат
Начало: Барселона, ваш отель проживания, утро (точное врем...
€1080 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Барселоне
Все туры из Барселоны