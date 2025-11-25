Мы пройдёмся по знаменитым площадям и бульварам столицы, увидим мечеть-собор в Кордове, прогуляемся по центру Валенсии и прокатимся на автобусе
Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты и страховка приобретаются самостоятельно.
Программа тура по дням
Барселона: встреча и первое знакомство
Встречаемся в аэропорту, важно прибыть до 15:00, чтобы успеть присоединиться к автобусной экскурсии по городу. Затем — трансфер в отель и размещение. Тем, кто захочет продолжить знакомство с городом вечером, будет предложена дополнительная экскурсия «Ночная Барселона».
Переезд в Мадрид с остановкой в Сарагосе
После завтрака состоится факультативная экскурсия по знаменитому парку Гуэль — выдающемуся творению Антонио Гауди, которое объединяет элементы архитектуры и природы.
Далее направимся в Мадрид. По дороге сделаем остановку в Сарагосе, чтобы прогуляться по её центру. Поздно вечером прибудем в столицу Испании и разместимся в отеле.
Мадрид: культурные символы и свободный вечер
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Мадриду. Вы увидите такие знаковые места, как площадь Колумба и площадь Испании, бульвары Реколетас, Кастельяно, Пасео-дель-Прадо, арену для корриды «Лас Вентас», храм Дебод, собор Сан-Франциско-эль-Гранде и вокзал Аточа.
Во второй половине дня — свободное время. Можно посетить музей Прадо или отправиться на колоритное шоу фламенко.
Толедо и Кордова - путешествие по эпохам
После завтрака желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в старинный Толедо — город, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляться по его узким улочкам, осмотреть собор, храмы и еврейский квартал.
Затем переедем в Андалусию через просторы Кастилии-Ла Манчи. Посетим Кордову, бывшую столицу арабского халифата. Здесь нас ждут достопримечательности Старого города: Великая мечеть, Алькасар, а также памятники, улочки и еврейский квартал. Размещение в отеле в Кордове.
Севилья - столица андалусийского духа
Сегодня можно остаться в Кордове или отправиться на экскурсию в Севилью. В столице Андалусии вы увидите величественный Кафедральный собор — третий по размерам в мире, где покоится Христофор Колумб. Прогуляемся по кварталу Санта-Крус, площади Испании и Америки, посмотрим на здания, построенные к выставкам 1929 и 1992 годов, и арену для корриды. По желанию — прогулка на катере по Гвадалквивиру. Вечером вернёмся в Кордову.
Гранада и арабское наследие
После завтрака отправимся в Гранаду. Здесь, по желанию, можно принять участие в экскурсии по знаменитому дворцово-парковому ансамблю Альгамбра или заглянуть в живописные сады Хенералифе. Если посещение Альгамбры будет невозможно, в программе предусмотрена замена на осмотр дворца Алькасар в Севилье.
После продолжим путь и остановимся на ночёвку в районе Мурсии.
Валенсия и возвращение в Барселону
В этот день отправимся в Валенсию. Вас ждёт пешеходная экскурсия по центру города с осмотром собора, где хранится копия чаши Грааля, средневековой биржи, центрального рынка, вокзала и арены.
Затем поедем обратно в Барселону.
Завершение тура, отъезд
После завтрака состоится трансфер в аэропорт Барселоны. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€650
|1-местное размещение
|€980
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Услуги русскоговорящего сопровождающего
- Экскурсии с лицензированными гидами в Барселоне, Мадриде и Валенсии
- Прогулки с сопровождающим по Сарагосе и Кордове
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Барселоны и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - цена в билете
- Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - €50, второй ряд - €40, третий ряд - €30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - €10/чел
- Факультативные экскурсии:
- Ночная Барселона - €35
- Парк Гуэль - €35
- Входной билет впарк Гуэль - €20
- Экскурсия в музей Прадо - €30
- Входной билет в музей Прадо - €18
- Шоу фламенко с ужином - €75
- Экскурсия в Толедо - €65
- Экскурсия в Севилью - €65
- Прогулка на кораблике по реке Гвадалквивир - €30
- Экскурсия по дворцу Альгамбра - €35
- Входной билет в Альгамбру - €15
- Обязательные доплаты:
- Наушники на весь период поездки - €16
- Городской налог в отелях (оплата на месте)
- Чаевые водителю - €10