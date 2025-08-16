Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия
Увидеть собор, где хранится копия чаши Грааля, пройтись по Сарагосе и полюбоваться творениями Гауди
Начало: Барселона, 11:00
16 авг в 11:00
13 сен в 11:00
€650 за человека
Знакомьтесь, сеньорита Испания! Насыщенное путешествие по 7 городам
Погулять по столице, проехать от Севильи до Гранады, полюбоваться архитектурой Гауди в Барселоне
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6 авг в 13:40
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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На автобусе»
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