Тур 3 в 1 с комфортом и треккингом: Испания, Португалия и Мадейра, архитектура, океан и вулканы

Погулять по горам Пиренеи, исходить улочки Барселоны и Лиссабона, подняться на пик Арейро
За одно путешествие увидим атмосферные городки Испании и Португалии и почувствуем силу Атлантики, полюбуемся дикими пейзажами и даже совершим несложное восхождение. Начнём в Барселоне: пройдём по Готическому кварталу и восхитимся
фантастическими зданиями Гауди. Целый день проведём в горной долине Валь-де-Нурия среди альпийских пейзажей. Исследуем улочки Лиссабона, побываем в Синтре, на мысе Рока и диком пляже Урса.

Финалом станет посещение острова Мадейра: поднимемся на пик Арейро, заглянем на фабрику рома и исследуем реликтовый лес, где почти постоянно стоит туман, и облака буквально проходят сквозь тропы — атмосферу не передать словами.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 20+

Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн. В Жирону и до Пиреней доберёмся на поезде, билеты входят в стоимость. Внутренние перелёты оплачиваются отдельно.

Возраст участников. 20+.

Уровень сложности. Средний. В туре вас ждут несложные треккинги и подъём на пик Арейро, он займёт около 4 часов, набор высоты около 400 метров. На тропе есть ограды и ступени, большая часть маршрута вымощена камнем.

Виза. Нужна, оплачивается и оформляется самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Барселоне: храм Святого Семейства, Готический квартал, улица Рамбла, рынок Бокерия и здания Гауди

Встретимся в Барселоне, заселимся в отель и отправимся на экскурсию. Увидим храм Святого Семейства, прогуляемся по историческому центру, заглянем в Готический квартал с его узкими улочками и старинными фасадами. Пройдёмся по пешеходной улице Рамбла и заглянем на знаменитый рынок Бокерия, где можно будет купить местные деликатесы: хамон, сыры, вино. Продолжим знакомство с городом у зданий Антонио Гауди — причудливого дома Мила, яркого сооружения Бальо и эффектного дома с шипами.

Вечер завершится ужином в ресторане с традиционной испанской кухней.

Экскурсия по Барселоне: храм Святого Семейства, Готический квартал, улица Рамбла, рынок Бокерия и здания Гауди
2 день

Путешествие на зубчатом поезде в долину Валь-де-Нурия

Сегодня отправимся в горы — нас ждёт день на природе в Пиренеях. Через 2 часа доберёмся до долины Валь-де-Нурия, расположенной на высоте 1950 метров. Это место славится чистым горным воздухом, бирюзовым озером и живописными пешими маршрутами. Добраться сюда можно только на зубчатом поезде — именно так мы и приедем.

Прогуляемся по долине, окружённой горами, и услышим местную легенду о Святой Нурии и отшельнике Льи, жившем в здешней пещере. Расскажем, почему это место стало местом паломничества и символом исполнения заветных желаний.

Вечером вернёмся в Барселону.

Путешествие на зубчатом поезде в долину Валь-де-Нурия
3 день

Прогулка по Жироне

Поедем в Жирону — один из старейших городов Испании, расположенный в 40 минутах езды от Барселоны. Он был основан римлянами у реки Оньяр и известен лабиринтом узких каменных улочек. Прогуляемся по историческому центру и полюбуемся необычной архитектурой, в которой сочетаются свинцовый камень и охристые фасады.

К вечеру вернёмся в Барселону.

Прогулка по Жироне
4 день

Исследуем районы Лиссабона: Байша-Шиада, Алфама, холмы Каштелу и местный рынок

Утром вылетим в Лиссабон. После заселения в апартаменты отправимся на прогулку по главным районам города. Посетим Байша-Шиаду: проедем на фуникулёре Глория, поднимемся на лифте Санта-Жушта, пройдёмся по улице Аугушта.

Заглянем в Алфаму — район с узкими улочками, трамваями, смотровой площадкой Санта-Лузия и Лиссабонским кафедральным собором. Прогуляемся по Байру-Алту: побываем на Pink Street, на рынке Time Out и услышим фаду в Tasca do Chico.

Поднимемся на холмы Каштелу и заглянем на рынок Mercado de Campo, а ещё попробуем португальскую кухню: рис с морепродуктами, жареные осьминоги, пирожные паштел-де-ната и местные напитки — портвейн, мадеру и ликёр.

Исследуем районы Лиссабона: Байша-Шиада, Алфама, холмы Каштелу и местный рынок
5 день

Королевская резиденция Синтра, усадьба Кинта да Рагайлера, мыс Рока и дикий пляж Урса

Отправимся в Синтру — старинную королевскую резиденцию, где бывали Байрон и Андерсен. Доедем на поезде и прогуляемся по усадьбе Кинта да Рагайлера с её парками. Затем направимся к самому западному мысу Европы — мысу Рока, а оттуда спустимся по тропе к дикому пляжу Урса.

Королевская резиденция Синтра, усадьба Кинта да Рагайлера, мыс Рока и дикий пляж Урса
6 день

Перелёт на Мадейру, рынок, прогулка по улице Санта-Мария и сад Монте

Утром вылетим на Мадейру — остров с мягким климатом, чистым воздухом и живописной природой. В городе Фуншал посетим рынок с экзотическими фруктами: банананас, папаяманго, кивиапельсин. Прогуляемся по арт-улице Санта-Мария, поднимемся на смотровую площадку Cabo Girao. На канатной дороге доберёмся в сад Монте и спустимся оттуда на традиционных санях тобоган.

Перелёт на Мадейру, рынок, прогулка по улице Санта-Мария и сад Монте
7 день

Подъём на пик Арейро, фабрика рома и деревня Сантана

Сегодня поднимемся на пик Арейро, подъём займёт 4 часа. Нас ждут захватывающие виды и горные пейзажи. Продолжим маршрут с остановками на смотровых площадках Рибейру-Фриу и Гиндасте, затем заедем на фабрику рома и посетим деревню Сантана с традиционными домиками.

Подъём на пик Арейро, фабрика рома и деревня Сантана
8 день

Реликтовый лес Мадейры и прогулка среди леса и тумана

Посетим реликтовый лес Мадейры, охраняемый ЮНЕСКО. Это мистическое место, где почти постоянно стоит туман, и облака буквально проходят сквозь тропы — атмосферу не передать словами. Пройдём по одной из самых живописных левад — 25 Фонтес. Нас ждёт спокойная прогулка среди зелени, под звуки струящейся воды и шелеста леса.

Реликтовый лес Мадейры и прогулка среди леса и тумана
9 день

Вулканические бассейны с видом на океан

Отправимся к природным вулканическим бассейнам. Будем купаться в тёплой воде, наблюдая, как океанские волны разбиваются о скалы. По пути сделаем остановки на самых живописных смотровых площадках острова.

Вулканические бассейны с видом на океан
10 день

Возвращение в Лиссабон

Вернёмся обратно в Лиссабон, затем у вас будет свободное время.

11 день

Отъезд

Наш тур завершён, до новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2957
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Билет на поезд до Жироны и Пиреней
Что не входит в цену
  • Билеты до Барселоны и обратно из Лиссабона
  • Доплата за 1-местное размещение - ок. 75 000 ₽
  • Обеды и ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Внутренние перелёты: Барселона-Лиссабон Лиссабон-Фуншал Фуншал-Лиссабон - ок. 10 000 ₽ за всё
  • Билет на Зубчатую железную дорогу - ок. 2000 ₽
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, точное место по договорённости, 14:00
Завершение: Лиссабон, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 2 туристов
Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе,
соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас. Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы. Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт. Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.

