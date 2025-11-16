Сегодня отправимся в горы — нас ждёт день на природе в Пиренеях. Через 2 часа доберёмся до долины Валь-де-Нурия, расположенной на высоте 1950 метров. Это место славится чистым горным воздухом, бирюзовым озером и живописными пешими маршрутами. Добраться сюда можно только на зубчатом поезде — именно так мы и приедем.

Прогуляемся по долине, окружённой горами, и услышим местную легенду о Святой Нурии и отшельнике Льи, жившем в здешней пещере. Расскажем, почему это место стало местом паломничества и символом исполнения заветных желаний.

Вечером вернёмся в Барселону.