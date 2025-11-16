Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 20+
Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн. В Жирону и до Пиреней доберёмся на поезде, билеты входят в стоимость. Внутренние перелёты оплачиваются отдельно.
Уровень сложности. Средний. В туре вас ждут несложные треккинги и подъём на пик Арейро, он займёт около 4 часов, набор высоты около 400 метров. На тропе есть ограды и ступени, большая часть маршрута вымощена камнем.
Виза. Нужна, оплачивается и оформляется самостоятельно.
Программа тура по дням
Экскурсия по Барселоне: храм Святого Семейства, Готический квартал, улица Рамбла, рынок Бокерия и здания Гауди
Встретимся в Барселоне, заселимся в отель и отправимся на экскурсию. Увидим храм Святого Семейства, прогуляемся по историческому центру, заглянем в Готический квартал с его узкими улочками и старинными фасадами. Пройдёмся по пешеходной улице Рамбла и заглянем на знаменитый рынок Бокерия, где можно будет купить местные деликатесы: хамон, сыры, вино. Продолжим знакомство с городом у зданий Антонио Гауди — причудливого дома Мила, яркого сооружения Бальо и эффектного дома с шипами.
Вечер завершится ужином в ресторане с традиционной испанской кухней.
Путешествие на зубчатом поезде в долину Валь-де-Нурия
Сегодня отправимся в горы — нас ждёт день на природе в Пиренеях. Через 2 часа доберёмся до долины Валь-де-Нурия, расположенной на высоте 1950 метров. Это место славится чистым горным воздухом, бирюзовым озером и живописными пешими маршрутами. Добраться сюда можно только на зубчатом поезде — именно так мы и приедем.
Прогуляемся по долине, окружённой горами, и услышим местную легенду о Святой Нурии и отшельнике Льи, жившем в здешней пещере. Расскажем, почему это место стало местом паломничества и символом исполнения заветных желаний.
Вечером вернёмся в Барселону.
Прогулка по Жироне
Поедем в Жирону — один из старейших городов Испании, расположенный в 40 минутах езды от Барселоны. Он был основан римлянами у реки Оньяр и известен лабиринтом узких каменных улочек. Прогуляемся по историческому центру и полюбуемся необычной архитектурой, в которой сочетаются свинцовый камень и охристые фасады.
К вечеру вернёмся в Барселону.
Исследуем районы Лиссабона: Байша-Шиада, Алфама, холмы Каштелу и местный рынок
Утром вылетим в Лиссабон. После заселения в апартаменты отправимся на прогулку по главным районам города. Посетим Байша-Шиаду: проедем на фуникулёре Глория, поднимемся на лифте Санта-Жушта, пройдёмся по улице Аугушта.
Заглянем в Алфаму — район с узкими улочками, трамваями, смотровой площадкой Санта-Лузия и Лиссабонским кафедральным собором. Прогуляемся по Байру-Алту: побываем на Pink Street, на рынке Time Out и услышим фаду в Tasca do Chico.
Поднимемся на холмы Каштелу и заглянем на рынок Mercado de Campo, а ещё попробуем португальскую кухню: рис с морепродуктами, жареные осьминоги, пирожные паштел-де-ната и местные напитки — портвейн, мадеру и ликёр.
Королевская резиденция Синтра, усадьба Кинта да Рагайлера, мыс Рока и дикий пляж Урса
Отправимся в Синтру — старинную королевскую резиденцию, где бывали Байрон и Андерсен. Доедем на поезде и прогуляемся по усадьбе Кинта да Рагайлера с её парками. Затем направимся к самому западному мысу Европы — мысу Рока, а оттуда спустимся по тропе к дикому пляжу Урса.
Перелёт на Мадейру, рынок, прогулка по улице Санта-Мария и сад Монте
Утром вылетим на Мадейру — остров с мягким климатом, чистым воздухом и живописной природой. В городе Фуншал посетим рынок с экзотическими фруктами: банананас, папаяманго, кивиапельсин. Прогуляемся по арт-улице Санта-Мария, поднимемся на смотровую площадку Cabo Girao. На канатной дороге доберёмся в сад Монте и спустимся оттуда на традиционных санях тобоган.
Подъём на пик Арейро, фабрика рома и деревня Сантана
Сегодня поднимемся на пик Арейро, подъём займёт 4 часа. Нас ждут захватывающие виды и горные пейзажи. Продолжим маршрут с остановками на смотровых площадках Рибейру-Фриу и Гиндасте, затем заедем на фабрику рома и посетим деревню Сантана с традиционными домиками.
Реликтовый лес Мадейры и прогулка среди леса и тумана
Посетим реликтовый лес Мадейры, охраняемый ЮНЕСКО. Это мистическое место, где почти постоянно стоит туман, и облака буквально проходят сквозь тропы — атмосферу не передать словами. Пройдём по одной из самых живописных левад — 25 Фонтес. Нас ждёт спокойная прогулка среди зелени, под звуки струящейся воды и шелеста леса.
Вулканические бассейны с видом на океан
Отправимся к природным вулканическим бассейнам. Будем купаться в тёплой воде, наблюдая, как океанские волны разбиваются о скалы. По пути сделаем остановки на самых живописных смотровых площадках острова.
Возвращение в Лиссабон
Вернёмся обратно в Лиссабон, затем у вас будет свободное время.
Отъезд
Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2957
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Билет на поезд до Жироны и Пиреней
Что не входит в цену
- Билеты до Барселоны и обратно из Лиссабона
- Доплата за 1-местное размещение - ок. 75 000 ₽
- Обеды и ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- Внутренние перелёты: Барселона-Лиссабон Лиссабон-Фуншал Фуншал-Лиссабон - ок. 10 000 ₽ за всё
- Билет на Зубчатую железную дорогу - ок. 2000 ₽
- Виза