Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия
Увидеть собор, где хранится копия чаши Грааля, пройтись по Сарагосе и полюбоваться творениями Гауди
Начало: Барселона, аэропорт, 11:00
18 апр в 08:00
16 мая в 08:00
€650 за человека
Город с тысячей лиц: персональное знакомство с Барселоной в сопровождении местной жительницы
Пройти там, где искал себя Пабло Пикассо, заглянуть в винтажные лавки и поговорить о творениях Гауди
Начало: Барселона, у музея восковых фигур, 10:00
16 фев в 10:00
17 фев в 10:00
€471 за всё до 8 чел.
Впервые в Барселоне: легенды, готика, Гауди
Изучить Старый город и неизведанные кварталы, разобраться в архитектурных символах и тайнах вампирши
Начало: Барселона, площадь Каталонии, 10:00. По договорённ...
22 фев в 10:00
23 фев в 10:00
€370 за человека
Сколько стоит тур в Барселоне в феврале 2026
Сейчас в Барселоне в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 370 до 650. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
