,посетили замок,прогулялись городом,заглянули в лавки с сувенирами,посетили музеи,попробовали местные продукты, также прогулялись по водопадам и даже с удовольствием искупались в них,узнали много нового и интересного.Обычно дети не очень заинтересованы экскурсиями но в этот раз с Валерией им было на столько интересно,что они не переставали задавать ей вопросы,на что получали сразу же ответы в простой и понятной форме.Это была прекрасная прогулка благодаря Валерии ,которая всегда тактично, профессионально и очень интересно преподносила всю информацию об исторических местах.

Ещё раз большое спасибо Вам за организацию экскурсии.