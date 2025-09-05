Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
«Каждый из них одновременно и музей, и магазин, и жилой дом»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
€70 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Мы прогуляемся по его современным улицам, полюбуемся крепостью и заглянем в необычные музеи: солонок и перечниц, микро- и макрогигантов, железных дорог и пыток»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуадалест и водопады из Бенидорма
Откройте для себя уникальные места: средневековый Гуадалест, живописные водопады и парк динозавров. Идеально для семейного отдыха
«Кроме того, в этой деревне находится несколько тематических музеев, весьма любопытных: пыток (не для слабонервных»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
- LLilija5 сентября 2025Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-БланкиДата посещения: 2 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на
- AAlla11 августа 2025Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-БланкиДата посещения: 6 августа 2025Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас
