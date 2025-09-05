Мои заказы

Музеи и искусство Бенидорм

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Бенидорм на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Гуадалест и водопады Альгара
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
«Каждый из них одновременно и музей, и магазин, и жилой дом»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
€70 за человека
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Мы прогуляемся по его современным улицам, полюбуемся крепостью и заглянем в необычные музеи: солонок и перечниц, микро- и макрогигантов, железных дорог и пыток»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров из Бенидорма
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуадалест и водопады из Бенидорма
Откройте для себя уникальные места: средневековый Гуадалест, живописные водопады и парк динозавров. Идеально для семейного отдыха
«Кроме того, в этой деревне находится несколько тематических музеев, весьма любопытных: пыток (не для слабонервных»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lilija
    5 сентября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на
    читать дальше

    водопады. Дело не в том, что мы не могли сами съездить-могли, но съездить и просто увидеть красивые места-это одно, а вот когда тебе развёрнуто и проффесионально преподнесена информация, даже о каких то мелочах мимо которых сам прошёл бы мимо и не обратил внимания-это совсем другое. Рекомендую 💯% . Если нас занесёт ещё раз в эти места, обязательно воспользуюсь гидом Лерой. Спасибо Вам Огромное, хороших Вам туристов🤞🥰🎉💯

  • A
    Alla
    11 августа 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
    Дата посещения: 6 августа 2025
    Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас
    читать дальше

    ,посетили замок,прогулялись городом,заглянули в лавки с сувенирами,посетили музеи,попробовали местные продукты, также прогулялись по водопадам и даже с удовольствием искупались в них,узнали много нового и интересного.Обычно дети не очень заинтересованы экскурсиями но в этот раз с Валерией им было на столько интересно,что они не переставали задавать ей вопросы,на что получали сразу же ответы в простой и понятной форме.Это была прекрасная прогулка благодаря Валерии ,которая всегда тактично, профессионально и очень интересно преподносила всю информацию об исторических местах.
    Ещё раз большое спасибо Вам за организацию экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бенидорм
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
  2. Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
  3. Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров из Бенидорма
Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в декабре 2025
Сейчас в Бенидорм в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 210. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Бенидорм (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 13 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль