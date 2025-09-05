Мои заказы

Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки

Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Наша поездка — это глубокое погружение в атмосферу Коста-Бланки. Мы отправимся в Гуадалест — город-крепость, хранящий вековые тайны, и к водопадам Альгар.

Пройдём сквозь горный тоннель, поговорим о прошлом замка и пещере с сокровищами, исчезнувшей во время землетрясения. Обсудим быт испанских аристократов и отдохнём у легендарного водохранилища.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Гуадалест — городок Коста-Бланки, привлекающий туристов историей и уникальным расположением. Мы прогуляемся по его современным улицам, полюбуемся крепостью и заглянем в необычные музеи: солонок и перечниц, микро- и макрогигантов, железных дорог и пыток.

Дорога к крепости. Начнём путь от старой прачечной, поднимемся через деревню, где жили слуги и стража крепости. Узкие улочки ведут мимо домиков, встроенных в скалы, с видами на фруктовые сады и апельсиновые рощи. Пройдём через узкий тоннель, который некогда сдерживал войско, и окажемся в крепости с древними бастионами Алкасайба и Сан-Хосе.

Во дворце Каса Ордунья поговорим о жизни испанской аристократии. Заглянем в кухню, кладовые, рабочий кабинет, спальни и часовню. Выйдем из особняка и окажемся у древних руин времён арабских завоеваний с панорамными видами на горы, море и деревушки.

На площади Святого Георгия — покровителя города — увидим старинную тюрьму, мэрию и магазины с местными деликатесами, такими как луковое варенье и традиционные сладости.

Полюбуемся водохранилищем с бирюзовой водой, а затем отправимся к водопадам. Здесь можно искупаться, загадать желание и насладиться целебным воздухом и пейзажами средиземноморского заповедника с редкими растениями.

Во время экскурсии обсудим:

  • Строительство крепостей в Испании
  • Тайны горных поселений Коста-Бланки
  • Легенды о поисках сокровищ

И многое другое!

Организационные детали

  • Заберём вас из отелей в Аликанте, Бенидорме, Кальпе, Алтее и пригородах
  • В зависимости от количества человек едем на минибусе Mercedes или легковом авто Skoda. Можем предоставить два бустера для детей
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Каса Ордунья — €5 за чел. и на водопады Альгар — €8 за чел.
  • В водопадах Альгар будет возможность искупаться (среднегодовая температура +17С), поэтому берите с собой купальники, полотенца и тапочки для камней
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Вера
Вера — Организатор в Бенидорм
Провела экскурсии для 3536 туристов
Мы — профессиональная команда гидов, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных путешественников — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На европейском рынке наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Обещаем вам лучшие впечатления!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Lilija
5 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на водопады. Дело не в том, что мы не могли сами
съездить-могли, но съездить и просто увидеть красивые места-это одно, а вот когда тебе развёрнуто и проффесионально преподнесена информация, даже о каких то мелочах мимо которых сам прошёл бы мимо и не обратил внимания-это совсем другое. Рекомендую 💯% . Если нас занесёт ещё раз в эти места, обязательно воспользуюсь гидом Лерой. Спасибо Вам Огромное, хороших Вам туристов🤞🥰🎉💯

Дата посещения: 2 сентября 2025
Alla
11 авг 2025
Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас ,посетили замок,прогулялись городом,заглянули в лавки с сувенирами,посетили музеи,попробовали местные продукты,
также прогулялись по водопадам и даже с удовольствием искупались в них,узнали много нового и интересного.Обычно дети не очень заинтересованы экскурсиями но в этот раз с Валерией им было на столько интересно,что они не переставали задавать ей вопросы,на что получали сразу же ответы в простой и понятной форме.Это была прекрасная прогулка благодаря Валерии ,которая всегда тактично, профессионально и очень интересно преподносила всю информацию об исторических местах.
Ещё раз большое спасибо Вам за организацию экскурсии.

Дата посещения: 6 августа 2025

Входит в следующие категории Бенидорм

