Гуадалест — городок Коста-Бланки, привлекающий туристов историей и уникальным расположением. Мы прогуляемся по его современным улицам, полюбуемся крепостью и заглянем в необычные музеи: солонок и перечниц, микро- и макрогигантов, железных дорог и пыток.
Дорога к крепости. Начнём путь от старой прачечной, поднимемся через деревню, где жили слуги и стража крепости. Узкие улочки ведут мимо домиков, встроенных в скалы, с видами на фруктовые сады и апельсиновые рощи. Пройдём через узкий тоннель, который некогда сдерживал войско, и окажемся в крепости с древними бастионами Алкасайба и Сан-Хосе.
Во дворце Каса Ордунья поговорим о жизни испанской аристократии. Заглянем в кухню, кладовые, рабочий кабинет, спальни и часовню. Выйдем из особняка и окажемся у древних руин времён арабских завоеваний с панорамными видами на горы, море и деревушки.
На площади Святого Георгия — покровителя города — увидим старинную тюрьму, мэрию и магазины с местными деликатесами, такими как луковое варенье и традиционные сладости.
Полюбуемся водохранилищем с бирюзовой водой, а затем отправимся к водопадам. Здесь можно искупаться, загадать желание и насладиться целебным воздухом и пейзажами средиземноморского заповедника с редкими растениями.
Во время экскурсии обсудим:
Строительство крепостей в Испании
Тайны горных поселений Коста-Бланки
Легенды о поисках сокровищ
И многое другое!
Организационные детали
Заберём вас из отелей в Аликанте, Бенидорме, Кальпе, Алтее и пригородах
В зависимости от количества человек едем на минибусе Mercedes или легковом авто Skoda. Можем предоставить два бустера для детей
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Каса Ордунья — €5 за чел. и на водопады Альгар — €8 за чел.
В водопадах Альгар будет возможность искупаться (среднегодовая температура +17С), поэтому берите с собой купальники, полотенца и тапочки для камней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — Организатор в Бенидорм
Провела экскурсии для 3536 туристов
Мы — профессиональная команда гидов, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных путешественников — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На европейском рынке наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Обещаем вам лучшие впечатления!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
L
Lilija
5 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на водопады. Дело не в том, что мы не могли сами читать дальше
съездить-могли, но съездить и просто увидеть красивые места-это одно, а вот когда тебе развёрнуто и проффесионально преподнесена информация, даже о каких то мелочах мимо которых сам прошёл бы мимо и не обратил внимания-это совсем другое. Рекомендую 💯% . Если нас занесёт ещё раз в эти места, обязательно воспользуюсь гидом Лерой. Спасибо Вам Огромное, хороших Вам туристов🤞🥰🎉💯
Дата посещения: 2 сентября 2025
A
Alla
11 авг 2025
Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас ,посетили замок,прогулялись городом,заглянули в лавки с сувенирами,посетили музеи,попробовали местные продукты, читать дальше
также прогулялись по водопадам и даже с удовольствием искупались в них,узнали много нового и интересного.Обычно дети не очень заинтересованы экскурсиями но в этот раз с Валерией им было на столько интересно,что они не переставали задавать ей вопросы,на что получали сразу же ответы в простой и понятной форме.Это была прекрасная прогулка благодаря Валерии ,которая всегда тактично, профессионально и очень интересно преподносила всю информацию об исторических местах. Ещё раз большое спасибо Вам за организацию экскурсии.