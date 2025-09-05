Наша поездка — это глубокое погружение в атмосферу Коста-Бланки. Мы отправимся в Гуадалест — город-крепость, хранящий вековые тайны, и к водопадам Альгар. Пройдём сквозь горный тоннель, поговорим о прошлом замка и пещере с сокровищами, исчезнувшей во время землетрясения. Обсудим быт испанских аристократов и отдохнём у легендарного водохранилища.

Описание экскурсии

Гуадалест — городок Коста-Бланки, привлекающий туристов историей и уникальным расположением. Мы прогуляемся по его современным улицам, полюбуемся крепостью и заглянем в необычные музеи: солонок и перечниц, микро- и макрогигантов, железных дорог и пыток.

Дорога к крепости. Начнём путь от старой прачечной, поднимемся через деревню, где жили слуги и стража крепости. Узкие улочки ведут мимо домиков, встроенных в скалы, с видами на фруктовые сады и апельсиновые рощи. Пройдём через узкий тоннель, который некогда сдерживал войско, и окажемся в крепости с древними бастионами Алкасайба и Сан-Хосе.

Во дворце Каса Ордунья поговорим о жизни испанской аристократии. Заглянем в кухню, кладовые, рабочий кабинет, спальни и часовню. Выйдем из особняка и окажемся у древних руин времён арабских завоеваний с панорамными видами на горы, море и деревушки.

На площади Святого Георгия — покровителя города — увидим старинную тюрьму, мэрию и магазины с местными деликатесами, такими как луковое варенье и традиционные сладости.

Полюбуемся водохранилищем с бирюзовой водой, а затем отправимся к водопадам. Здесь можно искупаться, загадать желание и насладиться целебным воздухом и пейзажами средиземноморского заповедника с редкими растениями.

Во время экскурсии обсудим:

Строительство крепостей в Испании

Тайны горных поселений Коста-Бланки

Легенды о поисках сокровищ

И многое другое!

Организационные детали