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5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Завтра в 09:00
25 мар в 09:00
€200
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бенидорм: винодельня и модерн
Погрузитесь в атмосферу винодельни 18 века и узнайте о секретах виноделия. Откройте для себя уникальное святилище в стиле модерн
Начало: В удобном для вас месте в в городах Бенидорм, Виль...
31 мар в 10:00
3 апр в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
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5%
Водная прогулка
Путешествие в Аликанте, на остров Табарка и в пещеры Канелобре - из Бенидорма
На машине, на катере и пешком по страницам испанских легенд
Начало: В Бенидорме, Аликанте или в пригородах
25 мар в 09:00
26 мар в 09:00
€238
€250 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Индивидуальные»
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