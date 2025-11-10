На этой индивидуальной экскурсии вас ждут три уникальных места: деревня-музей Гуадалест с её захватывающими видами и интересными музеями, мотомузей с редкими экспонатами и выбор между водопадами Альгара и парком динозавров. Это насыщенное путешествие подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления. Транспортные расходы включены, а разнообразие программы позволяет каждому найти что-то по душе
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная деревня Гуадалест
- 🚴 Мотомузей с редкими экспонатами
- 🌊 Живописные водопады Альгара
- 🦖 Парк динозавров для детей
- 🎨 Местные сувениры и ремесла
- 🍇 Дегустация местных продуктов
Что можно увидеть
- Деревня Гуадалест
- Мотомузей
- Водопады Альгара
- Парк динозавров
Описание экскурсии
- Деревня Гуадалест Это место является одним из самых посещаемых не только на побережье Коста Бланка, но и во всей Испании, оно притягивает туристов невероятными видами, которые открываются из небольшого замка и со смотровых площадок на озеро-водохранилище потрясающего бирюзового цвета, на долину среди гор, на сады и на черепичные крыши белых домиков. Кроме того, в этой деревне находится несколько тематических музеев, весьма любопытных: пыток (не для слабонервных!), кукольных домиков (посмотрите на фото — детализация исполнения потрясает воображение), солонок и перечниц (уникальное собрание этих изделий со всего мира и, порой, в самом невероятном дизайне), микрогигантов (экспонаты под лупой или микроскопом). А в местных сувенирных лавочках представлены вещи только испанского производства: украшения, кожаные сумки, веера, металлические декорации для дома и другое.
- Мотомузей и небольшой рынок с местными ремесленными продуктами В музее представлена частная коллекция из 140 мотоциклов и нескольких миниатюрных автомобилей, возраст экспонатов варьируется от 20 до 70 лет: военные и светские, прекрасные и нелепые, удивительные и притягивающие внимание. На мини-рынке можно попробовать и купить разливное вино, а также сезонные фрукты и овощи, домашние колбасы и сыры, сладости, соусы и уксусы, оливковое масло, местные сладости, орехи и другое.
- Последний пункт программы — на ваш выбор: водопады или парк движущихся динозавров. При желании можно даже разделиться: эти места расположены рядом. Водопады, конечно, довольно скромные (особенно ближе к осени), но зато там можно купаться. Кроме того, это очень живописное место, где можно с удовольствием прогуляться вдоль речки (маршрут около 1 км, с подъемом по лестнице в начале). Парк динозавров существует с 2014 года и занял место прежнего парка кактусов. При этом десятки разновидностей диковинных кактусов остались, а динозавры (воссозданные в натуральную величину) в них вписались идеально. Они немного двигаются (шеей, лапами, хвостом) и рычат, что иногда пугает самых маленьких детей. Зато остальным тут — раздолье: и бассейн-лягушатник, и коротенькое 3D-кино про малыша-динозаврика, и побродить среди зарослей кактусов и леденящего душу грозного рычания.
Организационные детали
- Транспортные расходы, работа водителя, платные трассы и парковки включены в стоимость экскурсии.
- В стоимость не входит: питание; вход в замок Гуадалеста (по желанию) €4; вход в музеи миниатюр, кукол и другие (по желанию) €3-5; вход на водопады Альгара €5 (дети до 3-х лет бесплатно, дети 4-10 лет — €2); вход в парк динозавров €15 (дети до 3-х лет бесплатно, дети 4-12 лет — €10). Все цены указаны для взрослых, детям — скидки (до 12-15 лет) или бесплатно (до 3-4 лет).
- Если хотите искупаться в водопадах, то не забудьте взять купальные принадлежности и, желательно, тапочки для плавания — в том случае, если вода с температурой +16… +18 вас не пугает.
- Обязательно наденьте удобную обувь: каблуки или шлепанцы крайне не рекомендуются, ровной асфальтированной дороги в этот день почти не предвидится. Коляска на этом маршруте может быть не очень удобна — мостовые и уклоны в Гуадалесте, лестница на водопадах. Либо в комплекте с ней должен идти сильный папа.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Бенидорм
Провели экскурсии для 634 туристов
Меня зовут Ирина Павлова, я лицензированный гид в Испании. Более 10 лет работаю в туризме в городе Аликанте и окрестностях. Очень люблю работать с маленькими группами до 6 человек. ВЗадать вопрос
Входит в следующие категории Бенидорм
