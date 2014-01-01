Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Сан Себастьян — жемчужина побережья Страны Басков

Гид S.
Гид S. – Гид из Бильбао
Сан Себастьян — жемчужина побережья Страны Басков
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €128 за человека

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Сан Себастьян — жемчужина побережья Страны Басков
Сан Себастьян — жемчужина побережья Страны Басков
А вы знаете что в рейтинге лучших городов мира Сан Себастьян занимает 12-е место, уступая Лондону, Майами, Нью Йорку. И вы должны побывать в этом замечательном городе на берегу Бискайского залива! Пленительный город 🏙️ Сан-Себастьян часто с благоговением называют «жемчужиной Кантабрийского побережья» — за его великолепный залив в форме морской раковины, чистые пляжи и выдающуюся гастрономию. Расположенный во впечатляющем месте, в зеленых предгорьях Пиренеев, этот город когда-то был летней резиденцией испанской королевской семьи.
Здесь до сих пор сохраняется изысканная атмосфера. Мы с вами увидим Залив Ла-Конча, приморский бульвар, дворец Мирамар, горы ⛰️ Игельдо и Ургуй, обнавленный Аквариум, рыбацкий порт и старый центр со множеством закусочных с типичными бутербродиками-пинчос и сидром. В городе есть много прекрасных галерей и музеев, которые вы сможете для себя открыть. Фуникулер 🚠 привезет вас на вершину горы Игельдо, с которой можно любоваться впечатляющими закатами и великолепными панорамными видами. Гордостью Сан-Себастьяна является ослепительный ряд отборных первоклассных отелей и модных бутиков, а также эксклюзивная гастрономия и чарующая природа. Этот элегантный город по-прежнему остается превосходным маршрутом, где можно провести поистине незабываемый отпуск.
Начало и место завершения
🚩 Bilbao
Сан Себастьян — жемчужина побережья Страны Басков
Сан Себастьян — жемчужина побережья Страны Басков
Сан Себастьян — жемчужина побережья Страны Басков
Сан Себастьян — жемчужина побережья Страны Басков

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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