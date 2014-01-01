Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

А вы знаете что в рейтинге лучших городов мира Сан Себастьян занимает 12-е место, уступая Лондону, Майами, Нью Йорку. И вы должны побывать в этом замечательном городе на берегу Бискайского залива! Пленительный город 🏙️ Сан-Себастьян часто с благоговением называют «жемчужиной Кантабрийского побережья» — за его великолепный залив в форме морской раковины, чистые пляжи и выдающуюся гастрономию. Расположенный во впечатляющем месте, в зеленых предгорьях Пиренеев, этот город когда-то был летней резиденцией испанской королевской семьи.

Здесь до сих пор сохраняется изысканная атмосфера. Мы с вами увидим Залив Ла-Конча, приморский бульвар, дворец Мирамар, горы ⛰️ Игельдо и Ургуй, обнавленный Аквариум, рыбацкий порт и старый центр со множеством закусочных с типичными бутербродиками-пинчос и сидром. В городе есть много прекрасных галерей и музеев, которые вы сможете для себя открыть. Фуникулер 🚠 привезет вас на вершину горы Игельдо, с которой можно любоваться впечатляющими закатами и великолепными панорамными видами. Гордостью Сан-Себастьяна является ослепительный ряд отборных первоклассных отелей и модных бутиков, а также эксклюзивная гастрономия и чарующая природа. Этот элегантный город по-прежнему остается превосходным маршрутом, где можно провести поистине незабываемый отпуск.