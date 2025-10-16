Бискайский мост - инженерное чудо, соединяющее два мира.
Португалете, с его средневековой атмосферой и историческими улочками, предлагает погружение в прошлое. Здесь вы увидите базилику Святой Марии и башню Салазара. Гечо, напротив, поражает изяществом вилл и дворцов, рассказывая о буржуазной жизни. Прогулка на пароме по реке позволяет ощутить контрасты этих мест. Это уникальная возможность понять социальные и культурные различия двух пригородов Бильбао
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Бискайский мост
- Базилика Святой Марии
- Башня Салазара
- Площадь Солар
- Памятник Виктору Чаварри
- Киоск
- Церковь Лас-Марседес
Описание водной прогулки
Колоритный Португалете:
- Мы пройдём по улочкам исторического центра, который сохраняет атмосферу средневековой деревни на пути паломников — Камино де Сантьяго
- Поднимемся к базилике Святой Марии — старинному готическому храму с элементами Ренессанса
- Рассмотрим башню Салазара — символ военной мощи и стратегический пункт, с которого контролировали морской трафик
- Выйдем на площадь Солар, где по вторникам, четвергам и субботам в первой половине дня проходит так называемый рынок деревенских женщин. В эти дни здесь можно купить цветы и продукты с огорода
- Увидим памятник Виктору Чаварри, предпринимателю и основателю фабрики печей
- Киоск — я расскажу о традиции воскресных концертов и танцев, которые в этом месте встреч устраивают с 1912 года
- Мы прогуляемся по набережной вдоль устья реки и затем пересечём реку на пароме. По пути я расскажу, в чём уникальность и символичность Бискайского моста
Богатый Гечо
Этот район — живописный городок, известный на весь мир как первоклассный курорт. Мы пройдём по пешеходной зоне и полюбуемся изящными виллами и дворцами баскской буржуазии. Рассмотрим памятники и скульптуры на берегу. Я расскажу о специфике архитектурного микса в этой части Бильбао. И о социальном контексте региона в 20 веке. При желании зайдём в неоготическую церковь Лас-Марседес и закончим прогулку у станции метро Areeta.
Вы узнаете:
- Как мост Бискайя стал символом инженерного гения и индустриального роста, а также связующим звеном между двумя берегами реки
- Как различалась жизнь в промышленном и рабочем Португалете, где родился баскский рок, и в благополучном буржуазном Гечо
- Чем сегодня отличаются жизнь, культура и атмосфера двух пригородов Бильбао, которые связывает мост Бискайя.
Организационные детали
- Проезд на метро и на пароме включён в стоимость
- При желании сделаем небольшой перерыв на кофе и пинчос (не включено в стоимость, средний чек — €10–15 за чел.). Также вы можете взять с собой лёгкий перекус и бутылку воды
- Для детей младшего возраста программа может быть утомительной
- Я встречу вас в районе Португалете или в центре Бальбао у станции метро, и мы вместе доедем до начала маршрута. Дорога займёт около получаса
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Бильбао
Провела экскурсии для 23 туристов
Впервые я приехала в Бильбао много лет назад, когда этот регион казался экзотикой даже самим испанцам. И сразу же безоговорочно влюбилась в город, язык и людей. Моё первое образование — испанский
L
Larisa
16 окт 2025
Были в Бильбао второй раз, но получилось как будто в первый - Ольга, по сути, открыла для нас город заново! Мы узнали за этот день много нового и интересного, прошлись
Входит в следующие категории Бильбао
