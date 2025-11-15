Контрасты Бильбао: от рыбацкой деревни до элитного пригорода
Погрузитесь в мир контрастов Бильбао, где суровые утёсы соседствуют с буржуазными кварталами. Узнайте больше о баскской идентичности
Страна Басков удивляет своими контрастами: от суровых утёсов до буржуазных кварталов. Экскурсия начинается в Португалете, где индустриальная культура сформировала уникальный ритм жизни.
Бискайский подвесной мост, первый в мире, соединяет этот район
с Гечо, где аристократия обустраивала летние резиденции. Церковь Девы Марии Мерседес впечатляет строгим фасадом и росписями на тему Страшного суда.
Прогулка по набережной Лас-Аренас и знакомство с дворцами Лесама-Легисамон, Аррилузе и Циско оставят незабываемые впечатления. Завершите день в старом порту, наслаждаясь местным вином и пинчос
5 причин купить эту экскурсию
🌉 Уникальный Бискайский подвесной мост
🏰 Величественные дворцы и их истории
🌊 Прогулка по набережной Лас-Аренас
🍷 Дегустация местного вина и пинчос
🎨 Искусство и архитектура баскской культуры
Что можно увидеть
Бискайский подвесной мост
Церковь Девы Марии Мерседес
Набережная Лас-Аренас
Дворцы Лесама-Легисамон
Дворцы Аррилузе
Дворцы Циско
Старый порт
Описание экскурсии
Португалете
Поговорим про индустриальный район, где рабочая культура сформировала свой ритм жизни на левом берегу Бискайского залива.
Бискайский подвесной мост (Puente Colgante) Из района Португалете мы переправимся в Гечо через реку Нервьон по первому в мире подвесному мосту. Вы узнаете, как его появление изменило жизнь на берегах реки.
Церковь Девы Марии Мерседес
Мы посетим необычный собор со строгим фасадом и росписями на тему Страшного суда — они были созданы в послевоенную эпоху.
Набережная Лас-Аренас
Прогуляемся по роскошной набережной, где в 19 веке местная аристократия начала обустраивать летние резиденции — чтобы с комфортом принимать модные в те времена морские ванны. Полюбуемся старинными особняками в стиле эклектики и модерна.
Дворцы Лесама-Легисамон, Аррилузе и Циско
Вы узнаете о богатых владельцах этих вилл, их судьбах, хобби и секретах. А ещё я расскажу, как используются эти дворцы сегодня.
Старый порт в бывшей рыбацкой деревне (Puerto Viejo) Мы завершим прогулку в старом порту Альгорта — он до сих пор хранит особый шарм. Здесь можно попробовать местное вино и пинчосы или остаться на обед в одном из аутентичных рыбных ресторанов.
Вы узнаете:
С какими вызовами пришлось столкнуться блестящим инженерным умам в 19 веке, чтобы управлять морем в своих интересах
Как выглядела повседневная жизнь рабочих в Португалете и аристократов в Гечо
Какой напиток здесь считается народным
Какие праздники существуют только в Гечо — и как их принято отмечать
И многое другое!
Гечо — это один из любимых местными районов Большого Бильбао. Я с радостью поделюсь с вами сюжетами из истории и современной баскской жизни. А ещё покажу самые красивые и вкусные локации.
Организационные детали
Проезд на подвесном мосте входит в стоимость
Рекомендуемый возраст 8+
Анна — ваш гид в Бильбао
Провела экскурсии для 324 туристов
Мне очень повезло: я живу в Стране Басков (Бильбао) со своей семьёй и влюбилась в этот край с первого взгляда. Я получаю удовольствие от каждой прогулки с гостями и от
возможности поделиться своим восхищением этой удивительной страной и её трудолюбивыми жителями.
Для меня экскурсия — это не список дат, а прогулка-рассказ о людях, обычаях и тех местах, которые по-настоящему любят местные.
Стараюсь сделать так, чтобы и взрослым, и детям было интересно, а у вас после тура остался список с лучшими местами региона.
Я прошла здесь курс по английскому в туризме, а ранее изучала историю стилей в Британской школе дизайна. У меня широкий круг общения среди местных, поэтому я могу рассказать о регионе «изнутри»: о традициях, современной жизни и тех мелочах, которые не попадают в путеводители.
С радостью помогу спланировать ваш отдых — так, как если бы вы были моими близкими друзьями, приехавшими в гости.