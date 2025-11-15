Страна Басков удивляет своими контрастами: от суровых утёсов до буржуазных кварталов. Экскурсия начинается в Португалете, где индустриальная культура сформировала уникальный ритм жизни.Бискайский подвесной мост, первый в мире, соединяет этот район

с Гечо, где аристократия обустраивала летние резиденции. Церковь Девы Марии Мерседес впечатляет строгим фасадом и росписями на тему Страшного суда. Прогулка по набережной Лас-Аренас и знакомство с дворцами Лесама-Легисамон, Аррилузе и Циско оставят незабываемые впечатления. Завершите день в старом порту, наслаждаясь местным вином и пинчос

Описание экскурсии

Португалете

Поговорим про индустриальный район, где рабочая культура сформировала свой ритм жизни на левом берегу Бискайского залива.

Бискайский подвесной мост (Puente Colgante)

Из района Португалете мы переправимся в Гечо через реку Нервьон по первому в мире подвесному мосту. Вы узнаете, как его появление изменило жизнь на берегах реки.

Церковь Девы Марии Мерседес

Мы посетим необычный собор со строгим фасадом и росписями на тему Страшного суда — они были созданы в послевоенную эпоху.

Набережная Лас-Аренас

Прогуляемся по роскошной набережной, где в 19 веке местная аристократия начала обустраивать летние резиденции — чтобы с комфортом принимать модные в те времена морские ванны. Полюбуемся старинными особняками в стиле эклектики и модерна.

Дворцы Лесама-Легисамон, Аррилузе и Циско

Вы узнаете о богатых владельцах этих вилл, их судьбах, хобби и секретах. А ещё я расскажу, как используются эти дворцы сегодня.

Старый порт в бывшей рыбацкой деревне (Puerto Viejo)

Мы завершим прогулку в старом порту Альгорта — он до сих пор хранит особый шарм. Здесь можно попробовать местное вино и пинчосы или остаться на обед в одном из аутентичных рыбных ресторанов.

Вы узнаете:

С какими вызовами пришлось столкнуться блестящим инженерным умам в 19 веке, чтобы управлять морем в своих интересах

Как выглядела повседневная жизнь рабочих в Португалете и аристократов в Гечо

Какой напиток здесь считается народным

Какие праздники существуют только в Гечо — и как их принято отмечать

И многое другое!

Гечо — это один из любимых местными районов Большого Бильбао. Я с радостью поделюсь с вами сюжетами из истории и современной баскской жизни. А ещё покажу самые красивые и вкусные локации.

Организационные детали