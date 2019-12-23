19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всем доброе время суток! Были с Натальей на экскурсии "Сокровища Бискайи". Всем кто решился посмотреть страну Басков, обязательно рекомендуем, эту экскурсию! Совершенные, потрясающие и захватывающие виды Сан Хуан де Гастелугаче! Подвесной Мост Бискайи - летающий паром через реку Нервьон, соединяет города Португалете и Гечо, один из немногочисленных сохранившихся мостов эпохи промышленной революции. Рыбацкое поселение Гечо - восхищает своими улочками и домами, прекрасным видом на океан и набережную.

Все это и еще много интересного нам показала Наталья! Экскурсия выстроена очень лаконично и грамотно! Исторические факты пересекаются с информацией о современном времени страны Басков и ни сколько не утомляет. Время пролетает не заметно и остается желание вернуться и еще раз все "ЭТО" увидеть!!! Наталья очень любит свое дело и умеет заразить любовью ко всему о чем рассказывает и показывает )))

Еще хочется выразить благодарность за человечность и участие к ситуации в которой мы оказались... Во время прибывания в Бильбао, у меня была украдена сумка с паспортом... Наталья очень помогла нам в нашем возвращении в Россию.

Спасибо огромное тебе Наташа!!!