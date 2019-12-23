19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Скалистые берега, красивые островки и рыбацкие деревушки — авто-путешествие по окрестностям Бильбао

Наталья
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Наталья – ваш гид
Скалистые побережья с уникальными геологическими образованиями, живописные островки со старинными часовнями и морскими птицами, рыбацкие деревушки с баскской кухней — на этой экскурсии вы посетите одни из самых красивых окрестностей не только Бильбао, но и всей Испании.

250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Сокровища Бискайи
Сокровища Бискайи

Программа

  • Экскурсия начнется с осмотра одного из самых удивительных строений Испании — старинного Подвесного Моста Бискайи, признанного Достоянием Человечества ЮНЕСКО. Вы даже сможете пройтись по его стальной конструкции на высоте более 50 метров или прокатиться на подвесной платформе через реку Нервион.
  • Наш путь продолжится в типичной рыбацкой деревушке на побережье Бискайи, Гечо, где вы прогуляетесь по ее извилистым улочкам с белеными домиками, утопающими в цветах и уютными тавернами, а по пути я вам поведую увлекательную историю о славных баскских мореплавателях и рыболовах. По желанию, обед в портовом ресторане.
  • После обеда мы отправимся в одно из самых красивых мест Испании — Сан Хуан де Гастелугаче. Это место было выбрано как одно из 7 чудес Испании. Баскское побережье в этой местности скалистое и неприступное, а море выточило в прибрежных скалах причудливые образования, туннели, арки и пещеры. Остров Гастелугаче находится в центре этих геологических формирований, рядом с другим живописным островком Акеце, который известен как Остров Зайцев, настоящий рай для морских птиц. На острове приютилась маленькая старинная часовня, к которой с суши можно дойти по узкой каменной лестнице, насчитывающей 237 ступеней. Согласно легенде, тот кто доберется до часовни должен три раза позвонить в колокол и загадать желание.
  • В завершении экскурсии мы отправимся в портовый городок Бакио. Это идеальное место для знакомства с баскскими пинчос в сочетании с лучшими винами Страны Басков — Чаколи и Риоха Алавеса.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы.
  • Дополнительные расходы: трансфер из других городов к месту начала экскурсии; обед, закуски, напитки; входные билеты(на Бискайский мост (7 евро/чел.).
  • Данная экскурсия при желании (по предварительному запросу) может быть дополнена посещением: замка Бутрон в провинции Бискайя — 50 евро за группу; музея вина Чаколи с дегустацией — 50 евро за группу.
Сокровища Бискайи
Сокровища Бискайи
Сокровища Бискайи
Сокровища Бискайи
Сокровища Бискайи
Сокровища Бискайи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 декабря 2019
Экскурсия прошла на отличном уровне! Посетили интересные , не забываемые места ! Всем рекомендую !
15 декабря 2019
Очень интересная экскурсия, которую я с удовольствием рекомендую. Наталья увлеченный свои делом человек и поэтому рассказ получается очень живым, насыщенным деталями. Я получила большое удовольствие и от прогулки и от массы интересной информации. Спасибо!)))
14 октября 2019
Я турист со стажем и при общении с гидом Наталией вспомнились наши советские гиды обладавшие не только блестящими знаниями и правильной речью.но и желанием окутать тебя теплом, заботой.И конечно атлантическое побережье с его суровой красотой.Все было очень здорово. Рекомендую всем кто хоть чуть чуть любит Испанию
1 октября 2019
Отличная экскурсия! Всем рекомендую! Гид Наталья очень эрудированный и интересный рассказчик. Маршрут составлен идеально и позволяет посмотреть много достопримечательностей за относительно короткое время. Гиду отдельное спасибо!!!

С уважением,

Александр

экскурсия 26.09.2019
7 августа 2019
Увы, ливневый дождь помешал нам реализовать все задуманное. Тем не менее мы остались очень довольны Натальей, и ее подачей материала. и умению общаться. Несмотря на ужасную погоду, Бильбао нам очень понравился. Появилось желание повторного посещения города и более подробного изучения.
6 мая 2019
Спасибо Наталье за содержательную и насыщенную экскурсию.
15 апреля 2019
Гид Наталья пунктуально забрала нас от места нашего проживания. На протяжении всего пути она рассказывала нам и об Испании в целом, и о достопримечательностях, которые нам предстояло посетить.
Экскурсия интересная. Самостоятельно ехать по такому достаточно протяжённому маршруту нам было бы некомфортно.
Если вы остановились в Бильбао на пару дней, то эта экскурсия поможет получить полное впечатление о стране Басков.
21 марта 2019
Мы очень рады, что нашим гидом по Бискайе была Наталья, благодаря которой началось наше настоящее знакомство со страной Басков. Мы смогли узнать очень многое за короткое время, посетили колоритный рыбацкий городок и проехались на переправе по Бискайскому мосту. Самая замечательная часть экскурсии - это Гастелугаче, маленький скалистый островок с часовней, ставший известным как драконий камень во вселенной игры престолов. Всем, кто собирается исследовать страну Басков, рекомендую обратить внимание на эту экскурсию. Мы остались очень довольны и с большим количеством впечатлений, спасибо большое Наталье! Мы обязательно вернёмся сюда и не раз!
16 марта 2019
Всем доброе время суток! Были с Натальей на экскурсии "Сокровища Бискайи". Всем кто решился посмотреть страну Басков, обязательно рекомендуем, эту экскурсию! Совершенные, потрясающие и захватывающие виды Сан Хуан де Гастелугаче! Подвесной Мост Бискайи - летающий паром через реку Нервьон, соединяет города Португалете и Гечо, один из немногочисленных сохранившихся мостов эпохи промышленной революции. Рыбацкое поселение Гечо - восхищает своими улочками и домами, прекрасным видом на океан и набережную.
Все это и еще много интересного нам показала Наталья! Экскурсия выстроена очень лаконично и грамотно! Исторические факты пересекаются с информацией о современном времени страны Басков и ни сколько не утомляет. Время пролетает не заметно и остается желание вернуться и еще раз все "ЭТО" увидеть!!! Наталья очень любит свое дело и умеет заразить любовью ко всему о чем рассказывает и показывает )))
Еще хочется выразить благодарность за человечность и участие к ситуации в которой мы оказались... Во время прибывания в Бильбао, у меня была украдена сумка с паспортом... Наталья очень помогла нам в нашем возвращении в Россию.
Спасибо огромное тебе Наташа!!!
25 декабря 2018
Шикарная экскурсия! Наталья отличный гид и прекрасный расказчик! Хорошо раскрывает культуру Басков и севера Испании изнутри. Кроме того Наталья очень приятный, доброжелательный и готовый помочь человек! Мы были с женой и двумя детьми, все остались очень довольны. Великолепные впечатления и много полезной информации. Всем рекомендую!
Ещё 9 отзывов

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