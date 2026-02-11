19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Сокровища Бискайи

Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
Скалистые побережья, живописные островки и рыбацкие деревушки - экскурсия «Сокровища Бискайи» предлагает уникальные впечатления от посещения окрестностей Бильбао.

Начав с осмотра Подвесного Моста Бискайи, вы сможете пройтись по его стальной конструкции
читать дальшеуменьшить

или прокатиться на подвесной платформе. В Гечо прогуляетесь по улочкам с белеными домиками и узнаете историю баскских мореплавателей.

В Сан Хуан де Гастелугаче увидите геологические образования и старинную часовню, а в Бакио попробуете баскские пинчос и вина Чаколи и Риоха Алавеса

5
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Подвесной мост Бискайи
  • 🏘️ Рыбацкая деревушка Гечо
  • 🏝️ Остров Сан Хуан де Гастелугаче
  • 🍷 Баскская кухня и вина
  • 📜 Увлекательные истории
Сокровища Бискайи
Сокровища Бискайи
Сокровища Бискайи

Что можно увидеть

  • Подвесной мост Бискайи
  • Гечо
  • Сан Хуан де Гастелугаче
  • Бакио

Описание экскурсии

  • Экскурсия начнется с осмотра одного из самых удивительных строений Испании — старинного Подвесного Моста Бискайи, признанного Достоянием Человечества ЮНЕСКО. Вы даже сможете пройтись по его стальной конструкции на высоте более 50 метров или прокатиться на подвесной платформе через реку Нервион.
  • Наш путь продолжится в типичной рыбацкой деревушке на побережье Бискайи, Гечо, где вы прогуляетесь по ее извилистым улочкам с белеными домиками, утопающими в цветах и уютными тавернами, а по пути я вам поведую увлекательную историю о славных баскских мореплавателях и рыболовах. По желанию, обед в портовом ресторане.
  • После обеда мы отправимся в одно из самых красивых мест Испании — Сан Хуан де Гастелугаче. Это место было выбрано как одно из 7 чудес Испании. Баскское побережье в этой местности скалистое и неприступное, а море выточило в прибрежных скалах причудливые образования, туннели, арки и пещеры. Остров Гастелугаче находится в центре этих геологических формирований, рядом с другим живописным островком Акеце, который известен как Остров Зайцев, настоящий рай для морских птиц. На острове приютилась маленькая старинная часовня, к которой с суши можно дойти по узкой каменной лестнице, насчитывающей 237 ступеней. Согласно легенде, тот кто доберется до часовни должен три раза позвонить в колокол и загадать желание.
  • В завершении экскурсии мы отправимся в портовый городок Бакио. Это идеальное место для знакомства с баскскими пинчос в сочетании с лучшими винами Страны Басков — Чаколи и Риоха Алавеса.

Организационные детали

  • В стоимость включен транспорт.
  • Дополнительные расходы: трансфер из других городов к месту начала экскурсии; обед, закуски, напитки; входные билеты (на Бискайский мост — 7 евро/чел.).
  • При желании (по предварительному запросу) маршрут можно дополнить посещением: замка Бутрон в провинции Бискайя — 50 евро за группу; музея вина Чаколи с дегустацией — 50 евро за группу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Бильбао
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1431 туриста
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
читать дальшеуменьшить

Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу самые интересные места. Позабочусь, чтобы во время отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с её неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
1
3
2
1
Е
Хотим поблагодарить Наталью за замечательную экскурсию «Сокровища Бискайи». Не смотря на прохладную и дождливую погоду, мы смогли посмотреть все запланированные места: Гастелугаче, Гечо, Бискайский мост и ещё заехали в Бутрон.
читать дальшеуменьшить

Наталья замечательный гид и собеседник, узнали очень много о Стране Басков, о Бильбао и об Испании. Сами, за один день этот маршрут бы не проехали. Очень рекомендуем эту экскурсию с Натальей!!!

Вам был полезен этот отзыв?
В
Были на автомобильной экскурсии с Натальей. Экскурсия замечательная, комфортное общение, интересный маршрут. Мы очень довольны поездкой, спасибо большое Наталье. Однозначно рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
А
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы смогли прикоснуться к сказочным местам. Гастелугаче - действительно фантастическое место. Виды и, правда, завораживают.
читать дальшеуменьшить

Узнали, что дополнительную популярность этому месту принесли съемки культового фильма" Игра престолов". Посетили мы и Бермео - очаровательный рыбацкий городок. Вокруг порта просто идиллия - пряничные домики стоят, словно прижавшись друг к другу. Таким городкам можно посвящать целые оды, но лучше увидеть всё воочию. И мы, конечно, рекомендуем этот познавательный тур в сопровождении Натальи, умницы, красавицы, влюблённой в свой благородный труд. Наталья - настоящий профессионал своего дела. Спасибо ей за всё!

Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы+2
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы
Вам был полезен этот отзыв?
К
Нам очень понравилась индивидуальная поездка на автомобиле. Наталья показала нам самые интересные места: живописный Сан-Хуан-де-Гастелугаче, уютный Гечо и впечатляющий Бискайский мост.

Гид прекрасно знает регион, рассказывала интересно и понятно. В Гечо
читать дальшеуменьшить

посоветовала нам прекрасный ресторан с отличной местной кухней. Передвижение на машине было комфортным, маршрут хорошо продуман.

Наталья - внимательный и профессиональный гид, учитывала все наши пожелания. Остались только положительные впечатления от экскурсии. Однозначно рекомендуем!

Нам очень понравилась индивидуальная поездка на автомобиле. Наталья показала нам самые интересные места: живописный Сан-Хуан-де-Гастелугаче, уютный
Нам очень понравилась индивидуальная поездка на автомобиле. Наталья показала нам самые интересные места: живописный Сан-Хуан-де-Гастелугаче, уютный
Нам очень понравилась индивидуальная поездка на автомобиле. Наталья показала нам самые интересные места: живописный Сан-Хуан-де-Гастелугаче, уютный
Вам был полезен этот отзыв?
A
Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Чудесная экскурсия с красивейшими видами Бискайи и интереснейшим рассказом! Горячо рекомендую.
Чудесная экскурсия с красивейшими видами Бискайи и интереснейшим рассказом! Горячо рекомендую.
Чудесная экскурсия с красивейшими видами Бискайи и интереснейшим рассказом! Горячо рекомендую.
Чудесная экскурсия с красивейшими видами Бискайи и интереснейшим рассказом! Горячо рекомендую.
Чудесная экскурсия с красивейшими видами Бискайи и интереснейшим рассказом! Горячо рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бильбао

Похожие экскурсии на «Сокровища Бискайи»

Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Пешая
3 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Завтра в 08:30
15 авг в 08:00
от €177 за всё до 5 чел.
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Узнать, как индустриальный центр стал символом современного искусства, архитектуры и урбанизма
Начало: На Plaza Circular
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €155 за всё до 6 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Пешая
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
От горных восстаний до лепестков чертополоха: город, в который вы влюбитесь и захотите вернуться
Начало: Casco Viejo
15 авг в 10:30
16 авг в 10:30
от €155 за всё до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
6 сен в 11:00
7 сен в 11:00
от €250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бильбао. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бильбао
от €500 за экскурсию