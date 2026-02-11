19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Скалистые побережья, живописные островки и рыбацкие деревушки - экскурсия «Сокровища Бискайи» предлагает уникальные впечатления от посещения окрестностей Бильбао.
Начав с осмотра Подвесного Моста Бискайи, вы сможете пройтись по его стальной конструкции
Начав с осмотра Подвесного Моста Бискайи, вы сможете пройтись по его стальной конструкции
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Подвесной мост Бискайи
- 🏘️ Рыбацкая деревушка Гечо
- 🏝️ Остров Сан Хуан де Гастелугаче
- 🍷 Баскская кухня и вина
- 📜 Увлекательные истории
Что можно увидеть
- Подвесной мост Бискайи
- Гечо
- Сан Хуан де Гастелугаче
- Бакио
Описание экскурсии
- Экскурсия начнется с осмотра одного из самых удивительных строений Испании — старинного Подвесного Моста Бискайи, признанного Достоянием Человечества ЮНЕСКО. Вы даже сможете пройтись по его стальной конструкции на высоте более 50 метров или прокатиться на подвесной платформе через реку Нервион.
- Наш путь продолжится в типичной рыбацкой деревушке на побережье Бискайи, Гечо, где вы прогуляетесь по ее извилистым улочкам с белеными домиками, утопающими в цветах и уютными тавернами, а по пути я вам поведую увлекательную историю о славных баскских мореплавателях и рыболовах. По желанию, обед в портовом ресторане.
- После обеда мы отправимся в одно из самых красивых мест Испании — Сан Хуан де Гастелугаче. Это место было выбрано как одно из 7 чудес Испании. Баскское побережье в этой местности скалистое и неприступное, а море выточило в прибрежных скалах причудливые образования, туннели, арки и пещеры. Остров Гастелугаче находится в центре этих геологических формирований, рядом с другим живописным островком Акеце, который известен как Остров Зайцев, настоящий рай для морских птиц. На острове приютилась маленькая старинная часовня, к которой с суши можно дойти по узкой каменной лестнице, насчитывающей 237 ступеней. Согласно легенде, тот кто доберется до часовни должен три раза позвонить в колокол и загадать желание.
- В завершении экскурсии мы отправимся в портовый городок Бакио. Это идеальное место для знакомства с баскскими пинчос в сочетании с лучшими винами Страны Басков — Чаколи и Риоха Алавеса.
Организационные детали
- В стоимость включен транспорт.
- Дополнительные расходы: трансфер из других городов к месту начала экскурсии; обед, закуски, напитки; входные билеты (на Бискайский мост — 7 евро/чел.).
- При желании (по предварительному запросу) маршрут можно дополнить посещением: замка Бутрон в провинции Бискайя — 50 евро за группу; музея вина Чаколи с дегустацией — 50 евро за группу.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Бильбао
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1431 туриста
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хотим поблагодарить Наталью за замечательную экскурсию «Сокровища Бискайи». Не смотря на прохладную и дождливую погоду, мы смогли посмотреть все запланированные места: Гастелугаче, Гечо, Бискайский мост и ещё заехали в Бутрон.
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В
Были на автомобильной экскурсии с Натальей. Экскурсия замечательная, комфортное общение, интересный маршрут. Мы очень довольны поездкой, спасибо большое Наталье. Однозначно рекомендуем
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А
Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы смогли прикоснуться к сказочным местам. Гастелугаче - действительно фантастическое место. Виды и, правда, завораживают.
+2
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К
Нам очень понравилась индивидуальная поездка на автомобиле. Наталья показала нам самые интересные места: живописный Сан-Хуан-де-Гастелугаче, уютный Гечо и впечатляющий Бискайский мост.
Гид прекрасно знает регион, рассказывала интересно и понятно. В Гечо
Гид прекрасно знает регион, рассказывала интересно и понятно. В Гечо
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A
Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
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Е
Чудесная экскурсия с красивейшими видами Бискайи и интереснейшим рассказом! Горячо рекомендую.
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