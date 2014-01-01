Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Панорамный тур вдоль побережья Бискайского залива, с посещением живописных мест: Getxo отличный пример архитектуры конца девятнадцатого века с его подвесным паромом-мостом. Bakio и виноградники «чаколи». Gaztelugatxe — волшебное место, скала окруженная морем и на вершине рыбацкая церквушка. Bermeo, старинная рыбацкая деревня где пахнет вкусной жареной рыбой. Mundaka, место встречи поклонников сёрфинга со всего мира и биосферный заповедник Urdaibai.

Герника. Небольшой город 🏙️ в провинции Бискайя, население которого составляет всего 16 тысяч человек. Гернику называют духовной столицей ⭐️ Эускади, отводя ей особую роль в истории 📖 Страны Басков. Здесь испокон веков собирались под сенью «баскского дуба» старейшины этого народа, здесь испанский монарх подтверждал привилегии, закрепленные в кодексе баскских законов. Неслучайно, желая отомстить непокорному народу, фашистский диктатор Франко выбрал своей мишенью именно Гернику. В разгар Гражданской войны 26 апреля 1937 года мирный город впервые в истории человечества подвергся массированной бомбардировке германской авиацией, приведшей к большому количеству жертв среди населения. Потрясенный этой трагедией П. Пикассо написал свое знаменитое полотно «Герника», признанное одним из самых сильных художественных произведений, обличающих ужасы войны. В настоящее время в городском саду Герники растет молодой дубок, выросший из желудя священного дуба. Поблизости от этого места расположена Каса-де-Хунтас, где в 1979 году Эускади была провозглашена автономией.