Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Сказочное побережье Басконии

Гид S.
Гид S. – Гид из Бильбао
Сказочное побережье Басконии
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €321 за человека

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Сказочное побережье Басконии
Сказочное побережье Басконии
Панорамный тур вдоль побережья Бискайского залива, с посещением живописных мест: Getxo отличный пример архитектуры конца девятнадцатого века с его подвесным паромом-мостом. Bakio и виноградники «чаколи». Gaztelugatxe — волшебное место, скала окруженная морем и на вершине рыбацкая церквушка. Bermeo, старинная рыбацкая деревня где пахнет вкусной жареной рыбой. Mundaka, место встречи поклонников сёрфинга со всего мира и биосферный заповедник Urdaibai.
Герника. Небольшой город 🏙️ в провинции Бискайя, население которого составляет всего 16 тысяч человек. Гернику называют духовной столицей ⭐️ Эускади, отводя ей особую роль в истории 📖 Страны Басков. Здесь испокон веков собирались под сенью «баскского дуба» старейшины этого народа, здесь испанский монарх подтверждал привилегии, закрепленные в кодексе баскских законов. Неслучайно, желая отомстить непокорному народу, фашистский диктатор Франко выбрал своей мишенью именно Гернику. В разгар Гражданской войны 26 апреля 1937 года мирный город впервые в истории человечества подвергся массированной бомбардировке германской авиацией, приведшей к большому количеству жертв среди населения. Потрясенный этой трагедией П. Пикассо написал свое знаменитое полотно «Герника», признанное одним из самых сильных художественных произведений, обличающих ужасы войны. В настоящее время в городском саду Герники растет молодой дубок, выросший из желудя священного дуба. Поблизости от этого места расположена Каса-де-Хунтас, где в 1979 году Эускади была провозглашена автономией.
Начало и место завершения
🚩 Bilbao
Сказочное побережье Басконии
Сказочное побережье Басконии
Сказочное побережье Басконии
Сказочное побережье Басконии
Сказочное побережье Басконии
Сказочное побережье Басконии
Сказочное побережье Басконии

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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