Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия ⛳ по городу, во время которой Вы увидите Папский дворец, кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом, церковный парк 🌳 с Малым Дворцом, видами на Рону и Город 🏙️ Кардиналов, мост Сент Бенезэ, бывший Монетный двор, площадь Часов, церковь ⛪ святого Петра и городской театр.

Древнеримский Авенио — Господин вод — несомненно, один из самых элегантных городов в Провансе. С 1309 года, на целых 70 с лишним лет, стал столицей ⭐️ католического мира, в период так называемого «Авиньонского пленения Церкви». Папский дворец, строившийся в течение 30 лет, стал одним из самых больших и пышных феодальных замков Европы.

Украшением города можно назвать величественные постройки на Рок-де-Дом — 58 метровой скале над Роной. На вершине скалы возвышается великолепный и прекрасный кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом. Собор славится своей богатой историей 📖, парком, из которого открывается волшебный вид на реку Рону и Вильнев лез Авиньон (Город Кардиналов), знаменитый мост Сент Бенезэ.

Авиньон можно назвать ещё и одной из самых престижных театральных площадок мира. Вот уже более 60 лет Авиньон славится своим Международным Театральным Фестивалем, впервые организованным в 1947 году знаменитым актером и режиссером Жаном Виларом.

Небольшой переезд в Город Кардиналов — Вильнев-лез-Авиньон. Осмотр основных достопримечательностей 🏛️ в 3 километрах от Авиньона, но уже в соседнем департаменте, на противоположном берегу Роны, раскинулся город кардинальских дворцов и жилища высших сановников папского двора XIV века. За пределами крепостных стен Авиньона, в живописной сельской местности придворные обустраивали свои владения, часть из которых сохранилась до наших дней.

На подступах к городу, с береговой стороны, возвышается Башня Филиппа Красивого — символ мощи политической власти короля Франции, у самых границ Папских территорий. Со смотровой площадки Башни открывается великолепный вид на Рону и окрестности.

Чуть дальше расположился величественный Форт Сен-Андре, построенный по указу короля. Крепость включала в себя бенедиктинский монастырь и целую деревушку. Именно вокруг монастыря, на вершине холма Андаон, пользуясь его естественной неприступностью, и возникнет Вильнев.

Вблизи расположен бывший картезианский монастырь — Шартрез-дю-Валь-де-Бенедикцион, основанный в XIV веке авиньонским папой Иннокентием VI. В городе также находится коллегиальная церковь Notre-Dame в средиземноморском готическом стиле с единственным нефом, которую построил в XIV в., кардинал Арно де Виа, племянник Папы Иоанна XXII.