Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».

Гид S.
Гид S. – Гид из Фигераса
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €268 за человека

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Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия ⛳ по городу, во время которой Вы увидите Папский дворец, кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом, церковный парк 🌳 с Малым Дворцом, видами на Рону и Город 🏙️ Кардиналов, мост Сент Бенезэ, бывший Монетный двор, площадь Часов, церковь ⛪ святого Петра и городской театр.
Древнеримский Авенио — Господин вод — несомненно, один из самых элегантных городов в Провансе. С 1309 года, на целых 70 с лишним лет, стал столицей ⭐️ католического мира, в период так называемого «Авиньонского пленения Церкви». Папский дворец, строившийся в течение 30 лет, стал одним из самых больших и пышных феодальных замков Европы.
Украшением города можно назвать величественные постройки на Рок-де-Дом — 58 метровой скале над Роной. На вершине скалы возвышается великолепный и прекрасный кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом. Собор славится своей богатой историей 📖, парком, из которого открывается волшебный вид на реку Рону и Вильнев лез Авиньон (Город Кардиналов), знаменитый мост Сент Бенезэ.
Авиньон можно назвать ещё и одной из самых престижных театральных площадок мира. Вот уже более 60 лет Авиньон славится своим Международным Театральным Фестивалем, впервые организованным в 1947 году знаменитым актером и режиссером Жаном Виларом.
Небольшой переезд в Город Кардиналов — Вильнев-лез-Авиньон. Осмотр основных достопримечательностей 🏛️ в 3 километрах от Авиньона, но уже в соседнем департаменте, на противоположном берегу Роны, раскинулся город кардинальских дворцов и жилища высших сановников папского двора XIV века. За пределами крепостных стен Авиньона, в живописной сельской местности придворные обустраивали свои владения, часть из которых сохранилась до наших дней.
На подступах к городу, с береговой стороны, возвышается Башня Филиппа Красивого — символ мощи политической власти короля Франции, у самых границ Папских территорий. Со смотровой площадки Башни открывается великолепный вид на Рону и окрестности.
Чуть дальше расположился величественный Форт Сен-Андре, построенный по указу короля. Крепость включала в себя бенедиктинский монастырь и целую деревушку. Именно вокруг монастыря, на вершине холма Андаон, пользуясь его естественной неприступностью, и возникнет Вильнев.
Вблизи расположен бывший картезианский монастырь — Шартрез-дю-Валь-де-Бенедикцион, основанный в XIV веке авиньонским папой Иннокентием VI. В городе также находится коллегиальная церковь Notre-Dame в средиземноморском готическом стиле с единственным нефом, которую построил в XIV в., кардинал Арно де Виа, племянник Папы Иоанна XXII.
Начало и место завершения
🚩 Figueres
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».
Обзорная экскурсия по «городу Пап» и «городу кардиналов».

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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