Индивидуальная
до 10 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Погрузитесь в мир мавританской архитектуры и изумрудных садов. Откройте для себя Альгамбру и Хенералифе с их уникальными историями и видами
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кварталы Гранады: Альбайсин и Сакромонте
Познакомьтесь с уникальными кварталами Гранады: Альбайсин и Сакромонте. Откройте для себя историю, культуру и потрясающие виды на Альгамбру
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Исследуйте живописные холмы Гранады, насладитесь видами Альгамбры и Сакромонте, откройте для себя уникальные домики-пещеры и закаты с высоты
Начало: На Plaza Nueva
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€210 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 ноября 2025Алим- отличный рассказчик, знает все про Гранаду и даже больше: где какой дворец, кто его владелец, историю каждой улицы и
- ММихаил1 ноября 2025Экскурсия с Алимом превзошла все ожидания! Он прекрасно владеет темой и рассказывает так увлекательно, что история Гранады и Альгамбры оживает.
- ААлександр9 октября 2025Никакого занудства и косноязычия, Алим прекрасно владеет темой, рассказывает очень интересно. Помог попасть в Альгамбру, несмотря на sold out на сайте. Искренне рекомендую
- ООльга5 октября 2025Очень понравилось. Сразу складывается впечатление от города, посмотрели много красивых мест, которые без гида вы никогда сами не найдете: гостиница
- ООльга21 сентября 2025Все понравилось. Спасибо
- RRinat2 августа 2025Отличная экскурсия с Алимом, прогулялись по основным историческим местам Гранады. Алим замечательный рассказчик и очень приятный человек. Откликнулся очень быстро
- ДДарина26 июля 2025Экскурсия удалась. Спасибо Елене. Ей удалось погрузить нас в историю и культуру этого необыкновенного города. Обширными знаниями, поэтическими образами и позитивным настроением щедро делилась с нами Елена. Буду рекомендовать всем, кто отправится в Гранаду.
- ТТатьяна5 мая 2025Алим смог за 2 часа не только рассказать о городе, но и посоветовать, где можно отдохнуть и поесть (выпить чаю). Подсказал, что еще мы можем посмотреть в дальнейшем, путешествуя по Испании.
- ММарина30 апреля 2025Огромное спасибо Алиму за увлекательную экскурсию по Альгамбре! Без его помощи мы бы туда и не попали, билеты на сайты
- ИИрина29 апреля 2025Ода благодарности Алиму! Великолепный гид, замечательный рассказчик и человек. Факты летели, превращаюсь в образы, запоминались без напряжения и усталости. Не
- ЕЕлена24 апреля 2025Спасибо большое Алиму! Мы провели чудесный день в прекрасном городе Гранада! Пунктуален, доброжелателен, познавательный рассказ об истории города, интересный собеседник.
- ММария23 апреля 2025У нас с мужем был один свободный вечер в Гранаде, после небольшой самостоятельной прогулки мы поняли,что город лучше смотреть с
- ЕЕкатерина19 апреля 2025Спасибо большое Алиму, что помог чудом найти билеты в Альгамбру и провел очень интересную экскурсию. Дворец прекрасный, достопримечательность мирового масштаба, рекомендуем обращаться к Алиму!
- ББорис19 апреля 2025Алим провёл для нас отличную экскурсию по Гранаде. Помог с билетами в Альгамбру, что сильно упростило организацию. Рассказывает увлекательно, маршрут продуман, всё было очень комфортно. Спасибо!
- ААнна8 апреля 2025Замечательна экскурсия, много новой познавательной информации. Алим, без сомнения, лучший гид Гранады! Очень рекомендуем обращаться именно к нему!
- ФФарида8 апреля 2025Всем хочется порекомендовать экскурсии по Гранаде с великолепным гидом Алимом. В нем сочетается глубокое знание истории, культуры с талантом рассказчика,
- ООльга8 апреля 2025Большое спасибо Алиму за прекрасную экскурсию в АльГамбру и по ее окрестностям. Алим помог с билетами, отлично провел экскурсию по
- KKosenko12 января 2025Большое спасибо Алиму за великолепную экскурсию! Очень интересно рассказывал, много исторических фактов. Да и просто Алим приятный собеседник, много интересного узнали от него о жизни в Испании. Рекомендуем!
- ЕЕкатерина30 декабря 2024Прекрасная экскурсия. Алим - очень профессиональный гид с глубоким знанием истории
- ААндрей29 декабря 2024Мы часто путешествуем и побывали на очень большом количестве экскурсий - данная программа от Алима (и также экскурсия в Альгамбру)
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гранаде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в декабре 2025
Сейчас в Гранаде в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 210. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Гранаде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 73 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль