Активности – экскурсии в Гранаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Гранаде на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Пешая
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Погрузитесь в мир мавританской архитектуры и изумрудных садов. Откройте для себя Альгамбру и Хенералифе с их уникальными историями и видами
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кварталы Гранады: Альбайсин и Сакромонте
Познакомьтесь с уникальными кварталами Гранады: Альбайсин и Сакромонте. Откройте для себя историю, культуру и потрясающие виды на Альгамбру
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Исследуйте живописные холмы Гранады, насладитесь видами Альгамбры и Сакромонте, откройте для себя уникальные домики-пещеры и закаты с высоты
Начало: На Plaza Nueva
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€210 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 ноября 2025
    Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
    Алим- отличный рассказчик, знает все про Гранаду и даже больше: где какой дворец, кто его владелец, историю каждой улицы и
    читать дальше

    квартала, где в городе лучшие фламенко вечера и где вкусно поесть. Рекомендуем!
    В следующий раз, когда будем в Гранаде, обязательно погуляем еще с Алимом по городу и окрестностям!

  • М
    Михаил
    1 ноября 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Экскурсия с Алимом превзошла все ожидания! Он прекрасно владеет темой и рассказывает так увлекательно, что история Гранады и Альгамбры оживает.
    читать дальше

    Маршрут был продуман до мелочей: мы посетили главные достопримечательности, а благодаря его помощи без проблем попали в Альгамбру. Без экскурсовода это путешествие не было бы таким познавательным и запоминающимся — Алим сделал его по-настоящему особенным. Он не только делился интересными фактами, но и давал полезные советы, где вкусно поесть, отдохнуть и что еще посмотреть в Испании. Очень приятный человек и замечательный рассказчик, благодаря которому у нас остались только теплые воспоминания. Рекомендуем всем!

  • А
    Александр
    9 октября 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Никакого занудства и косноязычия, Алим прекрасно владеет темой, рассказывает очень интересно. Помог попасть в Альгамбру, несмотря на sold out на сайте. Искренне рекомендую
  • О
    Ольга
    5 октября 2025
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Очень понравилось. Сразу складывается впечатление от города, посмотрели много красивых мест, которые без гида вы никогда сами не найдете: гостиница
    читать дальше

    в бывшем аристократическом особняке, церковь, где непрерывно молятся монахини, и тд.
    Все организовано прекрасно. Гид посоветовал хороший ресторан для обеда после экскурсии.

  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Все понравилось. Спасибо
  • R
    Rinat
    2 августа 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Отличная экскурсия с Алимом, прогулялись по основным историческим местам Гранады. Алим замечательный рассказчик и очень приятный человек. Откликнулся очень быстро
    читать дальше

    и нашёл время для нас, несмотря на позднее уведомление в 1 день. Маршрут отлично спланирован, у нас остались только приятные воспоминания. Очень рекомендуем посетить Гранаду и взять экскурсию с Алимом.

  • Д
    Дарина
    26 июля 2025
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Экскурсия удалась. Спасибо Елене. Ей удалось погрузить нас в историю и культуру этого необыкновенного города. Обширными знаниями, поэтическими образами и позитивным настроением щедро делилась с нами Елена. Буду рекомендовать всем, кто отправится в Гранаду.
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Алим смог за 2 часа не только рассказать о городе, но и посоветовать, где можно отдохнуть и поесть (выпить чаю). Подсказал, что еще мы можем посмотреть в дальнейшем, путешествуя по Испании.
  • М
    Марина
    30 апреля 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Огромное спасибо Алиму за увлекательную экскурсию по Альгамбре! Без его помощи мы бы туда и не попали, билеты на сайты
    читать дальше

    были распроданы на месяц вперед.
    Мы были с детьми, Алим заинтересовал всех, и шестилетку, и подростка. Ну а про взрослых и говорить нечего! Легкая подача информации, интересная беседа, все время живое общение и диалог. В общем, горячо рекомендуем и надеемся, что в следующий приезд сможем вместе с Алимом побродить по Гранаде!

  • И
    Ирина
    29 апреля 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Ода благодарности Алиму! Великолепный гид, замечательный рассказчик и человек. Факты летели, превращаюсь в образы, запоминались без напряжения и усталости. Не
    читать дальше

    было замечаний за остановки, за что отдельное спасибо! Огромное спасибо, Алим, от всех нас. Рекомендую однозначно! Гранада и Альгамбра нами навсегда благодаря вам, Алим!

  • Е
    Елена
    24 апреля 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Спасибо большое Алиму! Мы провели чудесный день в прекрасном городе Гранада! Пунктуален, доброжелателен, познавательный рассказ об истории города, интересный собеседник.
    читать дальше

    Алим поделился с нами большим количеством информации о городе и его окрестностях, который мы с удовольствием воспользовались. Отдельное спасибо Алиму от самого младшего "экскурсанта".

  • М
    Мария
    23 апреля 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    У нас с мужем был один свободный вечер в Гранаде, после небольшой самостоятельной прогулки мы поняли,что город лучше смотреть с
    читать дальше

    экскурсовод. Нам повезло - в это вечер Алим оказался свободен и приехал буквально через 15 минут после бронирования экскурсии. Мы гуляли по узким петляющим улочкам, узнали конечно массу информации и обратили внимание на те вещи, мимо которых прошли бы мимо, если бы гуляли сами. Алим посоветовал ресторан, где мы не только вкусно поели, но и посмотрели Фламенко! Дал много ценных советов по другим вопросам,помог с бронирование билетов и провел экскурсию по Альгамбре. Очень рекомендуем!

  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Спасибо большое Алиму, что помог чудом найти билеты в Альгамбру и провел очень интересную экскурсию. Дворец прекрасный, достопримечательность мирового масштаба, рекомендуем обращаться к Алиму!
  • Б
    Борис
    19 апреля 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Алим провёл для нас отличную экскурсию по Гранаде. Помог с билетами в Альгамбру, что сильно упростило организацию. Рассказывает увлекательно, маршрут продуман, всё было очень комфортно. Спасибо!
  • А
    Анна
    8 апреля 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Замечательна экскурсия, много новой познавательной информации. Алим, без сомнения, лучший гид Гранады! Очень рекомендуем обращаться именно к нему!
  • Ф
    Фарида
    8 апреля 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Всем хочется порекомендовать экскурсии по Гранаде с великолепным гидом Алимом. В нем сочетается глубокое знание истории, культуры с талантом рассказчика,
    читать дальше

    очень внимательным отношением к экскурсантам. Мы были на экскурсии с мамой, которой 83 года. Благодаря Алиму, мама смогла насладиться городом, выдержать достаточно непростой многочасовой маршрут, полюбить этот сказочный город!

  • О
    Ольга
    8 апреля 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Большое спасибо Алиму за прекрасную экскурсию в АльГамбру и по ее окрестностям. Алим помог с билетами, отлично провел экскурсию по
    читать дальше

    этому чудесному месту, показал где самые красивые закаты в Гранаде, посоветовал куда сходить на фламенко, очень много полезной и интересной информации получили от Алима. Рекомендую Алима как гида по Гранаде, не пожалеете!

  • K
    Kosenko
    12 января 2025
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Большое спасибо Алиму за великолепную экскурсию! Очень интересно рассказывал, много исторических фактов. Да и просто Алим приятный собеседник, много интересного узнали от него о жизни в Испании. Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    30 декабря 2024
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Прекрасная экскурсия. Алим - очень профессиональный гид с глубоким знанием истории
  • А
    Андрей
    29 декабря 2024
    Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
    Мы часто путешествуем и побывали на очень большом количестве экскурсий - данная программа от Алима (и также экскурсия в Альгамбру)
    читать дальше

    это прямо высший класс! И содержание, и подача - Алим отличный и знающий рассказчик, также с хорошим чувством юмора. Нам всё понравилось, спасибо!

