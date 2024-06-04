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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Альгамбра - застывшая поэзия История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры € 163 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Легенды мавританского квартала Альбайсин Начало: Рядом Пласа Нуэва от € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Мавританская Гранада - Восток на Западе Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Первое знакомство с Гранадой Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Первое знакомство с Гранадой - исторический центр Начало: Plaza Isabel la Católica € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе Начало: Кассы Альгамбры € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Альгамбра в объятьях ночи Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов € 180 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час Наследие монахов картезианского ордена Апофеоз андалузского барокко от € 95 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 6 часов На Дикий американский Запад в испанской Гранаде Начало: Провинция Малага от Марбельи до Нерхи и Гранада Расписание: в любой день € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Гранада арабский квартал Альбайсин и Сакромонте Начало: Plaza Nueva-Новая площадь € 180 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада Начало: Plaza Isabel la Católica € 320 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Султаны Альгамбры и их игры престолов Побывать в «красном замке» и открыть тайны его владельцев € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить Несложный треккинговый маршрут с панорамными видами Начало: На Plaza Nueva € 190 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Гранада христианская - прогулка по монастырям Посетить старинные святыни и раскрыть их связь с историей и культурой страны Начало: На улице Gran Via de Colon € 179 за всё до 6 чел.