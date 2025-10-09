Индивидуальная
до 10 чел.
Кварталы Гранады: Альбайсин и Сакромонте
Познакомьтесь с уникальными кварталами Гранады: Альбайсин и Сакромонте. Откройте для себя историю, культуру и потрясающие виды на Альгамбру
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре
Сегодня в 22:00
11 окт в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
Вечерний визит в Альгамбру подарит уникальную возможность прикоснуться к арабской истории Гранады и насладиться архитектурными шедеврами
Завтра в 21:30
11 окт в 21:30
€180 за всё до 10 чел.
