1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Кварталы Гранады: Альбайсин и Сакромонте Познакомьтесь с уникальными кварталами Гранады: Альбайсин и Сакромонте. Откройте для себя историю, культуру и потрясающие виды на Альгамбру €180 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 22 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре €180 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Альгамбра в объятьях ночи Вечерний визит в Альгамбру подарит уникальную возможность прикоснуться к арабской истории Гранады и насладиться архитектурными шедеврами €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Гранады

