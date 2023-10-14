Алим — ваш гид в Гранаде

Здравствуйте, меня зовут Алим, и я являюсь аккредитованным гидом в Гранаде и Альгамбре уже с 2008 года. В 2003 году у меня появилась уникальная возможность переехать в Испанию из Санкт-Петербурга, чтобы продолжить образование в области гуманитарных наук в престижном университете Гранады. Благодаря моему профессионализму, лёгкому характеру и отличной речи вы получите настоящее удовольствие от вашей поездки. Я всегда рад поделиться знаниями и опытом, показать вам незабываемые места и рассказать интересные истории о культуре и архитектуре Гранады и Альгамбры.

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