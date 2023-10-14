Несложный треккинговый маршрут с панорамными видами
В Гранаде вы не найдёте типично испанских пейзажей: скалистых утёсов, степей или апельсиновых рощей.
Здесь, среди поросших бархатной зеленью холмов, вам поджидают оживлённые улицы и узкие мощеные переулки, шумные площади и безмятежные парки.
Покоряя знаменитые «три холма и три реки» Гранады, вы насладитесь видами, запахами и звуками старинного города.
Здесь, среди поросших бархатной зеленью холмов, вам поджидают оживлённые улицы и узкие мощеные переулки, шумные площади и безмятежные парки.
Покоряя знаменитые «три холма и три реки» Гранады, вы насладитесь видами, запахами и звуками старинного города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия идеально подходит тем, кто желает совместить активный отдых с погружением в культуру и историю. Мы отправимся на несложный городской треккинг по красивейшим местам Гранады. Вы увидите головокружительные панорамы города и окрестности, а также познакомитесь с местными традициями и обычаями.
- Начнём наш маршрут на холме Альгамбры, где мы восхитимся прекрасными видами Гранады, любуясь дворцами Насридов сверху.
- Далее проследуем по тропе, которая расположена напротив квартала Сакромонте, над устьем реки Дарро. Здесь мы поднимемся ещё выше над Хенералифе, чтобы оказаться на высоте птичьего полёта.
- Спустившись вниз по королевскому арыку 13 века, который является благодатным источником жизни Альгамбры, мы продолжим нашу экскурсию, поднявшись на холм Сакромонте. Здесь вы увидите, как жители этого района живут в домах-пещерах.
- Поднимаясь ещё выше, мы достигнем смотровой площадки Сан Мигель Алто, где откроется новая порция захватывающих видов. Если окажемся там вечером, то увидим красивый закат.
- Закончим наш путь, спустившись к смотровой площади Сан Николас через древний район Альбайсин и закоулки, напоминающие восточные кварталы.
- Завершим прогулку в центральном кафе, где вы сможете насладиться вкусным обедом или чаем из мяты.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с элементами треккинга без дополнительных расходов
- Мы будем передвигаться по городских улицам: местность холмистая, с большим перепадом высот, но особой подготовки не требуется
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Plaza Nueva
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алим — ваш гид в Гранаде
Здравствуйте, меня зовут Алим, и я являюсь аккредитованным гидом в Гранаде и Альгамбре уже с 2008 года. В 2003 году у меня появилась уникальная возможность переехать в Испанию из Санкт-Петербурга, чтобы продолжить образование в области гуманитарных наук в престижном университете Гранады. Благодаря моему профессионализму, лёгкому характеру и отличной речи вы получите настоящее удовольствие от вашей поездки. Я всегда рад поделиться знаниями и опытом, показать вам незабываемые места и рассказать интересные истории о культуре и архитектуре Гранады и Альгамбры.
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