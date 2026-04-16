Очень понравилась экскурсия. Алим вывел нас за пределы города и показал прекрасные виды на Альгамбру, провел через район Альбайсин и рассказал множество интресных фактов и историй, которые вы никогда не узнаетеб если приехали с коротким визитом в такой исторически насыщенный город, как Альгамбра.

Ольга

Алим- отличный рассказчик, знает все про Гранаду и даже больше: где какой дворец, кто его владелец, историю каждой улицы и квартала, где в городе лучшие фламенко вечера и где вкусно поесть. Рекомендуем!

В следующий раз, когда будем в Гранаде, обязательно погуляем еще с Алимом по городу и окрестностям!