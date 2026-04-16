В Гранаде не встретишь типичных испанских пейзажей: здесь вас ждут бархатные холмы, оживлённые улицы и узкие переулки.
Прогуливаясь по знаменитым холмам и рекам Гранады, вы насладитесь видами, запахами и звуками старинного
Прогуливаясь по знаменитым холмам и рекам Гранады, вы насладитесь видами, запахами и звуками старинного
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Гранаду
- 🏰 Посещение дворцов Насридов
- 🏞 Прогулка по холмам и рекам
- 🏡 Домики-пещеры Сакромонте
- 🌅 Захватывающие закаты
- 🍵 Вкусный обед или чай
Что можно увидеть
- Альгамбра
- Сакромонте
- Хенералифе
- Сан Мигель Алто
- Сан Николас
- Альбайсин
Описание экскурсии
Эта экскурсия идеально подходит тем, кто желает совместить активный отдых с погружением в культуру и историю. Мы отправимся на несложный городской треккинг по красивейшим местам Гранады. Вы увидите головокружительные панорамы города и окрестности, а также познакомитесь с местными традициями и обычаями.
- Начнём наш маршрут на холме Альгамбры, где мы восхитимся прекрасными видами Гранады, любуясь дворцами Насридов сверху.
- Далее проследуем по тропе, которая расположена напротив квартала Сакромонте, над устьем реки Дарро. Здесь мы поднимемся ещё выше над Хенералифе, чтобы оказаться на высоте птичьего полёта.
- Спустившись вниз по королевскому арыку 13 века, который является благодатным источником жизни Альгамбры, мы продолжим нашу экскурсию, поднявшись на холм Сакромонте. Здесь вы увидите, как жители этого района живут в домах-пещерах.
- Поднимаясь ещё выше, мы достигнем смотровой площадки Сан Мигель Алто, где откроется новая порция захватывающих видов. Если окажемся там вечером, то увидим красивый закат.
- Закончим наш путь, спустившись к смотровой площади Сан Николас через древний район Альбайсин и закоулки, напоминающие восточные кварталы.
- Завершим прогулку в центральном кафе, где вы сможете насладиться вкусным обедом или чаем из мяты.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с элементами треккинга без дополнительных расходов
- Мы будем передвигаться по городских улицам: местность холмистая, с большим перепадом высот, но особой подготовки не требуется
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Plaza Nueva
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алим — ваш гид в Гранаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 256 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алим, и я являюсь аккредитованным гидом в Гранаде и Альгамбре уже с 2008 года. В 2003 году у меня появилась уникальная возможность переехать в Испанию из Санкт-Петербурга,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Очень понравилась экскурсия. Алим вывел нас за пределы города и показал прекрасные виды на Альгамбру, провел через район Альбайсин и рассказал множество интресных фактов и историй, которые вы никогда не узнаетеб если приехали с коротким визитом в такой исторически насыщенный город, как Альгамбра.
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Алим- отличный рассказчик, знает все про Гранаду и даже больше: где какой дворец, кто его владелец, историю каждой улицы и квартала, где в городе лучшие фламенко вечера и где вкусно поесть. Рекомендуем!
В следующий раз, когда будем в Гранаде, обязательно погуляем еще с Алимом по городу и окрестностям!
В следующий раз, когда будем в Гранаде, обязательно погуляем еще с Алимом по городу и окрестностям!
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