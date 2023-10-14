Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить

Несложный треккинговый маршрут с панорамными видами

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В Гранаде вы не найдёте типично испанских пейзажей: скалистых утёсов, степей или апельсиновых рощей.

Здесь, среди поросших бархатной зеленью холмов, вам поджидают оживлённые улицы и узкие мощеные переулки, шумные площади и безмятежные парки.

Покоряя знаменитые «три холма и три реки» Гранады, вы насладитесь видами, запахами и звуками старинного города.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
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Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия идеально подходит тем, кто желает совместить активный отдых с погружением в культуру и историю. Мы отправимся на несложный городской треккинг по красивейшим местам Гранады. Вы увидите головокружительные панорамы города и окрестности, а также познакомитесь с местными традициями и обычаями.

  • Начнём наш маршрут на холме Альгамбры, где мы восхитимся прекрасными видами Гранады, любуясь дворцами Насридов сверху.
  • Далее проследуем по тропе, которая расположена напротив квартала Сакромонте, над устьем реки Дарро. Здесь мы поднимемся ещё выше над Хенералифе, чтобы оказаться на высоте птичьего полёта.
  • Спустившись вниз по королевскому арыку 13 века, который является благодатным источником жизни Альгамбры, мы продолжим нашу экскурсию, поднявшись на холм Сакромонте. Здесь вы увидите, как жители этого района живут в домах-пещерах.
  • Поднимаясь ещё выше, мы достигнем смотровой площадки Сан Мигель Алто, где откроется новая порция захватывающих видов. Если окажемся там вечером, то увидим красивый закат.
  • Закончим наш путь, спустившись к смотровой площади Сан Николас через древний район Альбайсин и закоулки, напоминающие восточные кварталы.
  • Завершим прогулку в центральном кафе, где вы сможете насладиться вкусным обедом или чаем из мяты.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с элементами треккинга без дополнительных расходов
  • Мы будем передвигаться по городских улицам: местность холмистая, с большим перепадом высот, но особой подготовки не требуется

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Plaza Nueva
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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