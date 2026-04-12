Картахена бережно хранит артефакты разных эпох. Вы увидите руины древнеримского амфитеатра и погрузитесь в историю гладиаторских боев.
Перенесётесь во времена Ганнибала и представите, как он начинал здесь знаменитый поход на слонах в Италию.
А также прогуляетесь по уютным улочкам с красивыми модернистскими зданиями, созданными учениками великого Гауди.
Перенесётесь во времена Ганнибала и представите, как он начинал здесь знаменитый поход на слонах в Италию.
А также прогуляетесь по уютным улочкам с красивыми модернистскими зданиями, созданными учениками великого Гауди.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Римский амфитеатр, обнаруженный всего 36 лет назад
- Арсенал с артиллерийскими орудиями различного происхождения
- Эль Зуло — достопримечательность, которую захочется потрогать
- Скульптуру «Хвост кита», имитирующую естественное погружение животного в воду
- Гранд Отель, созданный архитектурным отцом Картахены Виктором Бельтри
- Дворец Конституции, занимающий здание бывшей городской ратуши
- Старинные улочки с модернистскими зданиями и запахом паэльи
Я расскажу связанные с ними интересные факты.
Организационные детали
Я могу заехать за вами в Аликанте, Санта-Полу, Эльче, Торревьеху, Мурсию и другие города по согласованию за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автовокзале Картахены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Картахене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Меня зовут Елена, я дипломированный гид. Мои экскурсии — это не просто прогулки по красивым местам, а настоящее погружение в культуру и атмосферу города. Я не только делюсь интересными фактами,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена открыла для нас древнюю и современную Картахену. Было очень интересно и познавательно. Рекомендую Елену!
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Е
Были с Еленой на экскурсии по Картахене. Прекрасно провели время, познакомились с городом, узнали много интересных подробностей. Продуманный маршрут, познавательный и, не перегруженный лишними деталями, рассказ. У нас остались очень приятные и теплые воспоминания. Отдельно хочу отметить, что ребенку тоже было не скучно. Спасибо.
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К
Спасибо за экскурсию Елене, мы интересно провели время на прогулке по Картахене
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