Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Столица региона Лангедок-Руссильон вот уже долгое время демонстрирует невероятную силу притяжения. Что и неудивительно, Монпелье является большим городом с высоким качеством жизни, великолепным образованием и выдающимся историческим наследием.

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