Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Столица региона Лангедок-Руссильон вот уже долгое время демонстрирует невероятную силу притяжения. Что и неудивительно, Монпелье является большим городом с высоким качеством жизни, великолепным образованием и выдающимся историческим наследием.
Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.