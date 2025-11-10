Гастрономический променад по Монпелье предлагает вам уникальную возможность насладиться местными деликатесами: от нежнейших круассанов до изысканных сортов сыра.
В ходе прогулки вы узнаете об истории города и его знаменитых жителях, таких
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🥐 Лучшие круассаны региона
- 🍫 Шоколадная фабрика с дегустацией
- 🧀 Разнообразие французских сыров
- 📚 Истории о знаменитых жителях
Что можно увидеть
- Площадь Комеди
- Эспланада Шарль де Голь
- Церковь Святого Роха
- Центральный рынок
Описание экскурсии
- Площадь Комеди и эспланада Шарль де Голь — понаблюдаем за неспешным ритмом жизни южного городка в оживлённом месте, где частенько встречаются любители оперы
- Церковь Святого Роха — вы познакомитесь с необычной местной традицией и выясните, почему эту церковь называют «собачьей»
- Живописная улочка с уютными кафе и пекарнями — здесь нам просто необходимо будет насладиться нежнейшими круассанами, которые признаны лучшими в регионе
- Миниатюрная шоколадная фабрика — вы попробуете горячий шоколад, приготовленный прямо при вас на уютной террасе и, возможно, почувствуете себя героем фильма «Шоколад»
- Центральный рынок — настоящий праздник для гурманов! Рассмотрим разнообразие французских сыров. У каждого из них своя история, своя технология, передаваемая из поколения в поколение. Вы попробуете несколько сортов и, вполне вероятно, найдёте «свой»
- Уютная площадь, где любил пировать сам великий Франсуа Рабле во времена учёбы на медицинском факультете. Я расскажу, какие деликатесы Монпелье вдохновили автора на написание романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»
А также на прогулке:
- Мы зайдём в продуктовые лавочки, где можно выбрать уникальный съедобный сувенир: камаргскую соль, ароматные приправы, горчицу или шоколад местного производства
- Дипломированный винный гид, я поделюсь с вами некоторыми фактами о французском вине и развенчаю мифы
- Подскажу, как выбрать вино и поделюсь тонкостями дегустации
Кому подойдёт экскурсия
Истинным гурмана и искателям новых вкусовых впечатлений.
Организационные детали
В стоимость входит дегустация выпечки и одного напитка.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Комеди
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Монпелье
Провела экскурсии для 57 туристов
Друзья, добро пожаловать в Монпелье! Меня зовут Полина, и я ваш личный винный гид. Я родом из Москвы, но уже 15 лет моя жизнь связана с Францией. Вместе с мужемЗадать вопрос
Входит в следующие категории Монпелье
