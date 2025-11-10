Полина — ваш гид в Монпелье

Провела экскурсии для 57 туристов

читать дальше и двумя детьми мы не устаем путешествовать по миру — в этом году нам даже посчастливилось побывать на Мадагаскаре. У меня высшее филологическое образование и степень магистра в области винного туризма, которую я получила уже здесь, в Монпелье. Жду вас на прогулке под девизом «You can wine!»

Друзья, добро пожаловать в Монпелье! Меня зовут Полина, и я ваш личный винный гид. Я родом из Москвы, но уже 15 лет моя жизнь связана с Францией. Вместе с мужем