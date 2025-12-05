Описание экскурсииЭтот маршрут идеально подходит для первой встречи со столицей Испании. Вы не только увидите главные достопримечательности и послушаете, чем они знамениты, но и пройдётесь в отличной компании по местам, значимым для современных горожан, побываете на мадридском Бродвее и в локациях, где снимался популярный сериал. А на закуску — испанские вкусности!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите:
- Королевский дворец - главный центр управления страной
- Место, откуда берут начало все дороги Испании
- Собор Святой Альмудены, в котором хранятся образы покровителей города
- Локации самого популярного испанского сериала «Бумажный дом» (La Casa de Papel)
- Главную улицу города, которую ещё называют местным Бродвеем. Вы познакомитесь с закулисьем жизни аристократов, которые её населяли
- Магазинчик, где монархи покупали сладости для своих семей
- Самый первый рынок Мадрида, который сегодня является популярным фуд-кортом. Мы обязательно продегустируем местные вкусности
Что не входит в цену
- Еда и напитки, а также входные билеты (по желанию) не включены в стоимость. Билеты для гида также покупают гости. /nБилет в собор Святой Альмудены - 7 евро/чел.
Место начала и завершения?
Plaza Cibeles, Madrid
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
