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К Кристина спасибо,замечательная экскурсия. мы прекрасно провели время!

классно, когда и интересно рассказывают про прошлое и при этом не забывают про настоящее. чудесные рекомендации где вкусно покушать и куда еще сходить за покупками и впечатлениями. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Асель Первое знакомство с Мадридом было душевным! Время пролетело незаметно, не смотря на периодический дождь! Было интересно и чувствовалось, что Ева просто влюблена и в Мадрид и в Испанию. И у нее получилось частичку любви передать нам. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Нам очень понравилась экскурсия!!! Было очень интересно и познавательно! Мы получили огромное удовольствие гуляя по Мадриду и слушая интересные истории! Всем рекомендуем!!! Вы узнаете много нового! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

J Julia Всем добрый день.

Ева проводила для нас экскурсию по центру Мадрида. Максимально удобный маршрут для семьи с маленькими детьми. Остановки на мороженое, смузи и небольшие перекусы сделали прогулку легкой. Ева была с нами на связи и на следующий день, помогала сориентироваться по нужным локациям. Также получили консультацию по маршруту нашего дальнейшего путешествия на север Испании.

Удачных путешествий! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Если бы Ева, до экскурсии, услышала монолог-нытье моего подростка 🙈 она бы, наверное, не проводила нам экскурсию. Он порвался уехать сам в отель, нудил чтобы сократили экскурсию.

Экскурсия пролетела за один миг, много интересных фактов, красивый город, места не туристические. И вот в конце мой сын выдаёт фразу:" А мне понравилось, я бы ещё ходил и слушал".

Ева! Спасибо огромное! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет