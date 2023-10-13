Погулять в сердце Мадрида и понять, почему его зовут городом королей
Этот маршрут идеально подходит для первой встречи со столицей Испании.
Вы не только увидите главные достопримечательности и послушаете, чем они знамениты, но и пройдётесь в отличной компании по местам, значимым для современных горожан, побываете на мадридском Бродвее и в локациях, где снимался популярный сериал. А на закуску — испанские вкусности!
Вы не только увидите главные достопримечательности и послушаете, чем они знамениты, но и пройдётесь в отличной компании по местам, значимым для современных горожан, побываете на мадридском Бродвее и в локациях, где снимался популярный сериал. А на закуску — испанские вкусности!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Вы увидите:
- Королевский дворец — главный центр управления страной.
- место, откуда берут начало все дороги Испании.
- собор Святой Альмудены, в котором хранятся образы покровителей города.
- локации самого популярного испанского сериала «Бумажный дом» (La Casa de Papel).
- главную улицу города, которую ещё называют местным Бродвеем. Вы познакомитесь с закулисьем жизни аристократов, которые её населяли.
- магазинчик, где монархи покупали сладости для своих семей.
- самый первый рынок Мадрида, который сегодня является популярным фуд-кортом. Мы обязательно продегустируем местные вкусности!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Еда и напитки, а также входные билеты (по желанию) не включены в стоимость. Билеты для гида также покупают гости.
- Билет в собор Святой Альмудены — 7 евро/чел.
- Билет в Королевский дворец (покупается заранее) — 12 евро/чел.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Plaza Cibeles
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваша команда гидов в Мадриде
¡Hola! Меня зовут Ева. Я и моя команда специализируемся на путешествиях по Испании, и наша миссия — помочь людям исследовать эту красивую страну, её культуру, историю и людей. Мы организуем экскурсии и туры, которые включают в себя не только посещение основных достопримечательностей, но и полноценное погружение в культуру страны. Мы учитываем все пожелания наших гостей, основываясь на уже составленных программах. Наша команда — это люди, которые любят Испанию и знают её как свои пять пальцев. Мы готовы увлекательно и нескучно делиться с вами своими знаниями и опытом, чтобы ваше путешествие стало ярким и незабываемым.
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