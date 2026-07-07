Знакомство с Мадридом начнется с Королевского дворца, символа монаршей власти, и продолжится у истоков всех дорог Испании.
Собор Святой Альмудены раскроет вам истории покровителей города, а прогулка по главной улице, мадридскому
Собор Святой Альмудены раскроет вам истории покровителей города, а прогулка по главной улице, мадридскому
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут для первого знакомства с Мадридом
- 🏰 Посещение знаковых достопримечательностей
- 🎬 Локации популярного сериала «Бумажный дом»
- 🍫 Дегустация местных сладостей и деликатесов
- 🕵️♂️ Погружение в историю и культуру города
- 👑 Прогулка по мадридскому Бродвею
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Собор Святой Альмудены
- Локации сериала «Бумажный дом»
- Главная улица города
- Магазинчик монархов
- Первый рынок Мадрида
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Королевский дворец — главный центр управления страной.
- место, откуда берут начало все дороги Испании.
- собор Святой Альмудены, в котором хранятся образы покровителей города.
- локации самого популярного испанского сериала «Бумажный дом» (La Casa de Papel).
- главную улицу города, которую ещё называют местным Бродвеем. Вы познакомитесь с закулисьем жизни аристократов, которые её населяли.
- магазинчик, где монархи покупали сладости для своих семей.
- самый первый рынок Мадрида, который сегодня является популярным фуд-кортом. Мы обязательно продегустируем местные вкусности!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Еда и напитки, а также входные билеты (по желанию) не включены в стоимость. Билеты для гида также покупают гости.
- Билет в собор Святой Альмудены — 7 евро/чел.
- Билет в Королевский дворец (покупается заранее) — 12 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Plaza Cibeles
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваша команда гидов в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 175 туристов
¡Hola! Меня зовут Ева. Я и моя команда специализируемся на путешествиях по Испании, и наша миссия — помочь людям исследовать эту красивую страну, её культуру, историю и людей. Мы организуем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
спасибо,замечательная экскурсия. мы прекрасно провели время!
классно, когда и интересно рассказывают про прошлое и при этом не забывают про настоящее. чудесные рекомендации где вкусно покушать и куда еще сходить за покупками и впечатлениями.
классно, когда и интересно рассказывают про прошлое и при этом не забывают про настоящее. чудесные рекомендации где вкусно покушать и куда еще сходить за покупками и впечатлениями.
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А
Первое знакомство с Мадридом было душевным! Время пролетело незаметно, не смотря на периодический дождь! Было интересно и чувствовалось, что Ева просто влюблена и в Мадрид и в Испанию. И у нее получилось частичку любви передать нам.
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С
Нам очень понравилась экскурсия!!! Было очень интересно и познавательно! Мы получили огромное удовольствие гуляя по Мадриду и слушая интересные истории! Всем рекомендуем!!! Вы узнаете много нового!
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J
Всем добрый день.
Ева проводила для нас экскурсию по центру Мадрида. Максимально удобный маршрут для семьи с маленькими детьми. Остановки на мороженое, смузи и небольшие перекусы сделали прогулку легкой. Ева была с нами на связи и на следующий день, помогала сориентироваться по нужным локациям. Также получили консультацию по маршруту нашего дальнейшего путешествия на север Испании.
Удачных путешествий!
Ева проводила для нас экскурсию по центру Мадрида. Максимально удобный маршрут для семьи с маленькими детьми. Остановки на мороженое, смузи и небольшие перекусы сделали прогулку легкой. Ева была с нами на связи и на следующий день, помогала сориентироваться по нужным локациям. Также получили консультацию по маршруту нашего дальнейшего путешествия на север Испании.
Удачных путешествий!
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Л
Если бы Ева, до экскурсии, услышала монолог-нытье моего подростка 🙈 она бы, наверное, не проводила нам экскурсию. Он порвался уехать сам в отель, нудил чтобы сократили экскурсию.
Экскурсия пролетела за один миг, много интересных фактов, красивый город, места не туристические. И вот в конце мой сын выдаёт фразу:" А мне понравилось, я бы ещё ходил и слушал".
Ева! Спасибо огромное!
Экскурсия пролетела за один миг, много интересных фактов, красивый город, места не туристические. И вот в конце мой сын выдаёт фразу:" А мне понравилось, я бы ещё ходил и слушал".
Ева! Спасибо огромное!
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Д
Прогулка с Евой получилась действительно душевной и очень информативной. В Мадриде были впервые, и нам хотелось за короткое время объять необъятное, посмотреть и попробовать все, полностью погрузиться в атмосферу города. Ева отлично справилась с нашими запросами, эта удивительная прогулка в лучах нежного вечернего мадридского солнца нам запомнится на всю жизнь!
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Входит в следующие категории Мадрида
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