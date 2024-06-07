1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
€33 за человека
Индивидуальная
4 часа
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
«Я покажу вам главные достопримечательности города и проведу по местам, которые посещают только испанцы»
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
«А для полноценного знакомства с местной кухней отправитесь на рынок Сан Мигель, где попробуете разнообразные тапас — культовую испанскую закуску»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
«Благодаря такому подходу к истории, обзорная прогулка превратится для вас в настоящее приключение, полное неожиданных подробностей и противоречий»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
«Площадь Puerta del Sol — по традиции и для удобства отсюда начнётся знакомство с городом, ведь именно от площади Ворота солнца лучами расходятся 10 центральных улиц»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
«Обо всех них я расскажу вам во время обзорной прогулки по историческому центру, с обязательным посещением ключевых достопримечательностей»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
«Вы познакомитесь с историей собора Альмудена и его внутренним убранством»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Мадрида, но пройдете к ним окольными путями, открывая для себя внутреннюю жизнь города, его спокойные уголки и приятные места»
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
«В Мадриде нет моря, но есть Маяк Монклоа, не знакомый большинству туристов, с которого мы и начнем знакомство с городом»
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«Площадь Пласа-де-ла-Вилла, где вы познакомитесь с архитектурным стилем мудехар (сочетающим мавританские и христианские элементы) на примере старейшего мадридского здания — дворца Луханес»
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
«Вы познакомитесь с главными архитектурными объектами и историей города, услышите истории о великих художниках и кострах инквизиции, узнаете всё самое интересное о местных традициях и кухне»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €95 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
«Первый пункт плана — знакомство»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
«После отправимся на прогулку, где вас ждут главные достопримечательности, волшебные улочки кварталов Маласанья и Лас Летрас и «очень испанские места», о которых я буду рассказывать по пути»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€115 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
«А еще познакомитесь с Восточной площадью и окунетесь в романтическую атмосферу садов Сабатини»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
«Его основные достопримечательности — это замки, крепости, дома знатных вельмож»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
«Вы познакомитесь с закулисьем жизни аристократов, которые её населяли»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду
«Экскурсия по центральной части Мадрида с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Михаил провел для нас очень познавательную экскурсию, которая охватывала все значимые исторические периоды. Благодарны нашему гиду и можем смело его рекомендовать другим туристам.
- ННаталья7 июня 2024Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному гиду Михаилу. Экскурсия была
- ААндрей6 июня 2024Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
- ААнна6 июня 2024Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
- ЕЕлизавета6 июня 2024Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
- ННадежда4 июня 2024Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
- OOksana3 июня 2024Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это надо уметь! Без него
- ИИрина2 июня 2024Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
- ААнгелина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
- TTatiana31 мая 2024Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Обзорные»
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Сейчас в Мадриде в категории "Обзорные" можно забронировать 24 экскурсии от 22 до 330. Туристы уже оставили гидам 1811 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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