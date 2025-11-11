Мои заказы

Первое свидание с Мадридом: прогулка сквозь века

Путешествие во времени через арабские корни и эпоху Габсбургов. Откройте для себя дух столицы Испании
Путешествие по Мадриду предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города. От площади Пуэрта-дель-Соль до Королевского дворца, каждый уголок раскрывает свою тайну.

Посетители увидят старинные кварталы, архитектурные памятники и узнают о многослойной истории города. Это идеальный способ почувствовать атмосферу столицы Испании и насладиться её культурным наследием
5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Путешествие во времени
  • 🏛️ Величие архитектуры
  • 🌆 Уютные старинные кварталы
  • 👑 Королевский дворец
  • 📜 Многослойная история
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Площадь Пуэрта-дель-Соль
  • Пласа-Майор
  • Пласа-де-ла-Вилья
  • Королевский дворец

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Пуэрта-дель-Соль и статую медведя с земляничным деревом — символ города
  • Пласа-Майор — место королевских церемоний, публичных казней и коррид. Мы заглянем в одну из арок, где раньше была тюрьма, и полюбуемся на дома, которым уже более 150 лет
  • Пласа-де-ла-Вилья с самым старым зданием Мадрида
  • Старинные кварталы времён Габсбургов с уютной атмосферой и узкими улицами
  • Королевский дворец с тайнами мадридского двора

И это только малая часть того, что ждёт вас на экскурсии.

Я расскажу:

  • О многослойной истории Мадрида — от его арабского прошлого до величия эпохи Габсбургов и Бурбонов
  • Архитектурных памятниках, таких как Королевский дворец и собор Альмудена
  • Скрытых уголках, например, арабской стене

Организационные детали

По желанию остановимся отдохнуть в местном баре. Напитки и еда не входят в стоимость экскурсии.

Алия
Алия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 81 туриста
Я приехала в Мадрид в 2000 году, чтобы продолжить учёбу на факультете испанской филологии. С тех пор этот город стал моим вторым домом и воплотил мечту, о которой я мечтала
с детства. Мадрид — это место, где я с каждым днём открываю что-то новое. С радостью поделюсь этим городом с вами! Расскажу о многовековых тайнах и скрытых сокровищах, покажу атмосферу и укромные уголки. Говорю на испанском, русском и английском, что помогает глубже понять мадридский образ жизни. Моя цель — передать вам очарование города и вдохновить на возвращение к нему.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

М
Марина
11 ноя 2025
Большущее спасибо Алие за чудесно проведенный день. Человек влюблен в Мадрид и наполнен массой интереснейшей исторической информации, которую замечательно может донести. Прекрасный рассказчик. Обошли все знаковые места. В результате вместо 2-х запланированных часов Алия потратила на нас 4-е. После экскурсии прислала кучу полезных ссылок для продолжения знакомства с Мадридом и Толедо. Очень всем рекомендуем этого великолепного Гида.
Г
Галина
10 ноя 2025
Наше первое знакомство с Мадридом совпало с празднованием обретения образа Девы Марии Альмудены. Это внесло корректировки в программу экскурсии и дало возможность глубже познакомиться с традициями жителей Мадрида и Испании. Алия отличный рассказчик. Рассказала много интересного и помогла найти лучшие ракурсы для фото. С экскурсоводом нам повезло.
А
Анна
1 ноя 2025
Алия прекрасный рассказчик, очень образованный гид, человек, которому интересна ее работа и искренне любящая Мадрид. Если гиду интересно то, что он делает, то туристу будет информативно и классно всегда. Большое спасибо за экскурсию!!!
Е
Елена
30 окт 2025
Мне очень понравилась экскурсия, которую провела Алия.
Это очень хорошо знающий и любящий Мадрид человек.
Кроме того, Алия удивительно отзывчивая, мы обратились с вопросами помимо экскурсии и она нам очень помогла!
Горячо рекомендую!
А
Алёна
26 окт 2025
Мы провели с Алией незабываемое время. Она настоящий профессионал своего дела, влюбленная в Мадрид и эта любовь передалась нам. Спасибо!
Татьяна
Татьяна
23 окт 2025
Привет всем! Сразу по приезду в Мадрид, были на обзорной экскурсии по Мадриду с Алией. Нам было важно начать с истории Мадрида, чтобы составить свое первое впечатление. Алия провела нас
по самым значимым местам исторического центра! Дала нам обширную информацию по истории города, которую мы использовали весь наш визит. А также поделилась дополнительной информацией по поездками в пригороды, шопинг, рестораны… Рекомендуем с удовольствием! Алия- гид-профессионал, а также очень хороший, отзывчивый человек!

Е
Елена
23 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность Алие! Прекрасно прошла сама экскурсия! Познавательно и на одном дыхании! Сопровождала нас по всем вопросам: от рекомендации до брони желаемых ресторанов. А это так нужно, когда летишь в новый город. Всегда на связи и готова помочь 🙌❤️
Л
Людмила
22 окт 2025
Экскурсия с Алия прошла очень информативно. Алия позитивный гид, живо и интересно рассказывает историю Мадрида. За время, отведенное для экскурсии, увидели много интересных мест Мадрида и узнали много интересных историй.
Т
Татьяна
22 окт 2025
Очень интересно и приятно, когда тебе проводит экскурсию человек, влюбленный в город и свое дело! Спасибо огромное Алие за позитивную энергию, отличное знание истории и умение передать эти эмоции собеседникам.
Спасибо за отзывчивость и не формальное отношение к людям и своей профессии!!! Если вы хотите узнать огромное количество информации по любому вопросу, касающемуся вашего пребывания в
Мадриде, Алия - это именно ваш проводник по этому невероятно разнообразному городу! |

L
Lilit
19 окт 2025
Наше первое свидание с Мадридом прошло очень интересно😍, мы успели почувствовать завораживающую атмосферу старого города, и увидеть современные коррективы происходящие в настоящем времени. Алия провела нас через века с очень
увлекательными фактами, это было очень познавательно. А также узнали много подробностей о том как провести в Мадриде время весело и интересно. Спасибо Алие за такой прекрасный тур! Мы влюбились в Мадрид ♥️, и точно ещё вернемся сюда!!

Е
Елена
18 окт 2025
Как правило, первое общение в незнакомом городе задает дальнейший настрой и отношение к новому месту. Я очень рада, что мое первое общение в Мадриде было с Алией. Это была не
просто экскурсия по самым знаковым местам Мадрида. Это было живое общение с очень обаятельным человеком, любящим и знающим этот город, и искренне желающим посвятить во всевозможные тонкости испанской культуры и мадридского бытия. Я не ожидала влюбиться в Мадрид, но это произошло. Мадрид, я люблю тебя! Алия, спасибо! Надеюсь на новую втречу.

О
Ольга
18 окт 2025
Спасибо большое Алии за увлекательную и содержательную экскурсию. Особенно приятно, что Алия постаралась сделать интересной экскурсию и для ребенка подростка, без сухой констатации фактов. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендуем!
В
Вероника
9 окт 2025
Экскурсия по Мадриду превзошла ожидания! Узнала много интересного, маршрут продуман. Алия отлично знает город. Все прошло легко и увлекательно. Очень рекомендую!
Аслан
Аслан
3 окт 2025
Хотел бы выразить огромную благодарность Алие за потрясающую экскурсию по этому прекрасному городу. По традиции в каждом новом городе всегда стараюсь попасть на экскурсию для лучшего знакомства. Но таких влюбленных гидов в свой город и обладающих такими обширными знаниями о его истории и культуре к сожалению редко встречаешь. Однозначно рекомендую и сам с удовольствием буду обращаться ещё 🌻🌻🌻
С
Света
26 сен 2025
Я осталась под огромным впечатлением от экскурсии - Алия старается дать максимум структурированной информации о городе, показывает его со всех сторон, делает свое дело с большой душой и заставляет влюбиться в Мадрид. А еще сдает явки-пароли лучших бутербродов с кальмарами и крокетов из трески, поэтому пища на экскурсии ждет не только духовная и интеллектуальная, но и испанская национальная)

