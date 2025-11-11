М Марина Большущее спасибо Алие за чудесно проведенный день. Человек влюблен в Мадрид и наполнен массой интереснейшей исторической информации, которую замечательно может донести. Прекрасный рассказчик. Обошли все знаковые места. В результате вместо 2-х запланированных часов Алия потратила на нас 4-е. После экскурсии прислала кучу полезных ссылок для продолжения знакомства с Мадридом и Толедо. Очень всем рекомендуем этого великолепного Гида.

Г Галина Наше первое знакомство с Мадридом совпало с празднованием обретения образа Девы Марии Альмудены. Это внесло корректировки в программу экскурсии и дало возможность глубже познакомиться с традициями жителей Мадрида и Испании. Алия отличный рассказчик. Рассказала много интересного и помогла найти лучшие ракурсы для фото. С экскурсоводом нам повезло.

А Анна Алия прекрасный рассказчик, очень образованный гид, человек, которому интересна ее работа и искренне любящая Мадрид. Если гиду интересно то, что он делает, то туристу будет информативно и классно всегда. Большое спасибо за экскурсию!!!

Е Елена Мне очень понравилась экскурсия, которую провела Алия.

Это очень хорошо знающий и любящий Мадрид человек.

Кроме того, Алия удивительно отзывчивая, мы обратились с вопросами помимо экскурсии и она нам очень помогла!

Горячо рекомендую!

А Алёна Мы провели с Алией незабываемое время. Она настоящий профессионал своего дела, влюбленная в Мадрид и эта любовь передалась нам. Спасибо!

Татьяна читать дальше по самым значимым местам исторического центра! Дала нам обширную информацию по истории города, которую мы использовали весь наш визит. А также поделилась дополнительной информацией по поездками в пригороды, шопинг, рестораны… Рекомендуем с удовольствием! Алия- гид-профессионал, а также очень хороший, отзывчивый человек! Привет всем! Сразу по приезду в Мадрид, были на обзорной экскурсии по Мадриду с Алией. Нам было важно начать с истории Мадрида, чтобы составить свое первое впечатление. Алия провела нас

Е Елена Хотим выразить огромную благодарность Алие! Прекрасно прошла сама экскурсия! Познавательно и на одном дыхании! Сопровождала нас по всем вопросам: от рекомендации до брони желаемых ресторанов. А это так нужно, когда летишь в новый город. Всегда на связи и готова помочь 🙌❤️

Л Людмила Экскурсия с Алия прошла очень информативно. Алия позитивный гид, живо и интересно рассказывает историю Мадрида. За время, отведенное для экскурсии, увидели много интересных мест Мадрида и узнали много интересных историй.

Т Татьяна читать дальше Спасибо за отзывчивость и не формальное отношение к людям и своей профессии!!! Если вы хотите узнать огромное количество информации по любому вопросу, касающемуся вашего пребывания в

Мадриде, Алия - это именно ваш проводник по этому невероятно разнообразному городу! | Очень интересно и приятно, когда тебе проводит экскурсию человек, влюбленный в город и свое дело! Спасибо огромное Алие за позитивную энергию, отличное знание истории и умение передать эти эмоции собеседникам.

L Lilit читать дальше увлекательными фактами, это было очень познавательно. А также узнали много подробностей о том как провести в Мадриде время весело и интересно. Спасибо Алие за такой прекрасный тур! Мы влюбились в Мадрид ♥️, и точно ещё вернемся сюда!! Наше первое свидание с Мадридом прошло очень интересно😍, мы успели почувствовать завораживающую атмосферу старого города, и увидеть современные коррективы происходящие в настоящем времени. Алия провела нас через века с очень

Е Елена читать дальше просто экскурсия по самым знаковым местам Мадрида. Это было живое общение с очень обаятельным человеком, любящим и знающим этот город, и искренне желающим посвятить во всевозможные тонкости испанской культуры и мадридского бытия. Я не ожидала влюбиться в Мадрид, но это произошло. Мадрид, я люблю тебя! Алия, спасибо! Надеюсь на новую втречу. Как правило, первое общение в незнакомом городе задает дальнейший настрой и отношение к новому месту. Я очень рада, что мое первое общение в Мадриде было с Алией. Это была не

О Ольга Спасибо большое Алии за увлекательную и содержательную экскурсию. Особенно приятно, что Алия постаралась сделать интересной экскурсию и для ребенка подростка, без сухой констатации фактов. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендуем!

В Вероника Экскурсия по Мадриду превзошла ожидания! Узнала много интересного, маршрут продуман. Алия отлично знает город. Все прошло легко и увлекательно. Очень рекомендую!

Аслан Хотел бы выразить огромную благодарность Алие за потрясающую экскурсию по этому прекрасному городу. По традиции в каждом новом городе всегда стараюсь попасть на экскурсию для лучшего знакомства. Но таких влюбленных гидов в свой город и обладающих такими обширными знаниями о его истории и культуре к сожалению редко встречаешь. Однозначно рекомендую и сам с удовольствием буду обращаться ещё 🌻🌻🌻