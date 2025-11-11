Путешествие по Мадриду предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города. От площади Пуэрта-дель-Соль до Королевского дворца, каждый уголок раскрывает свою тайну.
Посетители увидят старинные кварталы, архитектурные памятники и узнают о многослойной истории города. Это идеальный способ почувствовать атмосферу столицы Испании и насладиться её культурным наследием
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Путешествие во времени
- 🏛️ Величие архитектуры
- 🌆 Уютные старинные кварталы
- 👑 Королевский дворец
- 📜 Многослойная история
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Площадь Пуэрта-дель-Соль
- Пласа-Майор
- Пласа-де-ла-Вилья
- Королевский дворец
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Пуэрта-дель-Соль и статую медведя с земляничным деревом — символ города
- Пласа-Майор — место королевских церемоний, публичных казней и коррид. Мы заглянем в одну из арок, где раньше была тюрьма, и полюбуемся на дома, которым уже более 150 лет
- Пласа-де-ла-Вилья с самым старым зданием Мадрида
- Старинные кварталы времён Габсбургов с уютной атмосферой и узкими улицами
- Королевский дворец с тайнами мадридского двора
И это только малая часть того, что ждёт вас на экскурсии.
Я расскажу:
- О многослойной истории Мадрида — от его арабского прошлого до величия эпохи Габсбургов и Бурбонов
- Архитектурных памятниках, таких как Королевский дворец и собор Альмудена
- Скрытых уголках, например, арабской стене
Организационные детали
По желанию остановимся отдохнуть в местном баре. Напитки и еда не входят в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 81 туриста
Я приехала в Мадрид в 2000 году, чтобы продолжить учёбу на факультете испанской филологии. С тех пор этот город стал моим вторым домом и воплотил мечту, о которой я мечталаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марина
11 ноя 2025
Большущее спасибо Алие за чудесно проведенный день. Человек влюблен в Мадрид и наполнен массой интереснейшей исторической информации, которую замечательно может донести. Прекрасный рассказчик. Обошли все знаковые места. В результате вместо 2-х запланированных часов Алия потратила на нас 4-е. После экскурсии прислала кучу полезных ссылок для продолжения знакомства с Мадридом и Толедо. Очень всем рекомендуем этого великолепного Гида.
Г
Галина
10 ноя 2025
Наше первое знакомство с Мадридом совпало с празднованием обретения образа Девы Марии Альмудены. Это внесло корректировки в программу экскурсии и дало возможность глубже познакомиться с традициями жителей Мадрида и Испании. Алия отличный рассказчик. Рассказала много интересного и помогла найти лучшие ракурсы для фото. С экскурсоводом нам повезло.
А
Анна
1 ноя 2025
Алия прекрасный рассказчик, очень образованный гид, человек, которому интересна ее работа и искренне любящая Мадрид. Если гиду интересно то, что он делает, то туристу будет информативно и классно всегда. Большое спасибо за экскурсию!!!
Е
Елена
30 окт 2025
Мне очень понравилась экскурсия, которую провела Алия.
Это очень хорошо знающий и любящий Мадрид человек.
Кроме того, Алия удивительно отзывчивая, мы обратились с вопросами помимо экскурсии и она нам очень помогла!
Горячо рекомендую!
Это очень хорошо знающий и любящий Мадрид человек.
Кроме того, Алия удивительно отзывчивая, мы обратились с вопросами помимо экскурсии и она нам очень помогла!
Горячо рекомендую!
А
Алёна
26 окт 2025
Мы провели с Алией незабываемое время. Она настоящий профессионал своего дела, влюбленная в Мадрид и эта любовь передалась нам. Спасибо!
Татьяна
23 окт 2025
Привет всем! Сразу по приезду в Мадрид, были на обзорной экскурсии по Мадриду с Алией. Нам было важно начать с истории Мадрида, чтобы составить свое первое впечатление.
Е
Елена
23 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность Алие! Прекрасно прошла сама экскурсия! Познавательно и на одном дыхании! Сопровождала нас по всем вопросам: от рекомендации до брони желаемых ресторанов. А это так нужно, когда летишь в новый город. Всегда на связи и готова помочь 🙌❤️
Л
Людмила
22 окт 2025
Экскурсия с Алия прошла очень информативно. Алия позитивный гид, живо и интересно рассказывает историю Мадрида. За время, отведенное для экскурсии, увидели много интересных мест Мадрида и узнали много интересных историй.
Т
Татьяна
22 окт 2025
Очень интересно и приятно, когда тебе проводит экскурсию человек, влюбленный в город и свое дело! Спасибо огромное Алие за позитивную энергию, отличное знание истории и умение передать эти эмоции собеседникам.
L
Lilit
19 окт 2025
Наше первое свидание с Мадридом прошло очень интересно😍, мы успели почувствовать завораживающую атмосферу старого города, и увидеть современные коррективы происходящие в настоящем времени.
Е
Елена
18 окт 2025
Как правило, первое общение в незнакомом городе задает дальнейший настрой и отношение к новому месту. Я очень рада, что мое первое общение в Мадриде было с Алией.
О
Ольга
18 окт 2025
Спасибо большое Алии за увлекательную и содержательную экскурсию. Особенно приятно, что Алия постаралась сделать интересной экскурсию и для ребенка подростка, без сухой констатации фактов. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендуем!
В
Вероника
9 окт 2025
Экскурсия по Мадриду превзошла ожидания! Узнала много интересного, маршрут продуман. Алия отлично знает город. Все прошло легко и увлекательно. Очень рекомендую!
Аслан
3 окт 2025
Хотел бы выразить огромную благодарность Алие за потрясающую экскурсию по этому прекрасному городу. По традиции в каждом новом городе всегда стараюсь попасть на экскурсию для лучшего знакомства. Но таких влюбленных гидов в свой город и обладающих такими обширными знаниями о его истории и культуре к сожалению редко встречаешь. Однозначно рекомендую и сам с удовольствием буду обращаться ещё 🌻🌻🌻
С
Света
26 сен 2025
Я осталась под огромным впечатлением от экскурсии - Алия старается дать максимум структурированной информации о городе, показывает его со всех сторон, делает свое дело с большой душой и заставляет влюбиться в Мадрид. А еще сдает явки-пароли лучших бутербродов с кальмарами и крокетов из трески, поэтому пища на экскурсии ждет не только духовная и интеллектуальная, но и испанская национальная)
Входит в следующие категории Мадрида
