Прогулка по Мадридским крышам

Уникальная возможность увидеть Мадрид с высоты. Вдохновляющие виды и романтика ждут вас на крышах столицы Испании
Экскурсия по крышам Мадрида предлагает уникальные виды, которые захватывают дух.

Мадридцы говорят: «de Madrid al cielo», и это правда! Панорамы города с крыш, уютные бары и рестораны - все это создает
неповторимую атмосферу. Прогулка подходит для всех, кто хочет увидеть город с новой стороны. В зависимости от времени и бюджета, можно выбрать маршрут, который подарит незабываемые впечатления. Побывать в Мадриде и не увидеть его с крыш - значит упустить главное

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные виды на Мадрид
  • 🍹 Уютные бары на крышах
  • 📸 Идеальные места для фото
  • 🏙️ Узнайте больше о зданиях
  • 💫 Романтическая атмосфера
Что можно увидеть

  • Gran Via

Описание экскурсии

А не прогуляться ли нам по крышам? Это не просто идея, а настоящее приключение! В Мадриде есть поговорка «de Madrid al cielo», что в переводе означает, что Мадрид настолько прекрасен, что лучше него может быть только в раю. Как же здорово, что ближе всего к этому «медитативному небу» расположены крыши города!

Крыши Мадрида

Некоторые из них обустроены под уютные бары, другие превращены в элитные рестораны. Также есть замечательные крыши с бассейнами, но их мы оставим на лето. У меня есть одна крыша, о которой я хочу рассказать — это большой секрет. С неё открывается потрясающий вид на Gran Via. Вы не можете сказать, что побывали в Мадриде, пока не увидели его с крыш!

Что вас ожидает?

В зависимости от того, когда вам удобно и сколько вы готовы потратить на прогулку по мадридским крышам, я предложу вам маршрут, рассчитанный примерно на два часа. У нас будет возможность насладиться видами и узнать больше о том, что за зданиями мы поднимаемся и какие панорамы открываются на крыше. Обратите внимание, что вход на некоторые крыши может быть платным, стоимость колеблется от 2 до 4 евро за человека.

Преимущества крыши Мадрида

  • Уникальные виды на город;
  • Комфортная атмосфера;
  • Интересные истории о зданиях;
  • Возможность насладиться прекрасной кухней.

Так что приготовьтесь отправиться в увлекательное путешествие по крышам Мадрида и увидеть этот удивительный город под новым углом!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Madrid
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

