Экскурсия по крышам Мадрида предлагает уникальные виды, которые захватывают дух.Мадридцы говорят: «de Madrid al cielo», и это правда! Панорамы города с крыш, уютные бары и рестораны - все это создает

неповторимую атмосферу. Прогулка подходит для всех, кто хочет увидеть город с новой стороны. В зависимости от времени и бюджета, можно выбрать маршрут, который подарит незабываемые впечатления. Побывать в Мадриде и не увидеть его с крыш - значит упустить главное

Описание экскурсии

А не прогуляться ли нам по крышам? Это не просто идея, а настоящее приключение! В Мадриде есть поговорка «de Madrid al cielo», что в переводе означает, что Мадрид настолько прекрасен, что лучше него может быть только в раю. Как же здорово, что ближе всего к этому «медитативному небу» расположены крыши города!

Крыши Мадрида

Некоторые из них обустроены под уютные бары, другие превращены в элитные рестораны. Также есть замечательные крыши с бассейнами, но их мы оставим на лето. У меня есть одна крыша, о которой я хочу рассказать — это большой секрет. С неё открывается потрясающий вид на Gran Via. Вы не можете сказать, что побывали в Мадриде, пока не увидели его с крыш!

Что вас ожидает?

В зависимости от того, когда вам удобно и сколько вы готовы потратить на прогулку по мадридским крышам, я предложу вам маршрут, рассчитанный примерно на два часа. У нас будет возможность насладиться видами и узнать больше о том, что за зданиями мы поднимаемся и какие панорамы открываются на крыше. Обратите внимание, что вход на некоторые крыши может быть платным, стоимость колеблется от 2 до 4 евро за человека.

Преимущества крыши Мадрида

Уникальные виды на город;

Комфортная атмосфера;

Интересные истории о зданиях;

Возможность насладиться прекрасной кухней.

Так что приготовьтесь отправиться в увлекательное путешествие по крышам Мадрида и увидеть этот удивительный город под новым углом!