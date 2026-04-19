6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Алькала - самая длинная и самая "мадридская" улица, которая начинается от площади Пуэрта дель Соль и тянется до аэропорта.
За три часа экскурсии вы увидите разнообразие мадридских районов: от рабочих кварталов читать дальшеуменьшить
до престижных центральных районов.
Познакомитесь с архитектурными стилями, начиная от барочных церквей и заканчивая современными многоэтажками. Узнаете о мадридском социальном жилье, посетите "маленькую Англию" и увидите памятник Эве Перон.
В завершении экскурсии вас ждут роскошные центральные кварталы и знаменитые достопримечательности, такие как Ворота Алькала и Почтамт
Наша путешествие начнётся на главной площади города — Пуэрта дель Соль, куда вы вернетесь в конце экскурсии. Проехав на метро несколько остановок, через 15-20 минут вы выйдете в колоритном рабочем квартале Кинтана. Здесь поговорим о планировке спальных районов и отражении национального менталитета в их облике. Я расскажу о мадридском социальном, или кооперативном жилье 50-70-х годов. А также познакомлю с так называемыми домами-ульями, которые 50 лет назад стали самыми большими и длинными жилыми домами в Испании.
Мадрид второй. Зажиточный
Перейдя через окружную автостраду, вы встретите огромную Арену для боя быков в неомавританском стиле и окажетесь уже в районе зажиточного среднего класса. Здесь, в закоулках Алькалы, я покажу «маленькую Англию» начала прошлого века, бары и рестораны, связанные с корридой, и даже памятник Эве Перон, народной героине Аргентины.
Мадрид третий. Демократичный
Шумная, полная кафе с террасами площадь Мануэль Бесерра приведёт вас в наиболее демократичную часть престижного центрального района Мадрида — Саламанки. Помимо рассказов о местном образе жизни и архитектурной картине квартала, здесь будет ждать сюрприз тех, кто в лихие 90-е смотрел испанский сериал «Дежурная аптека» (помните фармацевта Лурдес и мальчика с брекетами?).
Мадрид четвертый. Помпезный
Ближе к парку Ретиро вы увидите роскошные центральные кварталы и даже место, где 300 лет назад горели костры Инквизиции. Рассмотрите мозаику церкви в неовизантийском стиле венецианского разлива. А сразу после знаменитых Ворот Алькала начнется самая красивая и монументальная часть путешествия. Перед вами предстанет Почтамт, который местные называют свадебным тортом Мадрида; грандиозный фонтан, изображающий богиню Кибелу, и Центробанк. От площади Сибелес откроется впечатляющий вид на старейшую часть Алькалы с чередой величественных зданий бывших банков и страховых компаний. А в завершении прогулки вы вблизи рассмотрите первые небоскрёбы города.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 753 туристов
Мне 39 лет, из них 15 прожито в Испании, 10 в Мадриде. По образованию историк, специалист именно по Испании. Люблю и разбираюсь в истории и архитектуре Мадрида, но грузить вас читать дальшеуменьшить
ими не буду, если сами не попросите. Покажу вам то же самое, что хотел бы показать моим самым близким людям. Пока я не открою вам мой персональный Мадрид и не пойму, что чем-то вас зацепил и удивил, не успокоюсь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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olga
Андрей замечательный гид. Мы остались в полном восторге от его работы. Это человек с действительно глубокими знаниями — он прекрасно разбирается не только в истории самого города, но и в читать дальшеуменьшить
истории в целом, что делает экскурсии особенно интересными и живыми.
С ним очень приятно общаться: он легко находит общий язык, умеет слушать и тонко чувствует желания и потребности своих клиентов. Благодаря этому экскурсия проходит не как формальный рассказ, а как увлекательная беседа.
Время, проведённое с ним, пролетело незаметно — было ощущение, будто мы гуляем по городу с хорошим другом. Однозначно рекомендуем!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо огромное! С вами тоже было гулять одно удовольствие!
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н
наталья
Второй раз обратились за экскурсией к Андрею (думаем не последний). Получилась очень легкая, ненапряжная прогулка по городу, в ходе которой мы заходили в очень необычные места, например магазин театральных вееров и сумочек, отведали местные напитки и в целом отлично прочувствовали дух прекрасного Мадрида. 3 часа пролетели мгновенно.
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Наталья
Экскурсия с Андреем — это как провести день с лучшим другом, который оказался ходячей энциклопедией по Мадриду! От «домов-ульев» до «свадебного торта» на почтамте, с ностальгической ноткой по «Дежурной аптеке». Не прогулка, а сплошное удовольствие и море позитива! Очень рекомендую, если хотите увидеть настоящий город.
+2
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М
Марьяна
Очень понравилась экскурсия, Мадрид открылся совсем с другой стороны
Столько мест о которых я бы сама никогда не узнала и даже не заметила спасибо, что дали шанс почувствовать себя «нетипичным» туристом! С удовольствием приду на другую экскурсию в следующий приезд!
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Станислав
Спасибо Андрею за прекрасную, познавательную экскурсию по Мадриду.
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А
Алексей
Отличная экскурсия, интересный рассказ о том, что видим, и не только.
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