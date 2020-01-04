6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все плоскости жизни и архитектуры столицы

Andrey
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Алькала — самая длинная и без преувеличения самая «мадридская» улица.

Она тянется от сердца города, площади Пуэрта дель Соль, до аэропорта и пересекает несколько совершенно разных районов — и по облику, и по атмосфере.

За 3 часа вы увидите, как живут простые работяги, состоятельный средний класс и богатые мадридцы.

А также познакомитесь с буйством архитектурных стилей: от барочных и неовизантийских церквей, роскошных доходных домов 19-20 веков до жилого посёлка в английском стиле, местных «хрущевок» 50-х и самых длинных мадридских многоэтажек 60-х.
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€54
46 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии6 отзывов
4.33
Четыре Мадрида и одна улица
Четыре Мадрида и одна улица

Что вас ожидает

Мадрид первый. Рабочий
Наша путешествие начнётся на главной площади города — Пуэрта дель Соль, куда вы вернетесь в конце экскурсии. Проехав на метро несколько остановок, через 15-20 минут вы выйдете в колоритном рабочем квартале Кинтана. Здесь поговорим о планировке спальных районов и отражении национального менталитета в их облике. Я расскажу о мадридском социальном, или кооперативном жилье 50-70-х годов. А также познакомлю с так называемыми домами-ульями, которые 50 лет назад стали самыми большими и длинными жилыми домами в Испании.

Мадрид второй. Зажиточный
Перейдя через окружную автостраду, вы встретите огромную Арену для боя быков в неомавританском стиле и окажетесь уже в районе зажиточного среднего класса. Здесь, в закоулках Алькалы, я покажу «маленькую Англию» начала прошлого века, бары и рестораны, связанные с корридой, и даже памятник Эве Перон, народной героине Аргентины.

Мадрид третий. Демократичный
Шумная, полная кафе с террасами площадь Мануэль Бесерра приведёт вас в наиболее демократичную часть престижного центрального района Мадрида — Саламанки. Помимо рассказов о местном образе жизни и архитектурной картине квартала, здесь будет ждать сюрприз тех, кто в лихие 90-е смотрел испанский сериал «Дежурная аптека» (помните фармацевта Лурдес и мальчика с брекетами?).

Мадрид четвертый. Помпезный
Ближе к парку Ретиро вы увидите роскошные центральные кварталы и даже место, где 300 лет назад горели костры Инквизиции. Рассмотрите мозаику церкви в неовизантийском стиле венецианского разлива. А сразу после знаменитых Ворот Алькала начнется самая красивая и монументальная часть путешествия. Перед вами предстанет Почтамт, который местные называют свадебным тортом Мадрида; грандиозный фонтан, изображающий богиню Кибелу, и Центробанк. От площади Сибелес откроется впечатляющий вид на старейшую часть Алькалы с чередой величественных зданий бывших банков и страховых компаний. А в завершении прогулки вы вблизи рассмотрите первые небоскрёбы города.

Четыре Мадрида и одна улица
Четыре Мадрида и одна улица
Четыре Мадрида и одна улица
Четыре Мадрида и одна улица

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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Andrey
Andrey
Мне 39 лет, из них 15 прожито в Испании, 10 в Мадриде. По образованию историк, специалист именно по Испании. Люблю и разбираюсь в истории и архитектуре Мадрида, но грузить вас ими не буду, если сами не попросите. Покажу вам то же самое, что хотел бы показать моим самым близким людям. Пока я не открою вам мой персональный Мадрид и не пойму, что чем-то вас зацепил и удивил, не успокоюсь!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Экскурсия прошла великолепно! 4 часа прошли незаметно! Очень интересный маршрут. Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым этот маршрут и гида
29 октября 2019
Экскурсия ну ооооочень на любителя, которому больше интересны фасады зданий и дверные проемы разных эпох, нежели исторические факты города, его события и люди!!!
9 июня 2019
Экскурсия очень понравилась, удалось посмотреть Мадрид в таком необычном ракурсе, Андрей очень хорошо провел экскурсию, он замечательный гид и интересный собеседник.
13 апреля 2019
Лучший из лучших
31 марта 2019
С Андреем мы провели целый день, взяв сразу 2 экскурсии - «Четыре Мадрида и одна улица» и «Непопсовый Мадрид» - это было сложновато, так как Мадрид не маленький город и довольно холмистый, но мы выдержали:)) Это было правда интересно, посмотреть на тот Мадрид, который не показывают туристам, да и вообще мало кто интересуется! Мы видели «настоящий» город, интересные места и городские секретики, районы, куда туристы не ходят! Благодаря Андрею Мадрид зажил для нас новыми красками и открылся максимально полно! Если хотите посмотреть, какой на самом деле это город - берите эти экскурсии:))
9 ноября 2018
Великолепная экскурсия! Андрей - по-настоящему увлеченный человек и при этом глубокий специалист в своем деле. Он действительно влюбит вас в невероятный Мадрид!)

Andrey проводит ещё 1 экскурсию

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