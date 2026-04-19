6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Алькала - самая длинная и самая "мадридская" улица, которая начинается от площади Пуэрта дель Соль и тянется до аэропорта.За три часа экскурсии вы увидите разнообразие мадридских районов: от рабочих кварталов

до престижных центральных районов. Познакомитесь с архитектурными стилями, начиная от барочных церквей и заканчивая современными многоэтажками. Узнаете о мадридском социальном жилье, посетите "маленькую Англию" и увидите памятник Эве Перон. В завершении экскурсии вас ждут роскошные центральные кварталы и знаменитые достопримечательности, такие как Ворота Алькала и Почтамт

Описание экскурсии

Мадрид первый. Рабочий



Наша путешествие начнётся на главной площади города — Пуэрта дель Соль, куда вы вернетесь в конце экскурсии. Проехав на метро несколько остановок, через 15-20 минут вы выйдете в колоритном рабочем квартале Кинтана. Здесь поговорим о планировке спальных районов и отражении национального менталитета в их облике. Я расскажу о мадридском социальном, или кооперативном жилье 50-70-х годов. А также познакомлю с так называемыми домами-ульями, которые 50 лет назад стали самыми большими и длинными жилыми домами в Испании.

Мадрид второй. Зажиточный



Перейдя через окружную автостраду, вы встретите огромную Арену для боя быков в неомавританском стиле и окажетесь уже в районе зажиточного среднего класса. Здесь, в закоулках Алькалы, я покажу «маленькую Англию» начала прошлого века, бары и рестораны, связанные с корридой, и даже памятник Эве Перон, народной героине Аргентины.

Мадрид третий. Демократичный



Шумная, полная кафе с террасами площадь Мануэль Бесерра приведёт вас в наиболее демократичную часть престижного центрального района Мадрида — Саламанки. Помимо рассказов о местном образе жизни и архитектурной картине квартала, здесь будет ждать сюрприз тех, кто в лихие 90-е смотрел испанский сериал «Дежурная аптека» (помните фармацевта Лурдес и мальчика с брекетами?).

Мадрид четвертый. Помпезный



Ближе к парку Ретиро вы увидите роскошные центральные кварталы и даже место, где 300 лет назад горели костры Инквизиции. Рассмотрите мозаику церкви в неовизантийском стиле венецианского разлива. А сразу после знаменитых Ворот Алькала начнется самая красивая и монументальная часть путешествия. Перед вами предстанет Почтамт, который местные называют свадебным тортом Мадрида; грандиозный фонтан, изображающий богиню Кибелу, и Центробанк. От площади Сибелес откроется впечатляющий вид на старейшую часть Алькалы с чередой величественных зданий бывших банков и страховых компаний. А в завершении прогулки вы вблизи рассмотрите первые небоскрёбы города.