6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Алькала — самая длинная и без преувеличения самая «мадридская» улица. Она тянется от сердца города, площади Пуэрта дель Соль, до аэропорта и пересекает несколько совершенно разных районов — и по облику, и по атмосфере. За 3 часа вы увидите, как живут простые работяги, состоятельный средний класс и богатые мадридцы. А также познакомитесь с буйством архитектурных стилей: от барочных и неовизантийских церквей, роскошных доходных домов 19-20 веков до жилого посёлка в английском стиле, местных «хрущевок» 50-х и самых длинных мадридских многоэтажек 60-х.

Что вас ожидает

Мадрид первый. Рабочий

Наша путешествие начнётся на главной площади города — Пуэрта дель Соль, куда вы вернетесь в конце экскурсии. Проехав на метро несколько остановок, через 15-20 минут вы выйдете в колоритном рабочем квартале Кинтана. Здесь поговорим о планировке спальных районов и отражении национального менталитета в их облике. Я расскажу о мадридском социальном, или кооперативном жилье 50-70-х годов. А также познакомлю с так называемыми домами-ульями, которые 50 лет назад стали самыми большими и длинными жилыми домами в Испании.

Мадрид второй. Зажиточный

Перейдя через окружную автостраду, вы встретите огромную Арену для боя быков в неомавританском стиле и окажетесь уже в районе зажиточного среднего класса. Здесь, в закоулках Алькалы, я покажу «маленькую Англию» начала прошлого века, бары и рестораны, связанные с корридой, и даже памятник Эве Перон, народной героине Аргентины.

Мадрид третий. Демократичный

Шумная, полная кафе с террасами площадь Мануэль Бесерра приведёт вас в наиболее демократичную часть престижного центрального района Мадрида — Саламанки. Помимо рассказов о местном образе жизни и архитектурной картине квартала, здесь будет ждать сюрприз тех, кто в лихие 90-е смотрел испанский сериал «Дежурная аптека» (помните фармацевта Лурдес и мальчика с брекетами?).

Мадрид четвертый. Помпезный

Ближе к парку Ретиро вы увидите роскошные центральные кварталы и даже место, где 300 лет назад горели костры Инквизиции. Рассмотрите мозаику церкви в неовизантийском стиле венецианского разлива. А сразу после знаменитых Ворот Алькала начнется самая красивая и монументальная часть путешествия. Перед вами предстанет Почтамт, который местные называют свадебным тортом Мадрида; грандиозный фонтан, изображающий богиню Кибелу, и Центробанк. От площади Сибелес откроется впечатляющий вид на старейшую часть Алькалы с чередой величественных зданий бывших банков и страховых компаний. А в завершении прогулки вы вблизи рассмотрите первые небоскрёбы города.