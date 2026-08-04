8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тайны Мадридского двора

Рассмотреть сокровища Королевского дворца и разобраться в династиях Испании
Роскошь парадных залов, богатое прошлое, полотна Гойи и великолепные виды на мадридские горы — все это Королевский дворец Мадрида. Любуясь интерьерами, вы узнаете об особенностях его архитектуры и проследите исторический путь.

Познакомитесь с выдающимися представителями Бурбонов, их коллекциями живописи, антиквариата и оружия. Так, за 2 часа вы откроете главное в летописи испанской монархии и насладитесь красотой дворца.
4.8
54 отзыва
Тайны Мадридского двора
Тайны Мадридского двора
Тайны Мадридского двора

Описание экскурсии

История испанской монархии и придворная жизнь

С первых минут в Королевском дворце Мадрида вы погрузитесь в прошлое испанских монархов и их резиденции. Узнаете о мавританской крепости, стоявшей на этом месте в Средневековье, о строительстве дворца и многолетней работе над его роскошным убранством. Я помогу разобраться в законах престолонаследия в Испани, расскажу о жизни и делах самых интересных представителей Бурбонов, о правилах королевского этикета. Отдельной темой станут те самые «тайны мадридского двора» — интриги, обычаи и драмы монархов и придворных.

Интерьеры и сокровища дворца

Королевская резиденция в стиле итальянского барокко с первого взгляда поразит величием экстерьера и роскошью интерьеров. Маршрут пройдет по залам, где короли Испании и сегодня принимают почетных гостей и устраивают торжественные банкеты. Мрамор, обитые шелком стены, красное дерево, декоративные элементы из серебра, фарфор и хрусталь: вы в деталях изучите тронный и обеденный залы, королевские покои. Здесь же рассмотрите фламандские гобелены, полотна и фрески Гойи, Джордано, Тьеполо и других итальянских и испанских художников. Кроме того, в программе Королевская Оружейная палата: здесь поговорим о старинном оружии, доспехах испанских Габсбургов и об экзотической японской коллекции.

Организационные детали

  • Билет во Дворец оплачивается дополнительно: €18 с чел., дети до 13 лет — €9
  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В Королевском Дворце часто проходят официальные мероприятия, поэтому уточняйте, состоится ли экскурсия в указанные даты

во вторник и четверг в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Изабель II
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2200 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией. Мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
4
3
1
2
1
1
1
А
Потрясаюшая экскурсия во дворец! С гидом - без каких-либо очередей. Татьяна- профессионал своего дела. Рекомендую! Очень живо и интересно!
Потрясаюшая экскурсия во дворец! С гидом - без каких-либо очередей. Татьяна- профессионал своего дела. Рекомендую! Очень живо и интересно!
Потрясаюшая экскурсия во дворец! С гидом - без каких-либо очередей. Татьяна- профессионал своего дела. Рекомендую! Очень живо и интересно!
Потрясаюшая экскурсия во дворец! С гидом - без каких-либо очередей. Татьяна- профессионал своего дела. Рекомендую! Очень живо и интересно!
Потрясаюшая экскурсия во дворец! С гидом - без каких-либо очередей. Татьяна- профессионал своего дела. Рекомендую! Очень живо и интересно!
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Elena
Впечатлена дворцом. и главное состоянием древних гобеленов. и состоянием мебели и атмосфере. Татьяна интересно рассказала про историю коломенской семьи. прошлись по всем залам и увидели действующий дворец. после посмотрели самостоятельно оружейную палату. интересная экскурсия спасибо
Впечатлена дворцом. и главное состоянием древних гобеленов. и состоянием мебели и атмосфере. Татьяна интересно рассказала про
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Oleg
Впервые были в Мадриде и наша экскурсия в Королевский дворец с Татьяной оставила одно из самых ярких и запоминающихся впечатлений! Для себя открыли очень много интересных фактов о династии и судьбе королей Испании. Познакомились с духом и атмосферой жизни прошлых эпох, людей которые творили историю! Спасибо большое Татьяне и всем рекомендуем данную экскурсию!!!!!
Впервые были в Мадриде и наша экскурсия в Королевский дворец с Татьяной оставила одно из самых
Впервые были в Мадриде и наша экскурсия в Королевский дворец с Татьяной оставила одно из самых
Впервые были в Мадриде и наша экскурсия в Королевский дворец с Татьяной оставила одно из самых
Впервые были в Мадриде и наша экскурсия в Королевский дворец с Татьяной оставила одно из самых
Впервые были в Мадриде и наша экскурсия в Королевский дворец с Татьяной оставила одно из самых
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А
Экскурсия по королевскому дворцу с гидом Татьяной была замечательная. Татьяна обратила наше внимание на интересные и на первый взгляд незаметные детали декора и мебели. Понятно ответила на все наши вопросы. Спасибо большое за приятно и полезно проведённое время!
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Galina
Мадрид прекрасен!
А посетить музей PRADO и Королевский музей, прилетев в этот замечательный город, надо обязательно, и лучше вместе с гидом!
Профессиональный, с особым вниманием к деталям, с чувством юмора и такта гид.
С Татьяной наша экскурсия прошла, как лёгкая, но очень познавательная прогулка.
Совет отличного ресторана, в который мы сходили трижды, оказался как нельзя кстати.
Рекомендуем гида на все 100%!

Галина и Артур
Мадрид прекрасен!
Мадрид прекрасен!
Мадрид прекрасен!
Мадрид прекрасен!
Мадрид прекрасен!
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Д
Было интересно, материал подан понятно, но экскурсия это не только про "выдать материал", а какие то "движения в сторону" воспринимались в штык. Так что чувство двоякое.
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