8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть сокровища Королевского дворца и разобраться в династиях Испании

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Роскошь парадных залов, богатое прошлое, полотна Гойи и великолепные виды на мадридские горы — все это Королевский дворец Мадрида.

Любуясь интерьерами, вы узнаете об особенностях его архитектуры и проследите исторический путь.

Познакомитесь с выдающимися представителями Бурбонов, их коллекциями живописи, антиквариата и оружия.

Так, за 2 часа вы откроете главное в летописи испанской монархии и насладитесь красотой дворца.
33 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Изабель II
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Тайны Мадридского двора
Тайны Мадридского двора

Что вас ожидает

История испанской монархии и придворная жизнь
С первых минут в Королевском дворце Мадрида вы погрузитесь в прошлое испанских монархов и их резиденции. Узнаете о мавританской крепости, стоявшей на этом месте в Средневековье, о строительстве дворца и многолетней работе над его роскошным убранством. Я помогу разобраться в законах престолонаследия в Испани, расскажу о жизни и делах самых интересных представителей Бурбонов, о правилах королевского этикета. Отдельной темой станут те самые «тайны мадридского двора» — интриги, обычаи и драмы монархов и придворных.

Интерьеры и сокровища дворца
Королевская резиденция в стиле итальянского барокко с первого взгляда поразит величием экстерьера и роскошью интерьеров. Маршрут пройдет по залам, где короли Испании и сегодня принимают почетных гостей и устраивают торжественные банкеты. Мрамор, обитые шелком стены, красное дерево, декоративные элементы из серебра, фарфор и хрусталь: вы в деталях изучите тронный и обеденный залы, королевские покои. Здесь же рассмотрите фламандские гобелены, полотна и фрески Гойи, Джордано, Тьеполо и других итальянских и испанских художников. Кроме того, в программе Королевская Оружейная палата: здесь поговорим о старинном оружии, доспехах испанских Габсбургов и об экзотической японской коллекции.

Организационные детали

  • Билет во Дворец оплачивается дополнительно: 10€ с человека, дети до 13 лет — 6€
  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В Королевском Дворце часто проходят официальные мероприятия, поэтому уточняйте, состоится ли экскурсия в указанные даты
Тайны Мадридского двора
Тайны Мадридского двора
Тайны Мадридского двора
Тайны Мадридского двора
Тайны Мадридского двора

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Изабель II.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией, мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо — уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Отличная экскурсия! Ее просто необходимо посетить! Всем рекомендую))
Evgeniy
20 февраля 2020
Экскурсия в назначенный день не проводилась, гид написала мне за два часа до начала и пыталась отменить экскурсию, потом договорились с гидом о другом дне, что через два дня будет возможность у нее, хорошо, что мы были ещё в это время в Мадриде.
Гид пришла, уставшая и без настроения, пробежались по залам галопом и потом нам пришлось купить заново билеты, что бы спокойно обойти дворец ещё раз самостоятельно и осмотреть дворец без стресса.
19 декабря 2019
12 декабря были на экскурсии группой 5 человек в Мадридском дворце с гидом Татьяной. Информация была подана в доступной форме, не перегружена датами, гид никуда не торопился, не смотрела на часы и никого не подгоняла. На все вопросы, возникающие в ходе экскурсии, давались полноценные ответы. Экскурсия очень понравилась. Однозначно будем рекомендовать!
25 октября 2019
Интересная экскурсия, Королевский дворец великолепен, не хуже Эрмитажа.
10 октября 2019
Хотим выразить огромную благодарность за экскурсию гиду Татьяне. Это был очень интересный рассказ о династии королей, об истории дворца. Мы увидели великолепные интерьеры дворца. Татьяна очень знающий человек, интересный рассказчик. Это была наша лучшая экскурсия в Мадриде.
2 августа 2019
Экскурсия понравилась! Получилась практически индивидуальная экскурсия, т.к. мы пришли только вдвоём. Спасибо большое гиду Татьяне! Очень много интересного узнали и про дворец и про Мадрид. 2 часа пролетели незаметно.
30 июня 2019
Нам все понравилось! Татьяна, чудесный гид, обязательно будем ее рекомендовать!
Спасибо
11 января 2019
Прекрасная экскурсия. Великолепно подготовленный гид. Сколько незнакомых ранее секретов Мадридского двора мы узнали!

Николай

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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