8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Роскошь парадных залов, богатое прошлое, полотна Гойи и великолепные виды на мадридские горы — все это Королевский дворец Мадрида. Любуясь интерьерами, вы узнаете об особенностях его архитектуры и проследите исторический путь. Познакомитесь с выдающимися представителями Бурбонов, их коллекциями живописи, антиквариата и оружия. Так, за 2 часа вы откроете главное в летописи испанской монархии и насладитесь красотой дворца.

Описание экскурсии

История испанской монархии и придворная жизнь

С первых минут в Королевском дворце Мадрида вы погрузитесь в прошлое испанских монархов и их резиденции. Узнаете о мавританской крепости, стоявшей на этом месте в Средневековье, о строительстве дворца и многолетней работе над его роскошным убранством. Я помогу разобраться в законах престолонаследия в Испани, расскажу о жизни и делах самых интересных представителей Бурбонов, о правилах королевского этикета. Отдельной темой станут те самые «тайны мадридского двора» — интриги, обычаи и драмы монархов и придворных.

Интерьеры и сокровища дворца

Королевская резиденция в стиле итальянского барокко с первого взгляда поразит величием экстерьера и роскошью интерьеров. Маршрут пройдет по залам, где короли Испании и сегодня принимают почетных гостей и устраивают торжественные банкеты. Мрамор, обитые шелком стены, красное дерево, декоративные элементы из серебра, фарфор и хрусталь: вы в деталях изучите тронный и обеденный залы, королевские покои. Здесь же рассмотрите фламандские гобелены, полотна и фрески Гойи, Джордано, Тьеполо и других итальянских и испанских художников. Кроме того, в программе Королевская Оружейная палата: здесь поговорим о старинном оружии, доспехах испанских Габсбургов и об экзотической японской коллекции.

Организационные детали